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Análisis técnico de aPriori (APR) de hoy

Análisis técnico de aPriori (APR) de hoy

La página de análisis de aPriori proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de APR. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de aPriori a continuación.

Cambio de precio de aPriori (APR)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.20614--+10.30%-10.49%+41.77%
Obtén más información sobre el precio de aPriori

Indicadores técnicos de APriori

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de APriori en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 2
Mantener 7
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 1Comprar 12
Indicadores técnicos:MantenerVender 1Mantener 6Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.2069
0.2068
R2
0.2068
0.2068
R1
0.2068
0.2068
PP
0.2067
0.2067
S1
0.2067
0.2067
S2
0.2066
0.2067
S3
0.2066
0.2066

Señales del mercado de APriori

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.58M
$7.56 M
$8.14 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.02 M
Ventas activas en 3 días
$0.02 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.13 M
Ventas activas en 7 días
$0.12 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de APriori

Ingresos netosPrecio de APRUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.20
2026-08-11-$0.02 M0.20
2026-08-10$0.01 M0.20
2026-08-09-$0.03 M0.20
2026-08-08-$0.01 M0.21

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
APR/USDT
$0.20614
$0.20614$0.20614
+3.86%
468.62K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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APR
APR
USD
USD

1 APR = 0.20614 USD