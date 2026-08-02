Análisis técnico de 0G (0G) de hoy La página de análisis de 0G proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de 0G. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de 0G a continuación. Regístrate

Cambio de precio de 0G (0G) Precio actual 24 horas 7 días 30 días 90 días $0.1624 -- +15.75% -13.21% -70.30%

Indicadores técnicos de 0G

El análisis técnico examina la acción del precio e indicadores comunes para comprender la tendencia y el impulso. A continuación se muestra una instantánea automatizada de 0G en varios plazos, que resume la tendencia técnica actual y las próximas señales del gráfico. Se trata de una lectura técnica, no de un pronóstico garantizado, por lo que te recomendamos investigar por tu cuenta y gestionar el riesgo adecuadamente.

1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 4 h 8 h 1 d 1 S Vender agresivamente Vender Mantener Comprar Comprar agresivamente Comprar Vender 6 Mantener 4 Comprar 16 Medias móviles : Comprar agresivamente Vender 0 Mantener 0 Comprar 14 Indicadores técnicos : Vender Vender 6 Mantener 4 Comprar 2 Puntos pivote Medias móviles Indicadores técnicos Nombre Clásico Fibonacci R3 0.162 0.162 R2 0.162 0.1619 R1 0.1619 0.1619 PP 0.1619 0.1619 S1 0.1618 0.1618 S2 0.1618 0.1618 S3 0.1617 0.1618

Señales del mercado de 0G Volumen neto actual de órdenes abiertas -0.60M $7.75 M $8.35 M Compras pendientes (USDT) Ventas pendientes (USDT) Diferencia de compra-venta activa en 3 días 0.19M Compras activas en 3 días $0.83 M Ventas activas en 3 días $0.64 M Diferencia activa de compra-venta en 7 días 0.07M Compras activas en 7 días $1.45 M Ventas activas en 7 días $1.37 M Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir. Flujo de capital de 0G Ingresos netos Precio de 0GUSDT Historial Ingresos netos Precio 2026-08-12 $0.02 M 0.16 2026-08-11 -$0.11 M 0.16 2026-08-10 $0.03 M 0.16 2026-08-09 -$0.20 M 0.15 2026-08-08 $0.05 M 0.15 Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

Opera 0G (0G) en los mercados de MEXC Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de 0G en vivo y opera en directo. Pares Precio Cambio en 24 h Volumen en 24 h 0G / USDT $0.1625 $0.1625 $0.1625 +2.39% 462.26K (USDT) Trade