Exchange
DEX+
Buy Crypto
Markets
Spot
Futures
500X
Earn
Events
More
Blue Chip Blitz
MON
Cerrado
Monad
--
0.00%
Oferta más alta(--)
--
Precio de venta más bajo(--)
--
Volumen de 24H(--)
--
Volumen total(--)
--
Periodo de trading
Por definir ~ Por definir
Hora de liquidación
Por definir
Tasa de garantía
0.00%
Comisiones
Ver
Oferta más alta(--)
--
Precio de venta más bajo(--)
--
Volumen de 24H(--)
--
Volumen total(--)
--
Periodo de trading
Por definir ~ Por definir
Hora de liquidación
Por definir
Tasa de garantía
0.00%
Comisiones
Ver
Gráfico del mercado
Info
Gráfico del mercado
Info
1m
15m
30m
1H
4H
1D
7D
Tendencia de precios
Tendencia de profundidad
Libro de órdenes
Completado
Libro de órdenes
Completado
Crear una orden
Solo mostrar mis órdenes
Filtros
Cantidad
Monto
Acción
Precio
Cantidad
Monto
Acción
Órdenes abiertas
(0)
Historial de Órdenes
Historial de liquidaciones