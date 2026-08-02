Análisis técnico de Aster (ASTER) de hoy La página de análisis de Aster proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ASTER. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aster a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Aster (ASTER) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.6049 -- -0.33% -3.00% -10.07%

Indicadores técnicos de Aster

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aster en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 1 Comprar 9 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 12 Mantener 0 Comprar 2 Indicadores técnicos : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.6049 0.6049 R2 0.6049 0.6048 R1 0.6048 0.6048 PP 0.6048 0.6048 S1 0.6047 0.6047 S2 0.6047 0.6047 S3 0.6046 0.6047

Señales del mercado de Aster Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.95M $13.66 M $14.61 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.04M Compras activas en 3 días $13.76 M Ventas activas en 3 días $13.81 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 1.54M Compras activas en 7 días $34.32 M Ventas activas en 7 días $32.77 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Aster Ingresos netos Precio de ASTERUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.01 M 0.61 2026-08-11 -$0.36 M 0.60 2026-08-10 -$0.23 M 0.61 2026-08-09 -$0.48 M 0.60 2026-08-08 $0.06 M 0.61 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Aster (ASTER) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aster en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ASTER / USD1 $0.6019 $0.6019 $0.6019 +0.11% 90.02K (USDT) Trade ASTER / USDT $0.6049 $0.6049 $0.6049 +0.68% 536.33K (USDT) Trade ASTER / USDC $0.605 $0.605 $0.605 +0.73% 94.06K (USDT) Trade