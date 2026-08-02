Análisis técnico de Infinity Ground (AIN) de hoy La página de análisis de Infinity Ground proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AIN. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Infinity Ground a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Infinity Ground (AIN) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.07998 -- +17.72% +9.89% -40.52%

Indicadores técnicos de Infinity Ground

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Infinity Ground en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 1 Comprar 17 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 1 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.08047 0.08046 R2 0.08046 0.08045 R1 0.08044 0.08044 PP 0.08043 0.08043 S1 0.08041 0.08042 S2 0.0804 0.08041 S3 0.08038 0.0804

Señales del mercado de Infinity Ground Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.09M $2.66 M $2.75 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.11 M Ventas activas en 3 días $0.10 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.01M Compras activas en 7 días $0.32 M Ventas activas en 7 días $0.31 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Infinity Ground Ingresos netos Precio de AINUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 0.08 2026-08-11 $0.00 M 0.08 2026-08-10 $0.00 M 0.07 2026-08-09 $0.00 M 0.07 2026-08-08 $0.00 M 0.08 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Infinity Ground (AIN) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Infinity Ground en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AIN / USDT $0.07998 $0.07998 $0.07998 +2.70% 1.29M (USDT) Trade