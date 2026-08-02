Análisis técnico de AKEDO (AKE) de hoy La página de análisis de AKEDO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AKE. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de AKEDO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de AKEDO (AKE) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.0043084 -- +1.39% +2,165.19% +1,280.89%

Indicadores técnicos de AKEDO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de AKEDO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 9 Mantener 3 Comprar 14 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 1 Comprar 11 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.0043268 0.0043246 R2 0.0043246 0.004322 R1 0.0043201 0.0043204 PP 0.0043179 0.0043179 S1 0.0043134 0.0043153 S2 0.0043112 0.0043137 S3 0.0043067 0.0043112

Señales del mercado de AKEDO Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.38M $4.16 M $4.54 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.08M Compras activas en 3 días $3.74 M Ventas activas en 3 días $3.83 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.07M Compras activas en 7 días $10.30 M Ventas activas en 7 días $10.38 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de AKEDO Ingresos netos Precio de AKEUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.03 M 0.00 2026-08-11 $0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.05 M 0.00 2026-08-09 $0.05 M 0.00 2026-08-08 $0.03 M 0.00 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera AKEDO (AKE) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de AKEDO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AKE / USDT $0.0043084 $0.0043084 $0.0043084 +7.61% 70.23M (USDT) Trade