Análisis técnico de DoubleZero (2Z) de hoy La página de análisis de DoubleZero proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de 2Z. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de DoubleZero a continuación. Regístrate

Cambio de precio de DoubleZero (2Z) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.05221 -- -5.04% -29.09% -48.78%

Indicadores técnicos de DoubleZero

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de DoubleZero en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 8 Mantener 3 Comprar 15 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 1 Mantener 1 Comprar 12 Indicadores técnicos : Vender Vender 7 Mantener 2 Comprar 3 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.05214 0.05213 R2 0.05213 0.05212 R1 0.05212 0.05212 PP 0.05211 0.05211 S1 0.0521 0.0521 S2 0.05209 0.0521 S3 0.05208 0.05209

Señales del mercado de DoubleZero Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.02M $1.54 M $1.56 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días -0.01M Compras activas en 3 días $0.05 M Ventas activas en 3 días $0.06 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.00M Compras activas en 7 días $0.08 M Ventas activas en 7 días $0.08 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de DoubleZero Ingresos netos Precio de 2ZUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.05 2026-08-11 $0.01 M 0.05 2026-08-10 $0.02 M 0.05 2026-08-09 $0.00 M 0.06 2026-08-08 $0.06 M 0.06 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera DoubleZero (2Z) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de DoubleZero en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h 2Z / USDT $0.05223 $0.05223 $0.05223 +1.18% 1.00M (USDT) Trade