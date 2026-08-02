Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Aixbt, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Aixbt, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de AIXBT

Info. de precios de AIXBT

¿Qué es AIXBT?

Whitepaper de AIXBT

Sitio web oficial de AIXBT

Tokenomía de AIXBT

Pronóstico de precios de AIXBT

Historial de AIXBT

Guía de compra de AIXBT

Conversor de moneda fiat a AIXBT

Spot de AIXBT

Futuros USDT-M de AIXBT

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Aixbt (AIXBT) de hoy

Análisis técnico de Aixbt (AIXBT) de hoy

La página de análisis de Aixbt proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AIXBT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aixbt a continuación.

Cambio de precio de Aixbt (AIXBT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01782--+2.64%-6.71%-41.50%
Obtén más información sobre el precio de Aixbt

Indicadores técnicos de Aixbt

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aixbt en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar agresivamente
Vender 2
Mantener 9
Comprar 15
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 5Comprar 8
Indicadores técnicos:Comprar agresivamenteVender 1Mantener 4Comprar 7
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01779
0.01778
R2
0.01778
0.01778
R1
0.01778
0.01778
PP
0.01777
0.01777
S1
0.01777
0.01777
S2
0.01776
0.01777
S3
0.01776
0.01776

Señales del mercado de Aixbt

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.08M
$3.88 M
$3.96 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.13 M
Ventas activas en 3 días
$0.13 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.24 M
Ventas activas en 7 días
$0.24 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Aixbt

Ingresos netosPrecio de AIXBTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.02
2026-08-11-$0.16 M0.02
2026-08-10$0.05 M0.02
2026-08-09-$0.01 M0.02
2026-08-08-$0.04 M0.02

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Aixbt

Opera Aixbt (AIXBT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aixbt en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AIXBT/USDT
$0.01782
$0.01782$0.01782
+1.42%
9.12M (USDT)
AIXBT/USDC
$0.01781
$0.01781$0.01781
+1.59%
3.15M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de AIXBT a USD

Monto

AIXBT
AIXBT
USD
USD

1 AIXBT = 0.01782 USD