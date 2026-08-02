Análisis técnico de ADI (ADI) de hoy La página de análisis de ADI proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ADI. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de ADI a continuación. Regístrate

Cambio de precio de ADI (ADI) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $6.8741 -- -0.08% -0.28% +70.50%

Flujo de capital de ADI Ingresos netos Precio de ADIUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.00 M 6.86 2026-08-11 $0.00 M 6.87 2026-08-10 $0.00 M 6.88 2026-08-09 $0.00 M 6.89 2026-08-08 -$0.04 M 6.88 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera ADI (ADI) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de ADI en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ADI / USDT $6.8739 $6.8739 $6.8739 0.00% 85.21K (USDT) Trade