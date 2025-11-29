Precio de Ant Token hoy

El precio actual de Ant Token (ANTY) hoy es $ 0.00000000000529, con una variación del 47.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ANTY a USD es $ 0.00000000000529 por ANTY.

Ant Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ANTY. Durante las últimas 24 horas, ANTY cotiza entre $ 0.00000000000502 (bajo) y $ 0.00000000001404 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ANTY experimentó un cambio de -8.80% en la última hora y de -98.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 39.10K.

Información del mercado de Ant Token (ANTY)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 39.10K$ 39.10K $ 39.10K Cap. de mercado totalmente diluida $ 529.00$ 529.00 $ 529.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Ant Token es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 39.10K. El suministro circulante de ANTY es de --, con un suministro total de 100000000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 529.00.