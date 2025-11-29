Precio de Arbit hoy

El precio actual de Arbit (ARBT) hoy es $ 0.000000000253, con una variación del 63.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARBT a USD es $ 0.000000000253 por ARBT.

Arbit actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2.53M, con un suministro circulante de 10,000.00T ARBT. Durante las últimas 24 horas, ARBT cotiza entre $ 0.000000000253 (bajo) y $ 0.000000000709 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ARBT experimentó un cambio de -15.39% en la última hora y de -99.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 416.29K.

Información del mercado de Arbit (ARBT)

Cap de mercado $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Volumen (24H) $ 416.29K$ 416.29K $ 416.29K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Suministro de Circulación 10,000.00T 10,000.00T 10,000.00T Suministro total 10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000 10,000,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Arbit es de $ 2.53M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 416.29K. El suministro circulante de ARBT es de 10,000.00T, con un suministro total de 10000000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.53M.