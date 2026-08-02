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Análisis técnico de Aspecta (ASP) de hoy

Análisis técnico de Aspecta (ASP) de hoy

La página de análisis de Aspecta proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ASP. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aspecta a continuación.

Cambio de precio de Aspecta (ASP)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01282--+4.14%-30.14%-57.69%
Obtén más información sobre el precio de Aspecta

Indicadores técnicos de Aspecta

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aspecta en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender
Vender 16
Mantener 5
Comprar 5
Medias móviles:VenderVender 9Mantener 2Comprar 3
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 3Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0129
0.01287
R2
0.01287
0.01285
R1
0.01285
0.01284
PP
0.01282
0.01282
S1
0.0128
0.0128
S2
0.01277
0.01279
S3
0.01275
0.01277

Señales del mercado de Aspecta

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.37M
$1.20 M
$1.57 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.53 M
Ventas activas en 3 días
$0.54 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$1.26 M
Ventas activas en 7 días
$1.27 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Aspecta

Ingresos netosPrecio de ASPUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11-$0.01 M0.01
2026-08-10-$0.01 M0.01
2026-08-09$0.00 M0.01
2026-08-08$0.00 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ASP/USDT
$0.0128
$0.0128$0.0128
+5.52%
5.63M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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Monto

ASP
ASP
USD
USD

1 ASP = 0.01282 USD