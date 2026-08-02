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Análisis técnico de AKEDO (AKE) de hoy

Análisis técnico de AKEDO (AKE) de hoy

La página de análisis de AKEDO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AKE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de AKEDO a continuación.

Cambio de precio de AKEDO (AKE)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.0043084--+1.39%+2,165.19%+1,280.89%
Obtén más información sobre el precio de AKEDO

Indicadores técnicos de AKEDO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de AKEDO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 9
Mantener 3
Comprar 14
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 1Comprar 11
Indicadores técnicos:VenderVender 7Mantener 2Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.0043268
0.0043246
R2
0.0043246
0.004322
R1
0.0043201
0.0043204
PP
0.0043179
0.0043179
S1
0.0043134
0.0043153
S2
0.0043112
0.0043137
S3
0.0043067
0.0043112

Señales del mercado de AKEDO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.38M
$4.16 M
$4.54 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.08M
Compras activas en 3 días
$3.74 M
Ventas activas en 3 días
$3.83 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.07M
Compras activas en 7 días
$10.30 M
Ventas activas en 7 días
$10.38 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de AKEDO

Ingresos netosPrecio de AKEUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.03 M0.00
2026-08-11$0.01 M0.00
2026-08-10$0.05 M0.00
2026-08-09$0.05 M0.00
2026-08-08$0.03 M0.00

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AKE/USDT
$0.0043084
$0.0043084$0.0043084
+7.61%
70.23M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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