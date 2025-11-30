Predicción del precio de Xpedition (XPED) (USD)

Obtén predicciones de precios de Xpedition para 2026, 2027, 2028, 2030 y más. Predice cuánto crecerá XPED en los próximos 5 años o más. Pronostica instantáneamente escenarios de precios futuros basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de Xpedition % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. -- -- -- 0.00% USD Actual Predicción Predicción del precio de Xpedition para 2025-2050 (USD) Predicción del precio de Xpedition (XPED) para 2025 (este año) Según tu predicción, Xpedition podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.019991 para 2025. Predicción del precio de Xpedition (XPED) para 2026 (el próximo año) Según tu predicción, Xpedition podría ver un crecimiento del 5.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.020990 para 2026. Predicción del precio de Xpedition (XPED) para 2027 (en 2 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2027 de XPED es de $ 0.022040 con un 10.25% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Xpedition (XPED) para 2028 (en 3 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2028 de XPED es de $ 0.023142 con un 15.76% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Xpedition (XPED) para 2029 (en 4 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de XPED en 2029 es de $ 0.024299, con un 21.55% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Xpedition (XPED) para 2030 (en 5 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de XPED en 2030 es de $ 0.025514, con un 27.63% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Xpedition (XPED) para 2040 (en 15 años) Para 2040, el precio de Xpedition podría ver un crecimiento del 107.89%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.041560. Predicción del precio de Xpedition (XPED) para 2050 (en 25 años) Para 2050, el precio de Xpedition podría ver un crecimiento del 238.64%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.067697. Año Precio Crecimiento 2025 $ 0.019991 0.00%

2026 $ 0.020990 5.00%

2027 $ 0.022040 10.25%

2028 $ 0.023142 15.76%

2029 $ 0.024299 21.55%

2030 $ 0.025514 27.63%

2031 $ 0.026790 34.01%

2032 $ 0.028129 40.71% Año Precio Crecimiento 2033 $ 0.029536 47.75%

2034 $ 0.031012 55.13%

2035 $ 0.032563 62.89%

2036 $ 0.034191 71.03%

2037 $ 0.035901 79.59%

2038 $ 0.037696 88.56%

2039 $ 0.039581 97.99%

2040 $ 0.041560 107.89% Mostrar Más Predicción de precio a corto plazo de Xpedition para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento November 30, 2025(Hoy) $ 0.019991 0.00%

December 1, 2025(Mañana) $ 0.019993 0.01%

December 7, 2025(Esta Semana) $ 0.020010 0.10%

December 30, 2025(30 Días) $ 0.020073 0.41% Predicción de precio de Xpedition (XPED) para hoy. El precio previsto para XPED el November 30, 2025(Hoy) es de $0.019991 . Esta proyección refleja el resultado calculado del porcentaje de crecimiento proporcionado, ofreciendo a los usuarios una visión del posible movimiento de precios para hoy. Predicción del precio de Xpedition (XPED) para mañana. Para el December 1, 2025(Mañana), la predicción de precio para XPED, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5% , es de $0.019993 . Estos resultados ofrecen una perspectiva estimada para el valor del token en función de los parámetros seleccionados. Predicción de precio de Xpedition (XPED) para esta semana. Para el December 7, 2025(Esta Semana), la predicción de precio de XPED, utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% , es $0.020010 . Esta previsión semanal se calcula basándose en el mismo porcentaje de crecimiento para proporcionar una idea de las tendencias de precio potenciales en los próximos días. Predicción de precio de Xpedition (XPED) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para XPED es $0.020073 . Esta predicción se deriva utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% para estimar en qué valor podría estar el token después de un mes.

Estadísticas del precio actual de Xpedition Precio actual ---- -- Cambio de precio (24h) -- Cap. de mercado $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Suministro de Circulación 175.51M 175.51M 175.51M Volumen (24h) ---- -- Volumen (24h) -- El último precio de XPED es de --. Tiene una variación en 24 horas del 0.00%, con un volumen de trading en 24 horas de --. Además, XPED tiene un suministro circulante de 175.51M y una capitalización de mercado total de $ 3.51M. Ver precio de XPED en vivo

Precio histórico de Xpedition Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de Xpedition, el precio actual de Xpedition es 0.019991 USD. El suministro circulante de Xpedition (XPED) es 175.51M XPED , lo que le da una capitalización de mercado de $3,508,558 . Período Cambio(%) Cambio(USD) Max Min 24 horas 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 días -0.42% $ -0.000084 $ 0.020082 $ 0.004102

30 Días -14.18% $ -0.002836 $ 0.020082 $ 0.004102 Desempeño en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas, Xpedition ha mostrado un movimiento de precio de $0 , reflejando un cambio de 0.00%% en su valor. Desempeño en los últimos 7 días En los últimos 7 días, Xpedition se negoció a un precio máximo de $0.020082 y un precio mínimo de $0.004102 . Experimentó un cambio de precio de -0.42% . Esta reciente tendencia muestra el potencial de XPED para más movimiento en el mercado. Desempeño en 30 días En el último mes, Xpedition ha experimentado un cambio del -14.18% , lo que refleja aproximadamente un cambio de $-0.002836 en su valor. Esto indica que XPED podría experimentar más cambios de precio en un futuro cercano.

¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de Xpedition (XPED)? El módulo de predicción de precios de Xpedition es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de XPED basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token. 1. Ingresa tu predicción de crecimiento Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para Xpedition en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas. 2. Calcula el precio futuro Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de XPED, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo. 3. Explora diferentes escenarios Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de Xpedition. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas. 4. Sentimiento del usuario y perspectivas de la comunidad El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de XPED. Indicadores técnicos para la predicción de precios Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen: Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia. Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de XPED para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista. Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de Xpedition.

¿Por qué es importante la predicción del precio de XPED?

Las predicciones del precio de XPED son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:

Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.

Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.

Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.

Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.

Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.

Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.

Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.

