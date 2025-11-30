Predicción del precio de Memesis World (MEMS) (USD)

Obtén predicciones de precios de Memesis World para 2026, 2027, 2028, 2030 y más. Predice cuánto crecerá MEMS en los próximos 5 años o más. Pronostica instantáneamente escenarios de precios futuros basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de Memesis World % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. -- -- -- 0.00% USD Actual Predicción Predicción del precio de Memesis World para 2025-2050 (USD) Predicción del precio de Memesis World (MEMS) para 2025 (este año) Según tu predicción, Memesis World podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.011333 para 2025. Predicción del precio de Memesis World (MEMS) para 2026 (el próximo año) Según tu predicción, Memesis World podría ver un crecimiento del 5.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.011900 para 2026. Predicción del precio de Memesis World (MEMS) para 2027 (en 2 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2027 de MEMS es de $ 0.012495 con un 10.25% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Memesis World (MEMS) para 2028 (en 3 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2028 de MEMS es de $ 0.013120 con un 15.76% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Memesis World (MEMS) para 2029 (en 4 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de MEMS en 2029 es de $ 0.013776, con un 21.55% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Memesis World (MEMS) para 2030 (en 5 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de MEMS en 2030 es de $ 0.014465, con un 27.63% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de Memesis World (MEMS) para 2040 (en 15 años) Para 2040, el precio de Memesis World podría ver un crecimiento del 107.89%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.023562. Predicción del precio de Memesis World (MEMS) para 2050 (en 25 años) Para 2050, el precio de Memesis World podría ver un crecimiento del 238.64%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.038380. Año Precio Crecimiento 2025 $ 0.011333 0.00%

2026 $ 0.011900 5.00%

2027 $ 0.012495 10.25%

2028 $ 0.013120 15.76%

2029 $ 0.013776 21.55%

2030 $ 0.014465 27.63%

2031 $ 0.015188 34.01%

2032 $ 0.015947 40.71% Año Precio Crecimiento 2033 $ 0.016745 47.75%

2034 $ 0.017582 55.13%

2035 $ 0.018461 62.89%

2036 $ 0.019384 71.03%

2037 $ 0.020353 79.59%

2038 $ 0.021371 88.56%

2039 $ 0.022440 97.99%

2040 $ 0.023562 107.89% Mostrar Más Predicción de precio a corto plazo de Memesis World para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento November 30, 2025(Hoy) $ 0.011333 0.00%

December 1, 2025(Mañana) $ 0.011335 0.01%

December 7, 2025(Esta Semana) $ 0.011344 0.10%

December 30, 2025(30 Días) $ 0.011380 0.41% Predicción de precio de Memesis World (MEMS) para hoy. El precio previsto para MEMS el November 30, 2025(Hoy) es de $0.011333 . Esta proyección refleja el resultado calculado del porcentaje de crecimiento proporcionado, ofreciendo a los usuarios una visión del posible movimiento de precios para hoy. Predicción del precio de Memesis World (MEMS) para mañana. Para el December 1, 2025(Mañana), la predicción de precio para MEMS, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5% , es de $0.011335 . Estos resultados ofrecen una perspectiva estimada para el valor del token en función de los parámetros seleccionados. Predicción de precio de Memesis World (MEMS) para esta semana. Para el December 7, 2025(Esta Semana), la predicción de precio de MEMS, utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% , es $0.011344 . Esta previsión semanal se calcula basándose en el mismo porcentaje de crecimiento para proporcionar una idea de las tendencias de precio potenciales en los próximos días. Predicción de precio de Memesis World (MEMS) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para MEMS es $0.011380 . Esta predicción se deriva utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% para estimar en qué valor podría estar el token después de un mes.

Estadísticas del precio actual de Memesis World Precio actual ---- -- Cambio de precio (24h) -- Cap. de mercado $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Suministro de Circulación 530.00M 530.00M 530.00M Volumen (24h) ---- -- Volumen (24h) -- El último precio de MEMS es de --. Tiene una variación en 24 horas del 0.00%, con un volumen de trading en 24 horas de --. Además, MEMS tiene un suministro circulante de 530.00M y una capitalización de mercado total de $ 5.89M. Ver precio de MEMS en vivo

Precio histórico de Memesis World Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de Memesis World, el precio actual de Memesis World es 0.011333 USD. El suministro circulante de Memesis World (MEMS) es 530.00M MEMS , lo que le da una capitalización de mercado de $5,893,605 . Período Cambio(%) Cambio(USD) Max Min 24 horas 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 días 0.00% $ 0 $ -- $ --

30 Días 0.00% $ 0 $ -- $ -- Desempeño en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas, Memesis World ha mostrado un movimiento de precio de $0 , reflejando un cambio de 0.00%% en su valor. Desempeño en los últimos 7 días En los últimos 7 días, Memesis World se negoció a un precio máximo de $-- y un precio mínimo de $-- . Experimentó un cambio de precio de 0.00% . Esta reciente tendencia muestra el potencial de MEMS para más movimiento en el mercado. Desempeño en 30 días En el último mes, Memesis World ha experimentado un cambio del 0.00% , lo que refleja aproximadamente un cambio de $0 en su valor. Esto indica que MEMS podría experimentar más cambios de precio en un futuro cercano.

¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de Memesis World (MEMS)? El módulo de predicción de precios de Memesis World es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de MEMS basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token. 1. Ingresa tu predicción de crecimiento Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para Memesis World en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas. 2. Calcula el precio futuro Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de MEMS, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo. 3. Explora diferentes escenarios Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de Memesis World. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas. 4. Sentimiento del usuario y perspectivas de la comunidad El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de MEMS. Indicadores técnicos para la predicción de precios Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen: Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia. Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de MEMS para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista. Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de Memesis World.

¿Por qué es importante la predicción del precio de MEMS?

Las predicciones del precio de MEMS son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:

Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.

Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.

Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.

Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.

Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.

Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.

Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Vale la pena invertir en MEMS ahora? Según tus predicciones, MEMS alcanzará los -- el undefined , lo que lo convierte en un token que vale la pena considerar. ¿Cuál es la predicción del precio de MEMS para el próximo mes? Según la herramienta de predicción del precio de Memesis World (MEMS), el precio de MEMS alcanzará los -- el undefined . ¿Cuánto costará 1 MEMS en 2026? El precio de 1 Memesis World (MEMS) hoy es -- . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de MEMS se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2026. ¿Cuál es el precio previsto de MEMS para 2027? Se prevé que Memesis World (MEMS) crezca un 0.00% anualmente, y que alcance un precio de -- por 1 MEMS para 2027. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de MEMS en 2028? De acuerdo con tu predicción de precio, Memesis World (MEMS) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2028. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de MEMS para 2029? De acuerdo con tu predicción del precio, Memesis World (MEMS) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2029. ¿Cuánto costará 1 MEMS en 2030? El precio de 1 Memesis World (MEMS) hoy es de -- . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de MEMS se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2030. ¿Cuál es la predicción del precio de MEMS para 2040? Se prevé que el precio de Memesis World (MEMS) experimente incrementos anuales del 0.00% , hasta alcanzar un precio de -- por 1 MEMS para 2040.