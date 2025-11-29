Precio de AIHI hoy

El precio actual de AIHI (AIHI) hoy es $ 0.0042, con una variación del 12.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AIHI a USD es $ 0.0042 por AIHI.

AIHI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AIHI. Durante las últimas 24 horas, AIHI cotiza entre $ 0.004 (bajo) y $ 0.005 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AIHI experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +250.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.90K.

Información del mercado de AIHI (AIHI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 12.90K$ 12.90K $ 12.90K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.84M$ 1.84M $ 1.84M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 438,000,000 438,000,000 438,000,000 Blockchain pública AIHI

La capitalización de mercado actual de AIHI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.90K. El suministro circulante de AIHI es de --, con un suministro total de 438000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.84M.