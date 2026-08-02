Análisis técnico de OLAXBT (AIO) de hoy La página de análisis de OLAXBT proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AIO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de OLAXBT a continuación. Regístrate

Cambio de precio de OLAXBT (AIO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.04338 -- +4.68% -53.36% -54.47%

Indicadores técnicos de OLAXBT

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de OLAXBT en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar agresivamente Vender 4 Mantener 3 Comprar 19 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 1 Comprar 12 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 2 Comprar 7 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.04353 0.04352 R2 0.04352 0.0435 R1 0.0435 0.0435 PP 0.04349 0.04349 S1 0.04347 0.04347 S2 0.04346 0.04347 S3 0.04344 0.04346

Señales del mercado de OLAXBT Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.27M $4.20 M $4.47 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.32 M Ventas activas en 3 días $0.32 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $0.84 M Ventas activas en 7 días $0.86 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de OLAXBT Ingresos netos Precio de AIOUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.04 2026-08-11 $0.00 M 0.04 2026-08-10 $0.00 M 0.04 2026-08-09 $0.01 M 0.04 2026-08-08 $0.00 M 0.04 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera OLAXBT (AIO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de OLAXBT en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AIO / USDT $0.04336 $0.04336 $0.04336 +4.93% 2.17M (USDT) Trade