Análisis técnico de OKZOO (AIOT) de hoy La página de análisis de OKZOO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AIOT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OKZOO a continuación. Regístrate

Cambio de precio de OKZOO (AIOT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.038295 -- -11.86% -11.04% -57.52%

Indicadores técnicos de OKZOO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de OKZOO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 2 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Mantener Vender 6 Mantener 2 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.03848 0.03846 R2 0.03846 0.03845 R1 0.03845 0.03845 PP 0.03843 0.03843 S1 0.03842 0.03842 S2 0.03841 0.03842 S3 0.0384 0.03841

Señales del mercado de OKZOO Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.49M $8.39 M $8.88 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.28 M Ventas activas en 3 días $0.28 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $1.23 M Ventas activas en 7 días $1.22 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de OKZOO Ingresos netos Precio de AIOTUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera OKZOO (AIOT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OKZOO en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AIOT / USDT $0.038295 $0.038295 $0.038295 +1.28% 1.63M (USDT) Trade