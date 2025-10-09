2025-10-12 Sunday

NVDA (Nvidia’s) leading diagonal pattern targets $193.00 [Video]

The post NVDA (Nvidia’s) leading diagonal pattern targets $193.00 [Video] appeared on BitcoinEthereumNews.com. The short-term Elliott Wave analysis for Nvidia (NVDA) indicates that the cycle from the September 18 low is unfolding as a leading diagonal. Starting from that low, wave ((i)) concluded at $184.55, followed by a pullback in wave ((ii)) that ended at $173.12, as depicted in the 30-minute chart. The stock then surged in wave ((iii)), displaying an internal impulse structure. From wave ((ii)), wave (i) peaked at $180.26, with wave (ii) dipping to $174.93. Wave (iii) climbed to $187.35, followed by a wave (iv) pullback to $183.90. The final leg, wave (v), reached $191.05, completing wave ((iii)) in a higher degree. The subsequent wave ((iv)) pullback formed a zigzag Elliott Wave pattern. From wave ((iii)), wave (a) declined to $185.38, wave (b) rose to $190, and wave (c) dropped to $182.88, finalizing wave ((iv)). The stock has since resumed its ascent in wave ((v)), with wave (i) ending at $187.23 and wave (ii) dips concluding at $184. The stock is poised to climb further, likely completing wave (iii) soon. A wave (iv) pullback should follow to correct the cycle from the October 8, 2025 low before resuming higher. As long as the $173.12 pivot holds, any pullback should find support in a 3, 7, or 11 swing, setting the stage for additional upside. Nvidia (NVDA) – 30-minute Elliott Wave technical chart NVDA – Elliott Wave Technical [Video] Source: https://www.fxstreet.com/news/elliott-wave-analysis-nvda-nvidias-leading-diagonal-pattern-targets-19300-video-202510090449
BitcoinEthereumNews2025/10/09 13:37
Jupiter and Ethena Set To Launch Solana’s Native Stablecoin: jupUSD

The post Jupiter and Ethena Set To Launch Solana’s Native Stablecoin: jupUSD appeared on BitcoinEthereumNews.com. Solana is getting its own native stablecoin, and it’s coming from two of the ecosystem’s most influential players. Jupiter, the largest DeFi aggregator on Solana, is teaming up with Ethena Labs to launch jupUSD, a yield-generating, collateral-backed stablecoin built directly for Solana’s fast-growing DeFi ecosystem. BREAKING: Jupiter is launching its own stablecoin 🥳 Built in partnership with @ethena_labs, engineered to connect the Jupiverse.$JupUSD, going live in Q4. pic.twitter.com/MWTNTwpvHJ — Jupiter (🐱, 🐐) (@JupiterExchange) October 8, 2025 According to the official announcement from Jupiter Exchange on X, the project is expected to go live in Q4 2025, once its contracts have completed multiple audits. The move positions Jupiter to become more than just a trading hub, it’s building an integrated financial layer for Solana. What Is jupUSD? jupUSD is designed to be a Solana-native stablecoin, issued directly on-chain and optimized for low-cost, high-speed transactions. Unlike wrapped or bridged stablecoins, jupUSD will live entirely within the Solana network, enabling seamless interaction across Jupiter’s suite of products and Solana-based DeFi protocols. At launch, jupUSD will be 100% backed by USDtb, a token nearly fully backed by BlackRock’s BUIDL fund, one of the most transparent and institutionally supported stablecoin reserves on the market. Over time, Jupiter plans to add USDe from Ethena Labs as collateral, enabling yield optimization for holders while maintaining strong peg stability. Built in Partnership With Ethena Labs Jupiter chose Ethena Labs for a reason. Ethena has built one of the most successful stablecoin frameworks in crypto, responsible for minting over $16 billion worth of stablecoins to date. As Jupiter put it in their announcement: “No one knows stablecoins like Ethena.” The collaboration means Ethena will lead Solana’s stablecoin ecosystem, helping Jupiter develop mechanisms for peg stability, liquidity depth, and ecosystem adoption. Ethena’s experience with yield-bearing, collateral-backed designs will shape jupUSD’s…
BitcoinEthereumNews2025/10/09 13:09
ChainOpera AI [COAI] climbs over 50% in a day: Is $6.67 next?

