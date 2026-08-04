Análisis técnico de AO (AO) de hoy
Cambio de precio de AO (AO)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$1.784
|--
|+4.32%
|-10.80%
|-36.29%
Flujo de capital de AO
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-04
|-$0.02 M
|1.80
|2026-08-03
|$0.00 M
|1.82
|2026-08-02
|$0.00 M
|1.81
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