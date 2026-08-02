Análisis técnico de The AI Prophecy (ACT) de hoy La página de análisis de The AI Prophecy proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ACT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The AI Prophecy a continuación. Regístrate

Cambio de precio de The AI Prophecy (ACT) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.010123 -- +15.36% +15.11% -34.10%

Indicadores técnicos de The AI Prophecy

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The AI Prophecy en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Mantener Vender 10 Mantener 4 Comprar 12 Medias móviles : Comprar Vender 4 Mantener 1 Comprar 9 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 3 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.010118 0.010118 R2 0.010118 0.010117 R1 0.010117 0.010117 PP 0.010117 0.010117 S1 0.010116 0.010116 S2 0.010116 0.010116 S3 0.010115 0.010116

Señales del mercado de The AI Prophecy Volumen neto actual de órdenes abiertas -1.00M $10.62 M $11.62 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.02M Compras activas en 3 días $1.17 M Ventas activas en 3 días $1.19 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.02M Compras activas en 7 días $2.13 M Ventas activas en 7 días $2.16 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de The AI Prophecy Ingresos netos Precio de ACTUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 -$0.03 M 0.01 2026-08-11 -$0.44 M 0.01 2026-08-10 $0.17 M 0.01 2026-08-09 -$0.11 M 0.01 2026-08-08 -$0.08 M 0.01 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera The AI Prophecy (ACT) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The AI Prophecy en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h ACT / USDT $0.010125 $0.010125 $0.010125 -1.97% 10.78M (USDT) Trade ACT / USDC $0.010133 $0.010133 $0.010133 -1.68% 5.28M (USDT) Trade