COAI surges 50% to $4.38 as whale activity and exchange listings fuel its rally, with targets set at $4.78 and $6.67.
Coinstats2025/10/09 13:00
How Altcoins Like MAGACOIN FINANCE Lead The Way

The post How Altcoins Like MAGACOIN FINANCE Lead The Way appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Analysts outline how altcoins are redefining wealth creation, with projects like MAGACOIN FINANCE leading the new generation of long-term investment opportunities. In every bull cycle, crypto investors rediscover the power of timing, conviction, and compounding. The dream of financial freedom – to retire early through digital assets – is no longer fantasy but a tangible outcome for disciplined participants. As global adoption accelerates, blockchain networks are reshaping traditional wealth-building models. Analysts agree that the coming expansion phase could rival the 2021 rally in both scale and participation. The key difference this time is sophistication: investors now focus on structured altcoins with verifiable mechanics rather than unchecked hype. Among those leading this transition, MAGACOIN FINANCE has captured attention as one of the most strategically positioned community tokens for 2025. The evolution of the early retirement narrative The concept of “retiring early with crypto” once sounded like speculative marketing, but consistent market cycles have proven otherwise. Bitcoin’s institutional acceptance and Ethereum’s integration into mainstream finance have given the industry permanence. Layer 1 ecosystems such as Solana and Cardano now generate real-world revenue through DeFi, gaming, and identity applications. The combination of yield, liquidity, and cultural appeal is producing new avenues for long-term growth. Santiment’s behavioral metrics confirm that investor holding periods are lengthening across top altcoins, indicating a shift from quick trades to strategic accumulation. This signals that early retirement strategies built on crypto assets are maturing from dream to discipline. How altcoins fuel long-term wealth Altcoins offer asymmetric upside because they exist where innovation meets adoption. Unlike traditional equities, blockchain projects compound network value as user activity increases. That self-reinforcing model allows small positions to multiply over time if conviction and patience align. Analysts at 10x Research emphasize three traits shared by assets that historically produced life-changing returns: scarcity,…
BitcoinEthereumNews2025/10/09 13:00
Crypto Guide: Retiring Early With Altcoins – Here Is How

In every bull cycle, crypto investors rediscover the power of timing, conviction, and compounding. The dream of financial freedom – […] The post Crypto Guide: Retiring Early With Altcoins – Here Is How appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/10/09 13:00
Pi Network Unveils DEX, AMM, and Token Tools on Testnet to Expand DeFi Ecosystem

Pi Network has taken a major step in expanding its ecosystem by rolling out a decentralized exchange (DEX), automated market maker (AMM), and token creation tools on its Testnet. The new features give developers and community members, known as Pioneers, the opportunity to explore decentralized finance (DeFi) functions in a secure and educational environment. According […]
Tronweekly2025/10/09 13:00
Cardano Makes The Cut — S&P Broad Crypto Index Fund Expands To Include ADA

