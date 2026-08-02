Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate
Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre 0G, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!Los análisis avanzados de IA MEXC brindan actualizaciones diarias sobre 0G, que incluyen análisis técnico y oportunidades de inversión. ¡Obtén las últimas noticias diarias ahora!

Más información de 0G

Info. de precios de 0G

¿Qué es 0G?

Whitepaper de 0G

Sitio web oficial de 0G

Tokenomía de 0G

Pronóstico de precios de 0G

Historial de 0G

Guía de compra de 0G

Conversor de moneda fiat a 0G

Spot de 0G

Futuros USDT-M de 0G

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Análisis técnico de 0G (0G) de hoy

Análisis técnico de 0G (0G) de hoy

La página de análisis de 0G proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de 0G. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de 0G a continuación.

Cambio de precio de 0G (0G)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.1624--+15.75%-13.21%-70.30%
Obtén más información sobre el precio de 0G

Indicadores técnicos de 0G

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de 0G en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

VenderagresivamenteVenderMantenerComprarCompraragresivamente
Comprar
Vender 6
Mantener 4
Comprar 16
Medias móviles:Comprar agresivamenteVender 0Mantener 0Comprar 14
Indicadores técnicos:VenderVender 6Mantener 4Comprar 2
Nombre
Clásico
Fibonacci
R3
0.162
0.162
R2
0.162
0.1619
R1
0.1619
0.1619
PP
0.1619
0.1619
S1
0.1618
0.1618
S2
0.1618
0.1618
S3
0.1617
0.1618

Señales del mercado de 0G

Volumen neto actual de órdenes abiertas
-0.60M
$7.75 M
$8.35 M
Compras pendientes (USDT)
Ventas pendientes (USDT)
Diferencia de compra-venta activa en 3 días
0.19M
Compras activas en 3 días
$0.83 M
Ventas activas en 3 días
$0.64 M
Diferencia activa de compra-venta en 7 días
0.07M
Compras activas en 7 días
$1.45 M
Ventas activas en 7 días
$1.37 M

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Flujo de capital de 0G

Ingresos netosPrecio de 0GUSDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.02 M0.16
2026-08-11-$0.11 M0.16
2026-08-10$0.03 M0.16
2026-08-09-$0.20 M0.15
2026-08-08$0.05 M0.15

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Explorar más sobre 0G

Opera 0G (0G) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de 0G en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
0G/USDT
$0.1625
$0.1625$0.1625
+2.39%
462.26K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

Calculadora de 0G a USD

Monto

0G
0G
USD
USD

1 0G = 0.1624 USD