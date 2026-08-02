Análisis técnico de Alchemist AI (ALCH) de hoy La página de análisis de Alchemist AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ALCH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Alchemist AI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Alchemist AI (ALCH) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.02866 -- +2.28% -47.20% -65.62%

Indicadores técnicos de Alchemist AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Alchemist AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 14 Comprar 1 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 8 Mantener 6 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 3 Mantener 8 Comprar 1 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.02874 0.02873 R2 0.02873 0.02872 R1 0.02872 0.02872 PP 0.02871 0.02871 S1 0.0287 0.0287 S2 0.02869 0.0287 S3 0.02868 0.02869

Señales del mercado de Alchemist AI Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.58M $8.40 M $9.99 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.03M Compras activas en 3 días $0.23 M Ventas activas en 3 días $0.26 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.40 M Ventas activas en 7 días $0.41 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Alchemist AI Ingresos netos Precio de ALCHUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.03 2026-08-11 -$0.01 M 0.03 2026-08-10 $0.00 M 0.03 2026-08-09 $0.01 M 0.03 2026-08-08 $0.00 M 0.03 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Alchemist AI (ALCH) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Alchemist AI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ALCH / USDT $0.02866 $0.02866 $0.02866 +0.80% 1.99M (USDT) Trade