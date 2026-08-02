Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Aerodrome Finance, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre Aerodrome Finance, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de AERO

Info. de precios de AERO

¿Qué es AERO?

Whitepaper de AERO

Sitio web oficial de AERO

Tokenomía de AERO

Pronóstico de precios de AERO

Historial de AERO

Guía de compra de AERO

Conversor de moneda fiat a AERO

Spot de AERO

Futuros USDT-M de AERO

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de Aerodrome Finance (AERO) de hoy

Análisis técnico de Aerodrome Finance (AERO) de hoy

La página de análisis de Aerodrome Finance proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de AERO. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Aerodrome Finance a continuación.

Cambio de precio de Aerodrome Finance (AERO)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.4184--+1.18%-19.23%-10.79%
Obtén más información sobre el precio de Aerodrome Finance

Indicadores técnicos de Aerodrome Finance

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aerodrome Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 11
Mantener 1
Comprar 14
Medias móviles:MantenerVender 8Mantener 0Comprar 6
Indicadores técnicos:ComprarVender 3Mantener 1Comprar 8
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.4185
0.4183
R2
0.4183
0.4181
R1
0.4181
0.4181
PP
0.418
0.418
S1
0.4178
0.4178
S2
0.4176
0.4178
S3
0.4175
0.4176

Señales del mercado de Aerodrome Finance

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.02M
$2.01 M
$1.99 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.01M
Compras activas en 3 días
$0.46 M
Ventas activas en 3 días
$0.45 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.06M
Compras activas en 7 días
$1.11 M
Ventas activas en 7 días
$1.18 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de Aerodrome Finance

Ingresos netosPrecio de AEROUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.13 M0.42
2026-08-11-$0.73 M0.41
2026-08-10-$0.40 M0.41
2026-08-09-$0.92 M0.42
2026-08-08-$0.14 M0.44

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre Aerodrome Finance

Opera Aerodrome Finance (AERO) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Aerodrome Finance en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
AERO/USDT
$0.4179
$0.4179$0.4179
+0.94%
152.38K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de AERO a USD

Monto

AERO
AERO
USD
USD

1 AERO = 0.4184 USD