Ripple traders mikken op doorbraak naar $3,10 – Waarom XRP nu kan exploderen

Terwijl de cryptomarkt deze week in het groen staat en Bitcoin (BTC) een nieuwe all-time high neerzet, blijft Ripple (XRP) worstelen met de psychologische grens van $ 3. Technische patronen wijzen echter op een doorbraak en dit scenario wordt versterkt door fundamentele drivers. Wat gaat Ripple doen? Ripple nieuws: XRP koers kan elk moment doorbreken Op het moment van schrijven handelt XRP op een waarde van $ 2,9785. Dit is een lichte daling van 0,62% ten opzichte van 24 uur geleden. De afgelopen week heeft de altcoin al meerdere keren de $ 3 doorbroken, maar blijft onder druk staan. De Ripple koers ervaart namelijk weerstand van het $ 3,0576 niveau. Zowel technische patronen als fundamentele factoren wijzen echter op een doorbraak boven dit cruciale niveau. Fundamentele factoren die XRP rally op gang brengen De maand oktober staat in de cryptowereld ook wel bekend als uptober, een maand van flinke stijgingen. Dit jaar zijn er echter een aantal factoren die flink gas kunnen zetten achter een XRP rally. Ten eerste wordt deze maand bekend gemaakt of de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) akkoord gaat met de lancering van verschillende spot XRP ETF’s. De eerste deadline is op 18 oktober, voor de aanvraag van Grayscale. De markt wacht vol spanning af. Vorige week leek het er daarbij ook op dat vele XRP whales aan het accumuleren waren vanwege de grote kans op groen licht. Verder krijgt XRP officieel erkenning van NASA en is de kans ook groot dat de Amerikaanse Fed deze maand opnieuw de rentes verlaagt. Bij investeerders komt er dan meer geld vrij en dat wordt dan vaak in meer risicovolle assets gestoken, zoals crypto. Aangezien XRP in principe al op het punt staat te exploderen door de mogelijke ETF goedkeuringen, kan deze extra liquiditeit voor een extra grote rally zorgen. Technische patronen wijzen op explosie Ripple koers Zoals in de grafiek hieronder te zien is, handelt XRP deze maand tot nu toe in het gebied tussen de $ 2,9511 en $ 3,0576. Technisch gezien maakt de crypto zich klaar voor een volgende stijging. Op dit moment staat XRP onder druk van de kortere exponential moving averages (EMA’s). De 20-daagse EMA (rood) en 50-daagse EMA (oranje) bewegen namelijk boven de huidige koers van 2,9785. De kortere EMA’s komen echter nog niet echt in de buurt van de 100-daagse (aqua) en 200-daagse (blauw) EMA’s. Zolang de 20-daagse en 200-daagse EMA elkaar niet kruizen in een zogeheten death cross, kan XRP binnen het huidige gebied blijven. XRP koers, bron: TradingView Het is dus goed mogelijk dat XRP nog één keer de onderkant van het gebied opzoekt, rond $ 2,9511. Dit wordt ondersteund door de huidige Relative Strength Index (RSI) van 44, een gemiddeld tot lichtelijk bearish getal. Zodra XRP deze ondergrens bereikt, zullen de bulls toeslaan om het op te nemen tegen de weerstand op $ 3,0576. Bij een doorbraak, kan XRP het volgende weerstandsniveau van $ 3,10 trotseren. Volgens crypto analist Ali Martinez (@ali_charts) zal het niveau van $ 3,15 opnieuw weerstand bieden. Een doorbraak triggert volgens hem echter een rally naar de $ 3,60. $XRP faces a major test at $3.15. A breakout here could trigger a rally to $3.60! pic.twitter.com/BOW6qVi0nv — Ali (@ali_charts) October 7, 2025 Nieuwe crypto klaar voor bull run Q4 Als de ETF’s goedkeuring krijgen, dan staat XRP een enorme rally te wachten. Er is echter ook een kleine kans dat het feest niet doorgaat. Daarnaast duurde het bij Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH) ook even voordat het effect van de ETF’s daadwerkelijk voelbaar was. Daarom is het belangrijk om niet alles nu op XRP in te zetten. Wie alvast wil investeren in een cryptomunt die momenteel nog niet op de crypto exchanges beschikbaar is en daarom momenteel nog voor een vaste prijs te bemachtigen is, zou zich eens in Maxi Doge ($MAXI) kunnen verdiepen. 