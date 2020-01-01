Análisis técnico de DeAgentAI (AIA) de hoy La página de análisis de DeAgentAI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AIA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de DeAgentAI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de DeAgentAI (AIA) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.06902 -- +10.29% +29.05% +35.43%

Indicadores técnicos de DeAgentAI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DeAgentAI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 4 Comprar 14 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 2 Mantener 2 Comprar 10 Indicadores técnicos : Mantener Vender 6 Mantener 2 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.06932 0.0693 R2 0.0693 0.06927 R1 0.06925 0.06926 PP 0.06923 0.06923 S1 0.06918 0.0692 S2 0.06916 0.06919 S3 0.06911 0.06916

Señales del mercado de DeAgentAI Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.60M $6.73 M $8.33 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.13 M Ventas activas en 3 días $0.14 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.06M Compras activas en 7 días $0.53 M Ventas activas en 7 días $0.47 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de DeAgentAI Ingresos netos Precio de AIAUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera DeAgentAI (AIA) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de DeAgentAI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AIA / USDT $0.06902 $0.06902 $0.06902 +1.11% 2.89M (USDT) Trade