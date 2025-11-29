Precio de AI STARPOWERFRAGMENT hoy

El precio actual de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) hoy es $ 2.36, con una variación del 0.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AISPF a USD es $ 2.36 por AISPF.

AI STARPOWERFRAGMENT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AISPF. Durante las últimas 24 horas, AISPF cotiza entre $ 2.12 (bajo) y $ 2.401 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AISPF experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +24.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.01K.

Información del mercado de AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K Cap. de mercado totalmente diluida $ 49.56M$ 49.56M $ 49.56M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 21,000,000 21,000,000 21,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de AI STARPOWERFRAGMENT es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 57.01K. El suministro circulante de AISPF es de --, con un suministro total de 21000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 49.56M.