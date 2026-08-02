Análisis técnico de Allora (ALLO) de hoy La página de análisis de Allora proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ALLO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Allora a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Allora (ALLO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.29848 -- +17.90% -22.91% +235.86%

Indicadores técnicos de Allora

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Allora en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 3 Comprar 15 Medias móviles : Comprar Vender 5 Mantener 1 Comprar 8 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.29849 0.29849 R2 0.29849 0.29848 R1 0.29848 0.29848 PP 0.29848 0.29848 S1 0.29847 0.29847 S2 0.29847 0.29847 S3 0.29846 0.29847

Señales del mercado de Allora Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.25M $1.22 M $1.47 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.07M Compras activas en 3 días $2.69 M Ventas activas en 3 días $2.75 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.08M Compras activas en 7 días $13.42 M Ventas activas en 7 días $13.50 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Allora Ingresos netos Precio de ALLOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.02 M 0.30 2026-08-11 $0.00 M 0.30 2026-08-10 -$0.12 M 0.32 2026-08-09 -$0.49 M 0.31 2026-08-08 -$0.75 M 0.33 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Allora (ALLO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Allora en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ALLO / USDT $0.29846 $0.29846 $0.29846 -0.92% 413.67K (USDT) Trade ALLO / USDC $0.29774 $0.29774 $0.29774 -1.32% 179.99K (USDT) Trade