The post Cardano Makes The Cut — S&P Broad Crypto Index Fund Expands To Include ADA appeared on BitcoinEthereumNews.com. Cardano Makes The Cut — S&P Broad Crypto Index Fund Expands To Include ADA | Bitcoinist.com Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Godspower Owie is my name, and I work for the news platforms NewsBTC and Bitcoinist. I sometimes like to think of myself as an explorer since I enjoy exploring new places, learning new things, especially valuable ones, and meeting new people who have an impact on my life, no matter how small. I value my family, friends, career, and time. Really, those are most likely the most significant aspects of every person’s existence. Not illusions, but dreams are what I pursue. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/cardano-makes-the-cut/
BitcoinEthereumNews2025/10/09 12:58
Ethereum dichtbij nieuwe all-time high: volgt $10.000?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Na weken van maar weinig stijging lijkt Ethereum eindelijk op weg naar een nieuwe all-time high. De munt staat vandaag rond $4.700, het hoogste niveau sinds eind 2021. Analisten zien duidelijke signalen dat de koers de komende dagen de psychologische grens van $5.000 kan doorbreken, met steun van sterke instroom in ETF’s en groeiend netwerkgebruik. ETF instroom duwt koers hoger Volgens data van CoinShares blijft de vraag naar Ethereum beleggingsproducten toenemen. Sinds eind september is er meer dan $1,4 miljard aan nieuw kapitaal binnengekomen in ETH ETF’s wereldwijd. Vooral de goedkeuring van Amerikaanse spot ETF’s in de zomer van 2025 lijkt de munt nieuw leven te hebben ingeblazen. Grote spelers als Grayscale, BlackRock en Fidelity zien recordinstromen in hun ETH fondsen. Today, Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (Ticker: $ETH) and Grayscale Ethereum Trust ETF (Ticker: $ETHE) have become the first U.S.-listed spot crypto exchange-traded products (ETP) to enable staking, another first-mover milestone for the firm. Grayscale Solana Trust (OTCQX:… pic.twitter.com/45963Bn9UW — Grayscale (@Grayscale) October 6, 2025 Deze toestroom van institutioneel geld vergroot de liquiditeit op de markt en versterkt het vertrouwen dat Ethereum, na Bitcoin, nu officieel wordt gezien als een volwaardige beleggingscategorie. James Butterfill, analist bij CoinShares, zegt: “De combinatie van ETF instroom en sterke on-chain-activiteit maakt deze rally fundamenteel gezonder dan die van 2021.” Netwerkactiviteit op recordniveau Naast de instroom vanuit traditionele beleggers groeit ook het gebruik van het Ethereum netwerk. De dagelijkse transacties liggen structureel boven de 1,2 miljoen, en de hoeveelheid geburnde ETH via het EIP-1559-mechanisme blijft oplopen. Dat betekent dat Ethereum, in tegenstelling tot veel andere blockchains, regelmatig deflatoir is, waarbij meer ETH uit circulatie wordt gehaald dan er wordt uitgegeven. Daarnaast neemt de activiteit in DeFi en NFT’s opnieuw toe, met platforms als Uniswap, Aave en Blur die stijgende volumes laten zien. De toegenomen vraag naar blockspace zorgt voor hogere netwerk fees, maar bevestigt tegelijk dat de fundamentele vraag naar Ethereum sterk blijft. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en een aantal altcoins, zoals BNB, hebben een nieuwe all-time high bereikt. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en… Continue reading Ethereum dichtbij nieuwe all-time high: volgt $10.000? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Traders kijken naar $5.000 en daarboven Technisch gezien bevindt Ethereum zich nog steeds in een sterk opwaartse trend. Na het doorbreken van de resistance rond $4.500 vormt $4.700 nu een nieuwe support zone. Veel handelaren verwachten een test van de grens van $5.000, een niveau dat al sinds de vorige bull markt als belangrijk doel wordt gezien. Bij een succesvolle doorbraak kan het volgende koersdoel oplopen tot $5.400 of zelfs $5.800, gebaseerd op historische fibonnaci niveaus. Mocht de stijging tijdelijk afzwakken, dan ligt de eerste support rond $4.450, gevolgd door $4.200. Fundamenten blijven sterk Wat deze stijging bijzonder maakt, is dat ze niet uitsluitend wordt gedragen door speculatie. Institutiegeld via ETF’s blijft binnenstromen Netwerkactiviteit bereikt meerjarige highs De supply dynamiek van Ethereum blijft deflatoir Het sentiment in de bredere markt is positief, met Bitcoin stabiel boven $120.000 Daarnaast krijgt Ethereum steeds meer rol als infrastructuur voor tokenisatie, stablecoins en AI integraties, wat het belang van het netwerk in de toekomst alleen maar zal vergroten. Wat is het volgende doel? Als Ethereum erin slaagt om boven $5.000 te sluiten, verwachten analisten een nieuwe golf van instroom in ETH ETF’s. Dat kan een domino effect veroorzaken waarbij meer institutionele partijen posities opbouwen voor de lange termijn. Op middellange termijn wordt vaak verwezen naar het $6.000 level als volgend koersdoel. Dat zou neerkomen op een stijging van ongeveer 30% ten opzichte van de huidige prijs. Toch waarschuwen experts dat volatiliteit terug kan komen wanneer winsten worden genomen. Voorlopig lijkt de trend echter stevig. Hogere instroom, sterk netwerk, en een groeiend geloof dat Ethereum opnieuw richting all-time highs beweegt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ethereum dichtbij nieuwe all-time high: volgt $10.000? is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/09 12:46
[LIVE] Crypto News Today: Latest Updates for Oct. 09, 2025 – Bitcoin Holds $122K, Ethereum Dips Below $4.5K as BSC Meme Coins Drive Record Volume

