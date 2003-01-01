Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre The Black Bull, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre The Black Bull, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de ANSEM

Info. de precios de ANSEM

¿Qué es ANSEM?

Sitio web oficial de ANSEM

Tokenomía de ANSEM

Pronóstico de precios de ANSEM

Historial de ANSEM

Guía de compra de ANSEM

Conversor de moneda fiat a ANSEM

Spot de ANSEM

Futuros USDT-M de ANSEM

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de The Black Bull (ANSEM) de hoy

Análisis técnico de The Black Bull (ANSEM) de hoy

La página de análisis de The Black Bull proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ANSEM. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The Black Bull a continuación.

Cambio de precio de The Black Bull (ANSEM)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.20792--+17.02%-13.28%+4,058.40%
Obtén más información sobre el precio de The Black Bull

Indicadores técnicos de The Black Bull

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The Black Bull en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 1
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 1Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.2084
0.2083
R2
0.2083
0.2082
R1
0.2082
0.2082
PP
0.2081
0.2081
S1
0.208
0.208
S2
0.2079
0.208
S3
0.2078
0.2079

Señales del mercado de The Black Bull

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.04M
$0.21 M
$0.25 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.02M
Compras activas en 3 días
$1.32 M
Ventas activas en 3 días
$1.30 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.06M
Compras activas en 7 días
$2.36 M
Ventas activas en 7 días
$2.30 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de The Black Bull

Ingresos netosPrecio de ANSEMUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre The Black Bull

Opera The Black Bull (ANSEM) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The Black Bull en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ANSEM/USD1
$0.20543
$0.20543$0.20543
+5.86%
267.08K (USDT)
ANSEM/USDT
$0.2081
$0.2081$0.2081
+6.99%
2.89M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de ANSEM a USD

Monto

ANSEM
ANSEM
USD
USD

1 ANSEM = 0.20792 USD