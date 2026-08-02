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Análisis técnico de Alchemist AI (ALCH) de hoy

Análisis técnico de Alchemist AI (ALCH) de hoy

La página de análisis de Alchemist AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ALCH. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Alchemist AI a continuación.

Cambio de precio de Alchemist AI (ALCH)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.02866--+2.28%-47.20%-65.62%
Obtén más información sobre el precio de Alchemist AI

Indicadores técnicos de Alchemist AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Alchemist AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 14
Comprar 1
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 8Mantener 6Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 3Mantener 8Comprar 1
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.02874
0.02873
R2
0.02873
0.02872
R1
0.02872
0.02872
PP
0.02871
0.02871
S1
0.0287
0.0287
S2
0.02869
0.0287
S3
0.02868
0.02869

Señales del mercado de Alchemist AI

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.58M
$8.40 M
$9.99 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.03M
Compras activas en 3 días
$0.23 M
Ventas activas en 3 días
$0.26 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.40 M
Ventas activas en 7 días
$0.41 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Alchemist AI

Ingresos netosPrecio de ALCHUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.03
2026-08-11-$0.01 M0.03
2026-08-10$0.00 M0.03
2026-08-09$0.01 M0.03
2026-08-08$0.00 M0.03

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ALCH/USDT
$0.02866
$0.02866$0.02866
+0.80%
1.99M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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