Predicción del precio de jAsset jUSD (JUSD) (USD)

Obtén predicciones de precios de jAsset jUSD para 2026, 2027, 2028, 2030 y más. Predice cuánto crecerá JUSD en los próximos 5 años o más. Pronostica instantáneamente escenarios de precios futuros basados en las tendencias y el sentimiento del mercado.

Ingresa un número entre –100 y 1,000 para predecir el precio de jAsset jUSD % Calcular *Aviso legal: Todas las predicciones de precios se basan en contribuciones de usuarios. -- -- -- 0.00% USD Actual Predicción Predicción del precio de jAsset jUSD para 2025-2050 (USD) Predicción del precio de jAsset jUSD (JUSD) para 2025 (este año) Según tu predicción, jAsset jUSD podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 0.961812 para 2025. Predicción del precio de jAsset jUSD (JUSD) para 2026 (el próximo año) Según tu predicción, jAsset jUSD podría ver un crecimiento del 5.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 1.0099 para 2026. Predicción del precio de jAsset jUSD (JUSD) para 2027 (en 2 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2027 de JUSD es de $ 1.0603 con un 10.25% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de jAsset jUSD (JUSD) para 2028 (en 3 años) Según el módulo de predicción de precios, el precio futuro previsto para 2028 de JUSD es de $ 1.1134 con un 15.76% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de jAsset jUSD (JUSD) para 2029 (en 4 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de JUSD en 2029 es de $ 1.1690, con un 21.55% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de jAsset jUSD (JUSD) para 2030 (en 5 años) De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de JUSD en 2030 es de $ 1.2275, con un 27.63% de tasa de crecimiento. Predicción del precio de jAsset jUSD (JUSD) para 2040 (en 15 años) Para 2040, el precio de jAsset jUSD podría ver un crecimiento del 107.89%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 1.9995. Predicción del precio de jAsset jUSD (JUSD) para 2050 (en 25 años) Para 2050, el precio de jAsset jUSD podría ver un crecimiento del 238.64%. Podría alcanzar un precio de trading de $ 3.2570. Año Precio Crecimiento 2025 $ 0.961812 0.00%

2026 $ 1.0099 5.00%

2027 $ 1.0603 10.25%

2028 $ 1.1134 15.76%

2029 $ 1.1690 21.55%

2030 $ 1.2275 27.63%

2031 $ 1.2889 34.01%

2032 $ 1.3533 40.71% Año Precio Crecimiento 2033 $ 1.4210 47.75%

2034 $ 1.4920 55.13%

2035 $ 1.5666 62.89%

2036 $ 1.6450 71.03%

2037 $ 1.7272 79.59%

2038 $ 1.8136 88.56%

2039 $ 1.9043 97.99%

2040 $ 1.9995 107.89% Mostrar Más Predicción de precio a corto plazo de jAsset jUSD para hoy, mañana, esta semana y los próximos 30 días. Fecha Predicción de precios Crecimiento November 30, 2025(Hoy) $ 0.961812 0.00%

December 1, 2025(Mañana) $ 0.961943 0.01%

December 7, 2025(Esta Semana) $ 0.962734 0.10%

December 30, 2025(30 Días) $ 0.965764 0.41% Predicción de precio de jAsset jUSD (JUSD) para hoy. El precio previsto para JUSD el November 30, 2025(Hoy) es de $0.961812 . Esta proyección refleja el resultado calculado del porcentaje de crecimiento proporcionado, ofreciendo a los usuarios una visión del posible movimiento de precios para hoy. Predicción del precio de jAsset jUSD (JUSD) para mañana. Para el December 1, 2025(Mañana), la predicción de precio para JUSD, utilizando una tasa de crecimiento anual del 5% , es de $0.961943 . Estos resultados ofrecen una perspectiva estimada para el valor del token en función de los parámetros seleccionados. Predicción de precio de jAsset jUSD (JUSD) para esta semana. Para el December 7, 2025(Esta Semana), la predicción de precio de JUSD, utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% , es $0.962734 . Esta previsión semanal se calcula basándose en el mismo porcentaje de crecimiento para proporcionar una idea de las tendencias de precio potenciales en los próximos días. Predicción de precio de jAsset jUSD (JUSD) en 30 días. Mirando 30 días hacia adelante, el precio proyectado para JUSD es $0.965764 . Esta predicción se deriva utilizando una tasa de crecimiento anual de 5% para estimar en qué valor podría estar el token después de un mes.

