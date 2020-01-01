Análisis técnico de 4 (4) de hoy La página de análisis de 4 proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de 4. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de 4 a continuación. Regístrate

Cambio de precio de 4 (4) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.010726 -- +12.52% +19.62% -5.62%

Indicadores técnicos de 4

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de 4 en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 0 Comprar 18 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 8 Mantener 0 Comprar 4 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.01094 0.01089 R2 0.01089 0.01086 R1 0.01087 0.01085 PP 0.01082 0.01082 S1 0.0108 0.01079 S2 0.01075 0.01078 S3 0.01073 0.01075

Señales del mercado de 4 Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.06M $2.04 M $2.10 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.07M Compras activas en 3 días $1.68 M Ventas activas en 3 días $1.75 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días -0.06M Compras activas en 7 días $3.24 M Ventas activas en 7 días $3.31 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de 4 Ingresos netos Precio de 4USDT Historial Ingresos netos Precio Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera 4 (4) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de 4 en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h 4 / USDT $0.010865 $0.010865 $0.010865 +4.34% 32.33M (USDT) Trade