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Análisis técnico de Infinity Ground (AIN) de hoy

Análisis técnico de Infinity Ground (AIN) de hoy

La página de análisis de Infinity Ground proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AIN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Infinity Ground a continuación.

Cambio de precio de Infinity Ground (AIN)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.07998--+17.72%+9.89%-40.52%
Obtén más información sobre el precio de Infinity Ground

Indicadores técnicos de Infinity Ground

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Infinity Ground en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 1
Comprar 17
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 1Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.08047
0.08046
R2
0.08046
0.08045
R1
0.08044
0.08044
PP
0.08043
0.08043
S1
0.08041
0.08042
S2
0.0804
0.08041
S3
0.08038
0.0804

Señales del mercado de Infinity Ground

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.09M
$2.66 M
$2.75 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.11 M
Ventas activas en 3 días
$0.10 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.01M
Compras activas en 7 días
$0.32 M
Ventas activas en 7 días
$0.31 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Infinity Ground

Ingresos netosPrecio de AINUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.00 M0.08
2026-08-11$0.00 M0.08
2026-08-10$0.00 M0.07
2026-08-09$0.00 M0.07
2026-08-08$0.00 M0.08

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AIN/USDT
$0.07998
$0.07998$0.07998
+2.70%
1.29M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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AIN
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