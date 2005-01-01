Análisis técnico de ASTEROID SHIBA (ASTEROID) de hoy La página de análisis de ASTEROID SHIBA proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ASTEROID. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ASTEROID SHIBA a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ASTEROID SHIBA (ASTEROID) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.00006546 -- -2.98% +16.00% -76.26%

Indicadores técnicos de ASTEROID SHIBA

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de ASTEROID SHIBA en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 12 Mantener 2 Comprar 12 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 0 Comprar 5 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0000666 0.0000665 R2 0.0000665 0.0000664 R1 0.0000664 0.0000664 PP 0.0000663 0.0000663 S1 0.0000662 0.0000662 S2 0.0000661 0.0000662 S3 0.000066 0.0000661

Señales del mercado de ASTEROID SHIBA Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.14M $0.42 M $0.56 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.17 M Ventas activas en 3 días $0.17 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.38 M Ventas activas en 7 días $0.38 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de ASTEROID SHIBA Ingresos netos Precio de ASTEROIDUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ASTEROID SHIBA (ASTEROID) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ASTEROID SHIBA en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ASTEROID / USDT $0.00006546 $0.00006546 $0.00006546 +0.83% 3.60B (USDT) Trade