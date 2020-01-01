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Análisis técnico de OKZOO (AIOT) de hoy

Análisis técnico de OKZOO (AIOT) de hoy

La página de análisis de OKZOO proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AIOT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OKZOO a continuación.

Cambio de precio de OKZOO (AIOT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.038295---11.86%-11.04%-57.52%
Obtén más información sobre el precio de OKZOO

Indicadores técnicos de OKZOO

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de OKZOO en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 2
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:MantenerVender 6Mantener 2Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.03848
0.03846
R2
0.03846
0.03845
R1
0.03845
0.03845
PP
0.03843
0.03843
S1
0.03842
0.03842
S2
0.03841
0.03842
S3
0.0384
0.03841

Señales del mercado de OKZOO

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.49M
$8.39 M
$8.88 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.28 M
Ventas activas en 3 días
$0.28 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$1.23 M
Ventas activas en 7 días
$1.22 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de OKZOO

Ingresos netosPrecio de AIOTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AIOT/USDT
$0.038295
$0.038295$0.038295
+1.28%
1.63M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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