Análisis técnico de aPriori (APR) de hoy La página de análisis de aPriori proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de APR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de aPriori a continuación. Regístrate

Cambio de precio de aPriori (APR) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.20614 -- +10.30% -10.49% +41.77%

Indicadores técnicos de APriori

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de APriori en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 7 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 1 Comprar 12 Indicadores técnicos : Mantener Vender 1 Mantener 6 Comprar 5 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2069 0.2068 R2 0.2068 0.2068 R1 0.2068 0.2068 PP 0.2067 0.2067 S1 0.2067 0.2067 S2 0.2066 0.2067 S3 0.2066 0.2066

Señales del mercado de APriori Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.58M $7.56 M $8.14 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.02 M Ventas activas en 3 días $0.02 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.13 M Ventas activas en 7 días $0.12 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de APriori Ingresos netos Precio de APRUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.20 2026-08-11 -$0.02 M 0.20 2026-08-10 $0.01 M 0.20 2026-08-09 -$0.03 M 0.20 2026-08-08 -$0.01 M 0.21 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera aPriori (APR) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de aPriori en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h APR / USDT $0.20614 $0.20614 $0.20614 +3.86% 468.62K (USDT) Trade