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Análisis técnico de The AI Prophecy (ACT) de hoy

Análisis técnico de The AI Prophecy (ACT) de hoy

La página de análisis de The AI Prophecy proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de ACT. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de The AI Prophecy a continuación.

Cambio de precio de The AI Prophecy (ACT)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.010123--+15.36%+15.11%-34.10%
Obtén más información sobre el precio de The AI Prophecy

Indicadores técnicos de The AI Prophecy

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de The AI Prophecy en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Mantener
Vender 10
Mantener 4
Comprar 12
Medias móviles:ComprarVender 4Mantener 1Comprar 9
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 3Comprar 3
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.010118
0.010118
R2
0.010118
0.010117
R1
0.010117
0.010117
PP
0.010117
0.010117
S1
0.010116
0.010116
S2
0.010116
0.010116
S3
0.010115
0.010116

Señales del mercado de The AI Prophecy

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-1.00M
$10.62 M
$11.62 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.02M
Compras activas en 3 días
$1.17 M
Ventas activas en 3 días
$1.19 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.02M
Compras activas en 7 días
$2.13 M
Ventas activas en 7 días
$2.16 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de The AI Prophecy

Ingresos netosPrecio de ACTUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12-$0.03 M0.01
2026-08-11-$0.44 M0.01
2026-08-10$0.17 M0.01
2026-08-09-$0.11 M0.01
2026-08-08-$0.08 M0.01

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre The AI Prophecy

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de The AI Prophecy en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
ACT/USDT
$0.010125
$0.010125$0.010125
-1.97%
10.78M (USDT)
ACT/USDC
$0.010133
$0.010133$0.010133
-1.68%
5.28M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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ACT
USD
USD

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