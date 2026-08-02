Análisis técnico de Aspecta (ASP) de hoy La página de análisis de Aspecta proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ASP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aspecta a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Aspecta (ASP) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01282 -- +4.14% -30.14% -57.69%

Indicadores técnicos de Aspecta

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aspecta en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender Vender 16 Mantener 5 Comprar 5 Medias móviles : Vender Vender 9 Mantener 2 Comprar 3 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 3 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0129 0.01287 R2 0.01287 0.01285 R1 0.01285 0.01284 PP 0.01282 0.01282 S1 0.0128 0.0128 S2 0.01277 0.01279 S3 0.01275 0.01277

Señales del mercado de Aspecta Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.37M $1.20 M $1.57 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.53 M Ventas activas en 3 días $0.54 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $1.26 M Ventas activas en 7 días $1.27 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Aspecta Ingresos netos Precio de ASPUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 -$0.01 M 0.01 2026-08-10 -$0.01 M 0.01 2026-08-09 $0.00 M 0.01 2026-08-08 $0.00 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Aspecta (ASP) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aspecta en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ASP / USDT $0.0128 $0.0128 $0.0128 +5.52% 5.63M (USDT) Trade