Análisis técnico de The Black Bull (ANSEM) de hoy La página de análisis de The Black Bull proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ANSEM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The Black Bull a continuación. Regístrate

Cambio de precio de The Black Bull (ANSEM) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.20792 -- +17.02% -13.28% +4,058.40%

Indicadores técnicos de The Black Bull

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The Black Bull en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 1 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.2084 0.2083 R2 0.2083 0.2082 R1 0.2082 0.2082 PP 0.2081 0.2081 S1 0.208 0.208 S2 0.2079 0.208 S3 0.2078 0.2079

Señales del mercado de The Black Bull Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.04M $0.21 M $0.25 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.02M Compras activas en 3 días $1.32 M Ventas activas en 3 días $1.30 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $2.36 M Ventas activas en 7 días $2.30 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de The Black Bull Ingresos netos Precio de ANSEMUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera The Black Bull (ANSEM) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Black Bull en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ANSEM / USD1 $0.20543 $0.20543 $0.20543 +5.86% 267.08K (USDT) Trade ANSEM / USDT $0.2081 $0.2081 $0.2081 +6.99% 2.89M (USDT) Trade