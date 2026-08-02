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Análisis técnico de Binance Life (币安人生) de hoy

Análisis técnico de Binance Life (币安人生) de hoy

La página de análisis de Binance Life proporciona información generada por IA sobre el rendimiento diario, tendencias de precios e indicadores técnicos clave de 币安人生. Destaca posibles movimientos del mercado, oportunidades de trading y patrones técnicos destacados. Obtén más información sobre el análisis de Binance Life a continuación.

Cambio de precio de Binance Life (币安人生)

Precio actual24 horas7 días30 días90 días
$0.50336---5.30%-29.20%+26.99%
Obtén más información sobre el precio de Binance Life

Flujo de capital de Binance Life

Ingresos netosPrecio de 币安人生USDT
HistorialIngresos netosPrecio
2026-08-12$0.03 M0.50
2026-08-11-$0.22 M0.50
2026-08-10-$0.05 M0.53
2026-08-09-$0.14 M0.52
2026-08-08-$0.03 M0.53

Los datos anteriores se compilan a partir de información pública del mercado y son solo de referencia. MEXC no proporciona servicios de asesoramiento financiero. Consulta a un profesional antes de invertir.

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Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Binance Life en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
币安人生/USDT
$0.50336
$0.50336$0.50336
+0.31%
113.24K (USDT)

Aviso legal

La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento profesional en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni de ningún otro tipo de servicio; ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn proporciona este contenido únicamente con fines informativos y no ofrece asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos y ejerce precaución al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.

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