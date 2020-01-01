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Análisis técnico de 4 (4) de hoy

Análisis técnico de 4 (4) de hoy

La página de análisis de 4 proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de 4. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de 4 a continuación.

Cambio de precio de 4 (4)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.010726--+12.52%+19.62%-5.62%
Obtén más información sobre el precio de 4

Indicadores técnicos de 4

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de 4 en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 8
Mantener 0
Comprar 18
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 8Mantener 0Comprar 4
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.01094
0.01089
R2
0.01089
0.01086
R1
0.01087
0.01085
PP
0.01082
0.01082
S1
0.0108
0.01079
S2
0.01075
0.01078
S3
0.01073
0.01075

Señales del mercado de 4

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.06M
$2.04 M
$2.10 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
-0.07M
Compras activas en 3 días
$1.68 M
Ventas activas en 3 días
$1.75 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
-0.06M
Compras activas en 7 días
$3.24 M
Ventas activas en 7 días
$3.31 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de 4

Ingresos netosPrecio de 4USDT
HistorialIngresos netosPrecio

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de 4 en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
4/USDT
$0.010865
$0.010865$0.010865
+4.34%
32.33M (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de 4 a USD

Monto

4
4
USD
USD

1 4 = 0.010726 USD