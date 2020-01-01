Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre DeAgentAI, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre DeAgentAI, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de AIA

Info. de precios de AIA

¿Qué es AIA?

Whitepaper de AIA

Sitio web oficial de AIA

Tokenomía de AIA

Pronóstico de precios de AIA

Historial de AIA

Guía de compra de AIA

Conversor de moneda fiat a AIA

Spot de AIA

Futuros USDT-M de AIA

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de DeAgentAI (AIA) de hoy

Análisis técnico de DeAgentAI (AIA) de hoy

La página de análisis de DeAgentAI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AIA. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de DeAgentAI a continuación.

Cambio de precio de DeAgentAI (AIA)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06902--+10.29%+29.05%+35.43%
Obtén más información sobre el precio de DeAgentAI

Indicadores técnicos de DeAgentAI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DeAgentAI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 4
Comprar 14
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 2Mantener 2Comprar 10
Indicadores técnicos:MantenerVender 6Mantener 2Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06932
0.0693
R2
0.0693
0.06927
R1
0.06925
0.06926
PP
0.06923
0.06923
S1
0.06918
0.0692
S2
0.06916
0.06919
S3
0.06911
0.06916

Señales del mercado de DeAgentAI

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.60M
$6.73 M
$8.33 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.13 M
Ventas activas en 3 días
$0.14 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.06M
Compras activas en 7 días
$0.53 M
Ventas activas en 7 días
$0.47 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de DeAgentAI

Ingresos netosPrecio de AIAUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre DeAgentAI

Opera DeAgentAI (AIA) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de DeAgentAI en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AIA/USDT
$0.06902
$0.06902$0.06902
+1.11%
2.89M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de AIA a USD

Monto

AIA
AIA
USD
USD

1 AIA = 0.06902 USD