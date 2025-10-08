2025-10-12 Sunday

Noticias sobre criptos

Disfruta de las noticias más destacadas sobre criptoactivos y las últimas actualizaciones del mercado
PANews reported on October 8th that Forward Industries, a Nasdaq-listed SOL treasury, has officially launched an institutional-grade validator node on the Solana blockchain. This node will allow ecosystem participants to directly delegate their SOL to Forward Industries for staking. Furthermore, Forward Industries has currently staked all of its SOL holdings on the validator node.
PANews2025/10/08 13:39
The post The Top Altcoin to Buy and Hold for Short Term appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Discover Cardano’s latest price prediction and why the MoonBull presale live now could be the top altcoin to buy and hold for short term. The top altcoin to buy and hold for short term is a title that often sparks heated debates in crypto forums, classrooms, and online trading groups. While Bitcoin grabs headlines and Ethereum powers countless decentralized apps, investors looking for that sweet blend of upside and utility have often turned to Cardano. With its smart contract platform, research-driven development, and global community, Cardano has been leading the charge in innovation. But here’s the kicker – recent market shifts suggest it might not be the only show in town. Cardano has been riding the meme coin wave in unexpected ways. At first glance, ADA doesn’t seem like a meme player, yet its loyal fanbase, often dubbed as “ADA Penguins,” treats the token like a badge of honor. Over the years, meme coin mania has brought cats, dogs, frogs, and even hippos into the spotlight, yet Cardano continues to carve a lane of its own. While it sits among the heavyweights with a market cap of $31 billion and trading volume pushing over $1.7 billion in 24 hours, something fresh is capturing the crypto crowd’s imagination. That something is MoonBull. The presale is live now, and it’s attracting both big investors and curious students who want in on the next big sensation. MoonBull takes the cultural punch of meme coins and mixes it with tokenomics engineered for long-term growth. It’s like peanuts at a baseball game – simple, satisfying, and impossible to ignore once the crowd starts passing them around. Investors are looking at ADA for stability and MoonBull for early-stage upside, and together, they’re shaping the conversation around the next potential breakout in October 2025. MoonBull…
BitcoinEthereumNews2025/10/08 13:18
Compartir
The post Dubai Targets 19 Crypto Firms in Major Regulatory Crackdown appeared on BitcoinEthereumNews.com. Regulations Dubai’s growing digital asset industry has come under sharper scrutiny after the Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) imposed financial sanctions on 19 companies found to be operating without authorization. The decision marks one of the regulator’s strongest enforcement waves this year, signaling a clear warning to firms ignoring compliance obligations. Sources close to the matter revealed that the penalties followed months of investigation into promotional and marketing activities that breached VARA’s operational guidelines. Each entity was ordered to immediately halt all virtual asset-related services, with fines reportedly ranging between AED 100,000 and AED 600,000. VARA said the crackdown reflects its zero-tolerance approach toward unlicensed operations. The authority urged investors to remain cautious and verify the registration status of any digital asset provider before engaging in transactions. Officials noted that regulatory vigilance will intensify as Dubai continues to position itself as a trusted hub for blockchain innovation. While the names of the sanctioned companies were not disclosed, the authority emphasized that all future offenders would face swift penalties. The decision also acts as a public reminder that unregulated crypto businesses expose users to financial and reputational risks. The regulator reiterated that only entities officially licensed by VARA may provide crypto-related services within or from Dubai. Ensuring full compliance, it said, is essential to preserving market stability and building long-term confidence among global investors. Beyond the latest enforcement measures, VARA is working with the Securities and Commodities Authority (SCA) to strengthen inter-agency coordination and unify regulatory standards across the UAE. The collaboration aims to create a single, transparent framework for digital asset supervision—one capable of encouraging innovation while preventing misuse. The latest actions reinforce Dubai’s broader commitment to fostering a regulated crypto landscape, balancing growth with strict oversight. As the global race for digital-asset governance accelerates, VARA’s proactive stance places the…
BitcoinEthereumNews2025/10/08 13:06
Institutional demand roared back to start October, with crypto ETFs posting a record $4.5 billion in combined weekly inflows. Bitcoin funds drew $3.24 billion across five straight “green” sessions, helping BTC notch a new all-time high near $126,200. Related Reading: The NSA Is Trying To Backdoor Bitcoin, Warns Peter Todd — Here’s How BlackRock’s iShares […]
Bitcoinist2025/10/08 13:00
Compartir
Deutsche bank forecasts that by 2030, Bitcoin will be used by central banks as an additional reserve asset besides gold. The report points out Bitcoin as increasingly legitimate with reduced volatility and its possibility as an inflation and geopolitical risk hedge. According to analysts, the emergence of the cryptocurrency is an indication that the world […]
Tronweekly2025/10/08 13:00
Compartir
PANews reported on October 8 that according to Onchain Lens monitoring, after Hyperliquid announced the launch of a 3x leveraged MON perpetual contract, a whale immediately deposited 5.8 million USDC into Hyperliquid and opened a 3x leveraged MON short position.
