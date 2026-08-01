Precio de 1 Million Circles hoy

El precio actual de 1 Million Circles (CIRCLES) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CIRCLES a USD es $ 0 por CIRCLES.

1 Million Circles actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,756.51, con un suministro circulante de 744.80M CIRCLES. Durante las últimas 24 horas, CIRCLES cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CIRCLES experimentó un cambio de -- en la última hora y de -13.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de 1 Million Circles (CIRCLES)

Cap de mercado $ 19.76K$ 19.76K $ 19.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.06K$ 25.06K $ 25.06K Suministro de Circulación 744.80M 744.80M 744.80M Suministro total 944,799,103.058753 944,799,103.058753 944,799,103.058753

La capitalización de mercado actual de 1 Million Circles es de $ 19.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CIRCLES es de 744.80M, con un suministro total de 944799103.058753. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.06K.