Estadísticas del precio actual de jAsset jUSD Precio actual ---- -- Cambio de precio (24h) -- Cap. de mercado $ 615.61K$ 615.61K $ 615.61K Suministro de Circulación 640.05K 640.05K 640.05K Volumen (24h) ---- -- Volumen (24h) -- El último precio de JUSD es de --. Tiene una variación en 24 horas del 0.00%, con un volumen de trading en 24 horas de --. Además, JUSD tiene un suministro circulante de 640.05K y una capitalización de mercado total de $ 615.61K. Ver precio de JUSD en vivo

Precio histórico de jAsset jUSD Según los últimos datos recopilados en la página de precio en vivo de jAsset jUSD, el precio actual de jAsset jUSD es 0.961812 USD. El suministro circulante de jAsset jUSD (JUSD) es 640.05K JUSD , lo que le da una capitalización de mercado de $615,607 . Período Cambio(%) Cambio(USD) Max Min 24 horas 0.63% $ 0.006057 $ 0.970411 $ 0.951284

7 días -1.71% $ -0.016460 $ 0.985021 $ 0.951295

30 Días -1.99% $ -0.019220 $ 0.985021 $ 0.951295 Desempeño en las últimas 24 horas En las últimas 24 horas, jAsset jUSD ha mostrado un movimiento de precio de $0.006057 , reflejando un cambio de 0.63%% en su valor. Desempeño en los últimos 7 días En los últimos 7 días, jAsset jUSD se negoció a un precio máximo de $0.985021 y un precio mínimo de $0.951295 . Experimentó un cambio de precio de -1.71% . Esta reciente tendencia muestra el potencial de JUSD para más movimiento en el mercado. Desempeño en 30 días En el último mes, jAsset jUSD ha experimentado un cambio del -1.99% , lo que refleja aproximadamente un cambio de $-0.019220 en su valor. Esto indica que JUSD podría experimentar más cambios de precio en un futuro cercano.

¿Cómo funciona el módulo de predicción de precios de jAsset jUSD (JUSD)? El módulo de predicción de precios de jAsset jUSD es una herramienta fácil de usar diseñada para ayudarte a estimar los posibles precios futuros de JUSD basados en tus propias suposiciones de crecimiento. Ya seas un trader experimentado o un inversionista curioso, este módulo ofrece una manera simple e interactiva de predecir el valor futuro del token. 1. Ingresa tu predicción de crecimiento Empieza ingresando tu porcentaje de crecimiento deseado, que puede ser positivo o negativo, dependiendo de tu perspectiva del mercado. Esto podría reflejar tus expectativas para jAsset jUSD en el próximo año, los próximos cinco años o incluso en las próximas décadas. 2. Calcula el precio futuro Una vez que hayas ingresado la tasa de crecimiento, haz clic en el botón 'Calcular'. El módulo calculará instantáneamente el precio futuro proyectado de JUSD, brindándote una visualización clara de cómo tu predicción afecta el valor del token con el tiempo. 3. Explora diferentes escenarios Puedes experimentar con diversas tasas de crecimiento para ver cómo las diferentes condiciones del mercado podrían afectar el precio de jAsset jUSD. Esta flexibilidad te permite analizar tanto pronósticos optimistas como conservadores, ayudándote a tomar decisiones más informadas. 4. Sentimiento del usuario y perspectivas de la comunidad El módulo también integra datos de sentimiento de los usuarios, lo que te permite comparar tus predicciones con las de otros usuarios. Este aporte colectivo ofrece valiosa información sobre cómo la comunidad percibe el futuro de JUSD. Indicadores técnicos para la predicción de precios Para mejorar la precisión de la predicción, el módulo utiliza una variedad de indicadores técnicos y datos del mercado. Estos incluyen: Promedios Móviles Exponenciales (EMA): Ayudan a rastrear la tendencia del precio del token al suavizar las fluctuaciones y brindar información sobre posibles cambios de tendencia. Bandas de Bollinger: Miden la volatilidad del mercado e identifican posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa. Índice de Fuerza Relativa (RSI): Evalúa el impulso de JUSD para determinar si se encuentra en una fase alcista o bajista. Indicador de convergencia/divergencia de media móvil (MACD): Evalúa la fuerza y dirección de los movimientos de precios para identificar posibles puntos de entrada y salida. Al combinar estos indicadores con datos del mercado en tiempo real, el módulo proporciona una predicción dinámica de precios, ayudándote a obtener una comprensión más profunda del potencial futuro de jAsset jUSD.

