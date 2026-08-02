Análisis técnico de Aerodrome Finance (AERO) de hoy La página de análisis de Aerodrome Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AERO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aerodrome Finance a continuación. Regístrate

Cambio de precio de Aerodrome Finance (AERO) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.4184 -- +1.18% -19.23% -10.79%

Indicadores técnicos de Aerodrome Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aerodrome Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 11 Mantener 1 Comprar 14 Medias móviles : Mantener Vender 8 Mantener 0 Comprar 6 Indicadores técnicos : Comprar Vender 3 Mantener 1 Comprar 8 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.4185 0.4183 R2 0.4183 0.4181 R1 0.4181 0.4181 PP 0.418 0.418 S1 0.4178 0.4178 S2 0.4176 0.4178 S3 0.4175 0.4176

Señales del mercado de Aerodrome Finance Volumen neto actual de órdenes abiertas 0.02M $2.01 M $1.99 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.01M Compras activas en 3 días $0.46 M Ventas activas en 3 días $0.45 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.06M Compras activas en 7 días $1.11 M Ventas activas en 7 días $1.18 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de Aerodrome Finance Ingresos netos Precio de AEROUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.13 M 0.42 2026-08-11 -$0.73 M 0.41 2026-08-10 -$0.40 M 0.41 2026-08-09 -$0.92 M 0.42 2026-08-08 -$0.14 M 0.44 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera Aerodrome Finance (AERO) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aerodrome Finance en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h AERO / USDT $0.4179 $0.4179 $0.4179 +0.94% 152.38K (USDT) Trade