Análisis técnico de Alaya AI (AGT) de hoy La página de análisis de Alaya AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AGT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Alaya AI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Alaya AI (AGT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.01429 -- -4.45% +12.65% +15.76%

Indicadores técnicos de Alaya AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Alaya AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Vender agresivamente Vender 19 Mantener 3 Comprar 4 Medias móviles : Vender agresivamente Vender 14 Mantener 0 Comprar 0 Indicadores técnicos : Mantener Vender 5 Mantener 3 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01426 0.014259 R2 0.014259 0.014258 R1 0.014258 0.014258 PP 0.014257 0.014257 S1 0.014256 0.014256 S2 0.014255 0.014256 S3 0.014254 0.014255

Señales del mercado de Alaya AI Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.14M $3.76 M $3.90 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.00M Compras activas en 3 días $0.13 M Ventas activas en 3 días $0.14 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.01M Compras activas en 7 días $0.31 M Ventas activas en 7 días $0.31 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Alaya AI Ingresos netos Precio de AGTUSDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Alaya AI (AGT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Alaya AI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AGT / USDT $0.014288 $0.014288 $0.014288 +1.74% 4.83M (USDT) Trade