PANews2025/10/08 12:49
Compartir
PANews reported on October 8 that according to GMGN market data, the market value of the BSC ecological Meme coin "Customer Service Xiao He" briefly reached US$89.64 million, setting a historical high. It is now reported at US$81.43 million, with a 24-hour trading volume of US$94.6 million.
PANews2025/10/08 12:47
Compartir
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De plannen van Ripple krijgen een nieuwe wending. Het bedrijf achter de XRP Ledger blijkt bezig met de oprichting van een National Trust Bank in de Verenigde Staten, een project dat volgens analisten een directe bedreiging kan vormen voor het wereldwijde betalingssysteem SWIFT. Nieuwe bank met focus op XRP Volgens documenten die op 30 juni 2025 zijn ondertekend door Stuart Alderoty (juridisch directeur) en Timothy Keaney (senior toezichthouder), heeft Ripple officieel de aanvraag afgerond voor een nationale trust bank vergunning. Daarmee begon een aftelperiode van 120 dagen die eindigt in oktober 2025, de maand waarin het project operationeel moet zijn. De nieuwe instelling, genaamd Ripple National Trust Bank, zal dienen als een brug tussen traditionele financiële diensten en crypto. Het doel is om XRP volledig te integreren in betalingsverkeer, custody solutions en institutionele financiële dienstverlening, binnen een gereguleerde bankstructuur. @Ripple is the trust. #XRP is the bank. One builds the rails, the other holds the value. One establishes confidence, the other enables settlement, and solves the problem of value. Most still think this is about payments. It’s about rebuilding the entire financial system. pic.twitter.com/oTEN55PYIS — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) October 6, 2025 Wat maakt deze stap belangrijk? De oprichting van een eigen bank betekent dat Ripple niet langer alleen afhankelijk is van samenwerkingen met andere instellingen. In plaats daarvan kan het bedrijf zelf de financiële infrastructuur beheren, met XRP als onderliggende settlement asset. Dat geeft Ripple strategische controle over drie belangrijke functies: Betalingen: directe verwerking van grensoverschrijdende transacties via het XRP-netwerk. Custody: veilige opslag van digitale activa voor banken, bedrijven en investeerders. Liquiditeit: mogelijkheid om XRP te gebruiken als brugvaluta bij valutaconversies. Het model lijkt sterk op wat SWIFT doet, maar dan sneller, goedkoper en transparanter. Institutionele adoptie en regulatie De stap richting een nationale trust bank past binnen Ripple’s strategie van integratie met regulatie. Sinds de juridische duidelijkheid die het bedrijf in 2025 kreeg over de status van XRP, richt Ripple zich op samenwerking met toezichthouders in plaats van confrontatie. De nieuwe bank zal opereren onder federale regelgeving in de VS, wat vertrouwen kan wekken bij institutionele partijen die tot nu toe terughoudend waren met crypto. Door compliance centraal te stellen, hoopt Ripple grote klanten aan te trekken die betrouwbare custody en liquiditeit diensten zoeken. Daarmee positioneert het zich als een volwaardig alternatief voor SWIFT, dat al decennia de ruggengraat vormt van internationale banktransacties. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en Best Wallet Token. In dit artikel zetten we de beste munten… Continue reading Ripple opent met National Trust Bank directe aanval op SWIFT document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Impact op de rol van XRP Het hart van dit systeem blijft de XRP Ledger Door de integratie van XRP in een gereguleerde bankomgeving kan de munt zich ontwikkelen van cryptomunt tot institutioneel betaalmiddel. Ook maakt de nieuwe Multi-Purpose Token Standard op de XRP Ledger het mogelijk om verschillende soorten cryptomunten uit te geven en te beheren, met XRP als gas fee en onderpand. Elke transactie vraagt een kleine XRP fee, en nieuwe tokens hebben een XRP reserve nodig om te kunnen werken. Dat vermindert het beschikbare aanbod, wat op termijn positief kan zijn voor de prijs. Ripple CEO Brad Garlinghouse heeft het daarnaast ook over het belang van privacy en zero-knowledge proof technologie voor institutionele klanten. Dat zou banken in staat stellen om tokenized assets te gebruiken als onderpand, zonder gevoelige data openbaar te maken. Waarom dit een bedreiging is voor SWIFT Het SWIFT-netwerk verwerkt dagelijks miljarden dollars aan interbancaire betalingen, maar het systeem is traag, duur en afhankelijk van meerdere tussenpartijen. Ripple’s infrastructuur lost precies die pijnpunten op: Snellere settlement (enkele seconden i.p.v. dagen) Lagere kosten per transactie Directe waardeoverdracht zonder derde partijen Als Ripple via zijn eigen bank rechtstreeks verbinding maakt met het wereldwijde financiële systeem, zou dat de rol van SWIFT als dominante speler onder druk kunnen zetten. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ripple opent met National Trust Bank directe aanval op SWIFT is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/08 12:46
