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Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre AS Roma, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre AS Roma, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

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Análisis técnico de AS Roma (ASR) de hoy

Análisis técnico de AS Roma (ASR) de hoy

La página de análisis de AS Roma proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ASR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de AS Roma a continuación.

Cambio de precio de AS Roma (ASR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.8654--+2.11%+0.33%-30.05%
Obtén más información sobre el precio de AS Roma

Indicadores técnicos de AS Roma

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de AS Roma en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 15
Mantener 2
Comprar 9
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 11Mantener 1Comprar 2
Indicadores técnicos:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.8666
0.8663
R2
0.8663
0.8659
R1
0.8656
0.8657
PP
0.8653
0.8653
S1
0.8646
0.8649
S2
0.8643
0.8647
S3
0.8636
0.8643

Señales del mercado de AS Roma

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.39M
$4.39 M
$4.78 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.01 M
Ventas activas en 3 días
$0.01 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.00M
Compras activas en 7 días
$0.02 M
Ventas activas en 7 días
$0.02 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de AS Roma

Ingresos netosPrecio de ASRUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.04 M0.87
2026-08-11-$0.06 M0.86
2026-08-10-$0.01 M0.87
2026-08-09-$0.03 M0.89
2026-08-08$0.01 M0.87

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ASR/USDT
$0.8656
$0.8656$0.8656
+0.31%
61.35K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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1 ASR = 0.8654 USD