¿Por qué es importante la predicción del precio de JUSD?

Las predicciones del precio de JUSD son cruciales por varias razones, y los inversionistas las utilizan con diversos propósitos:

Desarrollo de estrategias de inversión: Las predicciones ayudan a los inversionistas a formular estrategias. Al estimar los precios futuros, pueden decidir cuándo comprar, vender o mantener criptomonedas.

Evaluación de riesgos: Comprender los posibles movimientos de precio permite a los inversionistas evaluar el riesgo asociado con un activo cripto en particular. Esto es esencial para gestionar y mitigar posibles pérdidas.

Análisis de mercado: Las predicciones suelen implicar el análisis de tendencias del mercado, noticias y datos históricos. Este análisis integral ayuda a los inversionistas a comprender la dinámica del mercado y los factores que influyen en los cambios de precio.

Diversificación de portafolio: Al predecir qué criptomonedas podrían tener un buen desempeño, los inversionistas pueden diversificar sus portafolios en consecuencia, distribuyendo el riesgo entre varios activos.

Planificación a largo plazo: Los inversionistas que buscan ganancias a largo plazo confían en las predicciones para identificar criptomonedas con potencial de crecimiento futuro.

Preparación psicológica: Conocer los posibles escenarios de precios prepara a los inversionistas emocional y financieramente para la volatilidad del mercado.

Compromiso de la comunidad: Las predicciones de precios de criptomonedas suelen generar discusiones dentro de la comunidad de inversionistas, lo que conduce a una comprensión más amplia y sabiduría colectiva sobre las tendencias del mercado.

Preguntas frecuentes (FAQ): ¿Vale la pena invertir en JUSD ahora? Según tus predicciones, JUSD alcanzará los -- el undefined , lo que lo convierte en un token que vale la pena considerar. ¿Cuál es la predicción del precio de JUSD para el próximo mes? Según la herramienta de predicción del precio de jAsset jUSD (JUSD), el precio de JUSD alcanzará los -- el undefined . ¿Cuánto costará 1 JUSD en 2026? El precio de 1 jAsset jUSD (JUSD) hoy es -- . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de JUSD se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2026. ¿Cuál es el precio previsto de JUSD para 2027? Se prevé que jAsset jUSD (JUSD) crezca un 0.00% anualmente, y que alcance un precio de -- por 1 JUSD para 2027. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de JUSD en 2028? De acuerdo con tu predicción de precio, jAsset jUSD (JUSD) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2028. ¿Cuál es el precio objetivo estimado de JUSD para 2029? De acuerdo con tu predicción del precio, jAsset jUSD (JUSD) verá un 0.00% de crecimiento, con un precio objetivo estimado de -- para 2029. ¿Cuánto costará 1 JUSD en 2030? El precio de 1 jAsset jUSD (JUSD) hoy es de -- . De acuerdo con el módulo de predicción mostrado arriba, el precio de JUSD se incrementará en un 0.00% y alcanzará los -- para 2030. ¿Cuál es la predicción del precio de JUSD para 2040? Se prevé que el precio de jAsset jUSD (JUSD) experimente incrementos anuales del 0.00% , hasta alcanzar un precio de -- por 1 JUSD para 2040.