Compartir
The post Grayscale Stakes $150M ETH, Industry Awats Staking ETP Approval appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto-focused asset manager Grayscale staked $150 million worth of Ether after introducing staking for its exchange-traded products (ETPs) on Monday. The asset management company staked 32,000 Ether (ETH) worth $150 million, according to blockchain data platform Lookonchain. The transfer occurred a day after Grayscale introduced staking for its Ether ETPs, making it the first US-based crypto fund issuer to offer staking-based passive income for its funds. The move enables Grayscale’s ETP and its shareholders to start earning passive income via staking rewards on the $150 million. These staking rewards will be treated as “assets of the fund,” according to Grayscale’s ETP Staking Policy. Deducting sponsor and custodian fees, the fund’s shareholders will earn up to 77% of the total generated staking rewards with Grayscale’s Ethereum Trust and about 94% with the Ethereum Mini Trust, based on the fee structures disclosed in the SEC filings. Source: Lookonchain Both Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) and Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) are exchange-traded products registered under the Securities Act of 1933, not the Investment Company Act of 1940, the latter being the regulatory framework used for traditional mutual funds. This makes ETPs structurally different from ETFs governed by the 1940 Act. At least two additional Ether staking-enabled funds are expected to receive a response from the US Securities and Exchange Commission (SEC) in October. Related: Korean retail capital driving Ether price, treasury demand: Samson Mow SEC faces deadlines on 16 altcoin ETPs in October October is shaping up as a promising month for crypto, with 16 crypto ETP applications on the SEC’s calendar for the month. Of the 16, at least two crypto staking funds are awaiting a decision during the month, including the 21Shares’ Core Ethereum ETF (TETH) staking filing scheduled for Oct. 23 and BlackRock’s iShares Ethereum Trust (ETHA) ETP amendment seeking to add…
BitcoinEthereumNews2025/10/08 12:46
Compartir
Bitcoin’s latest push through record levels has left short-term holder (STH) whales sitting on their fattest paper profits of the cycle of about $10.1 billion, according to CryptoQuant data.These are entities holding more than 1,000 BTC that only entered the market in the past five months — the so-called “weak hands” of the cohort who usually fold first when volatility spikes.The unrealized profit tally is the highest this cycle, a swing that reflects how quickly fortunes can change in bitcoin. Just weeks ago, late September’s dip left this same group underwater. Now, thanks to ETF inflows, a U.S. shutdown backdrop, and softer dollar conditions, they’re suddenly sitting on tens of billions in gains.But that’s where the risk comes in as short-term whales aren’t famous for patience.A $10 billion profit pool is exactly the kind of setup that tempts some holders to take chips off the table, testing how much new demand really stands behind the rally.Exchange inflow data already showed $5.7 billion moving from STH wallets into exchanges earlier this week, marking an early sign that profit-taking is not a theoretical risk, but an active one.Zooming out, this cycle has already seen massive hand-offs between long-term holders (LTHs) and the shorter-term crowd.Earlier this week, analytics tool Checkonchain pointed out that 3.45 million BTC have shifted from LTH wallets to STHs since the cycle began — rivaling the 2016–17 transfer wave, only this time at prices roughly 100 times higher.Whether that distribution caps momentum or simply fuels the churn that keeps rallies alive depends on the bidding pressure in the coming weeks.For now, that backdrop looks strong enough to soak up some profit-taking. But if STH whales hit the sell button en masse, $10.1 billion in unrealized gains could flip into realized pressure quickly.
Coinstats2025/10/08 12:00