Follow up to the hour updates on what is happening in crypto today, October 09. Market movements, crypto news, and more!
Coinstats2025/10/09 12:31
Goedemorgen Bitcoin: Beleggers kopen dip, DEGIRO in het nieuws

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws van vandaag, met extra context en analyse. Beleggers kopen massaal de Bitcoin dip Na de recente koersdaling blijkt dat veel beleggers de kans grijpen om goedkoop Bitcoin te kopen. On-chain-data tonen een toename van wallets die BTC accumuleren, vooral onder grote houders (whales). Dit wijst op vertrouwen in de lange termijntrend ondanks kortetermijndruk. Historisch gezien gaan dit soort dips vaak vooraf aan nieuwe stijgingsgolven, omdat institutionele partijen juist gebruikmaken van lagere prijzen om hun posities uit te breiden. Analisten noemen het een “gezonde correctie” in een bredere bullmarkt. VS verlaagt rente, markten reageren positief De Federal Reserve heeft de beleidsrente verlaagd met 25 basispunten, de eerste verlaging sinds 2023. De beslissing komt te midden van afkoelende inflatie en toenemende zorgen over economische groei. Aandelenmarkten en Bitcoin reageerden aanvankelijk positief, omdat lagere rentes doorgaans leiden tot meer liquiditeit en risicobereidheid. Voor crypto betekent dit mogelijk een nieuwe impuls, al waarschuwen economen dat een verzwakkende economie ook de vraag naar risicovolle activa kan beperken. DEGIRO introduceert effectenuitlening voor particuliere beleggers Beleggingsplatform DEGIRO biedt klanten nu de mogelijkheid om hun effecten uit te lenen aan andere marktpartijen, in ruil voor een vergoeding. Dit kan beleggers helpen om extra rendement te genereren op hun bestaande portefeuille. Toch brengt het ook risico’s met zich mee: in het geval van tegenpartijproblemen kan de terugbetaling vertraging oplopen. De stap past in een bredere trend waarbij brokers nieuwe manieren zoeken om inkomsten te genereren en klanten meer flexibiliteit te geven. Toezichthouders volgen de ontwikkelingen nauwlettend. Square opent de deur voor gratis Bitcoin-betalingen Fintechbedrijf Square (onderdeel van Block Inc.) heeft aangekondigd dat het gratis Bitcoin-betalingen mogelijk gaat maken via zijn Cash App-platform. Gebruikers kunnen BTC versturen zonder transactiekosten, wat een belangrijke stap is richting mainstream adoptie. Square hoopt hiermee de drempel voor crypto-transacties verder te verlagen. Analisten noemen het een slimme zet in de strijd met concurrenten zoals PayPal en Revolut, die vergelijkbare diensten aanbieden maar hogere kosten rekenen. Trump memecoinbedrijf wil $200 miljoen ophalen voor crypto-reserve Het bedrijf achter de populaire Trump-memecoin wil $200 miljoen ophalen om een eigen crypto-reservefonds te creëren. Het fonds moet dienen als “marktstabilisator” en investeringen in andere memecoins en digitale activa mogelijk maken. De aankondiging komt op een moment van grote volatiliteit in de memecoinmarkt. Critici stellen dat dit soort projecten vooral draaien om hype, maar voorstanders zien het als bewijs dat zelfs memecoins professionaliseren. Het blijft de vraag of investeerders dit initiatief als legitiem of speculatief beschouwen. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord Het bericht Goedemorgen Bitcoin: Beleggers kopen dip, DEGIRO in het nieuws is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/09 12:31
