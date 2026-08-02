Análisis técnico de Aerodrome Finance (AERO) de hoy
Cambio de precio de Aerodrome Finance (AERO)
|Precio actual
|24 horas
|7 días
|30 días
|90 días
|$0.4184
|--
|+1.18%
|-19.23%
|-10.79%
Indicadores técnicos de Aerodrome Finance
El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de Aerodrome Finance en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.
|Medias móviles:
|Mantener
|Vender 8
|Mantener 0
|Comprar 6
|Indicadores técnicos:
|Comprar
|Vender 3
|Mantener 1
|Comprar 8
Señales del mercado de Aerodrome Finance
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
Flujo de capital de Aerodrome Finance
|Historial
|Ingresos netos
|Precio
|2026-08-12
|-$0.13 M
|0.42
|2026-08-11
|-$0.73 M
|0.41
|2026-08-10
|-$0.40 M
|0.41
|2026-08-09
|-$0.92 M
|0.42
|2026-08-08
|-$0.14 M
|0.44
Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.
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