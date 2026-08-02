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Análisis técnico de A (A) de hoy

Análisis técnico de A (A) de hoy

La página de análisis de A proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de A. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de A a continuación.

Cambio de precio de A (A)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.06331---2.55%-13.35%-30.17%
Obtén más información sobre el precio de A

Indicadores técnicos de A

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de A en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 7
Mantener 0
Comprar 19
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:MantenerVender 7Mantener 0Comprar 5
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.06306
0.06305
R2
0.06305
0.06305
R1
0.06305
0.06305
PP
0.06304
0.06304
S1
0.06304
0.06304
S2
0.06303
0.06304
S3
0.06303
0.06303

Señales del mercado de A

Volumen neto actual de órdenes abiertas
0.00M
$1.55 M
$1.55 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.01M
Compras activas en 3 días
$0.86 M
Ventas activas en 3 días
$0.87 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.17M
Compras activas en 7 días
$1.06 M
Ventas activas en 7 días
$0.90 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de A

Ingresos netosPrecio de AUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.04 M0.06
2026-08-11-$0.03 M0.06
2026-08-10$0.00 M0.06
2026-08-09$0.04 M0.06
2026-08-08-$0.01 M0.07

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
A/USDT
$0.06331
$0.06331$0.06331
+0.50%
911.47K (USDT)
A/BTC
$0.0000009914
$0.0000009914$0.0000009914
+0.22%
125.18K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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