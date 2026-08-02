Análisis técnico de Aixbt (AIXBT) de hoy La página de análisis de Aixbt proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AIXBT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aixbt a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Aixbt (AIXBT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01782 -- +2.64% -6.71% -41.50%

Indicadores técnicos de Aixbt

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aixbt en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 9 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 5 Comprar 8 Indicadores técnicos : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 4 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01779 0.01778 R2 0.01778 0.01778 R1 0.01778 0.01778 PP 0.01777 0.01777 S1 0.01777 0.01777 S2 0.01776 0.01777 S3 0.01776 0.01776

Señales del mercado de Aixbt Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.08M $3.88 M $3.96 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.13 M Ventas activas en 3 días $0.13 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.24 M Ventas activas en 7 días $0.24 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Aixbt Ingresos netos Precio de AIXBTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.16 M 0.02 2026-08-10 $0.05 M 0.02 2026-08-09 -$0.01 M 0.02 2026-08-08 -$0.04 M 0.02 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Aixbt (AIXBT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aixbt en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AIXBT / USDT $0.01782 $0.01782 $0.01782 +1.42% 9.12M (USDT) Trade AIXBT / USDC $0.01781 $0.01781 $0.01781 +1.59% 3.15M (USDT) Trade