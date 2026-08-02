Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Aster, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Aster, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de ASTER

Info. de precios de ASTER

¿Qué es ASTER?

Sitio web oficial de ASTER

Tokenomía de ASTER

Pronóstico de precios de ASTER

Historial de ASTER

Guía de compra de ASTER

Conversor de moneda fiat a ASTER

Spot de ASTER

Futuros USDT-M de ASTER

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Aster (ASTER) de hoy

Análisis técnico de Aster (ASTER) de hoy

La página de análisis de Aster proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ASTER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aster a continuación.

Cambio de precio de Aster (ASTER)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.6049---0.33%-3.00%-10.07%
Obtén más información sobre el precio de Aster

Indicadores técnicos de Aster

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aster en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 1
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 12Mantener 0Comprar 2
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.6049
0.6049
R2
0.6049
0.6048
R1
0.6048
0.6048
PP
0.6048
0.6048
S1
0.6047
0.6047
S2
0.6047
0.6047
S3
0.6046
0.6047

Señales del mercado de Aster

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.95M
$13.66 M
$14.61 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.04M
Compras activas en 3 días
$13.76 M
Ventas activas en 3 días
$13.81 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
1.54M
Compras activas en 7 días
$34.32 M
Ventas activas en 7 días
$32.77 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Aster

Ingresos netosPrecio de ASTERUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.01 M0.61
2026-08-11-$0.36 M0.60
2026-08-10-$0.23 M0.61
2026-08-09-$0.48 M0.60
2026-08-08$0.06 M0.61

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Aster

Opera Aster (ASTER) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aster en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ASTER/USD1
$0.6019
$0.6019$0.6019
+0.11%
90.02K (USDT)
ASTER/USDT
$0.6049
$0.6049$0.6049
+0.68%
536.33K (USDT)
ASTER/USDC
$0.605
$0.605$0.605
+0.73%
94.06K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de ASTER a USD

Monto

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 0.6049 USD