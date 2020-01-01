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Análisis técnico de Alaya AI (AGT) de hoy

Análisis técnico de Alaya AI (AGT) de hoy

La página de análisis de Alaya AI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AGT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Alaya AI a continuación.

Cambio de precio de Alaya AI (AGT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.01429---4.45%+12.65%+15.76%
Obtén más información sobre el precio de Alaya AI

Indicadores técnicos de Alaya AI

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Alaya AI en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Vender agresivamente
Vender 19
Mantener 3
Comprar 4
Medias móviles:Vender agresivamenteVender 14Mantener 0Comprar 0
Indicadores técnicos:MantenerVender 5Mantener 3Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01426
0.014259
R2
0.014259
0.014258
R1
0.014258
0.014258
PP
0.014257
0.014257
S1
0.014256
0.014256
S2
0.014255
0.014256
S3
0.014254
0.014255

Señales del mercado de Alaya AI

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.14M
$3.76 M
$3.90 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.00M
Compras activas en 3 días
$0.13 M
Ventas activas en 3 días
$0.14 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.01M
Compras activas en 7 días
$0.31 M
Ventas activas en 7 días
$0.31 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Alaya AI

Ingresos netosPrecio de AGTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AGT/USDT
$0.014288
$0.014288$0.014288
+1.74%
4.83M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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