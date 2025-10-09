2025-10-12 Sunday

Noticias sobre criptos

Disfruta de las noticias más destacadas sobre criptoactivos y las últimas actualizaciones del mercado
CryptoQuant Report: Low Bitcoin Profit-Taking May Signal Continued Rally Toward $160K–$200K

Bitcoin profit-taking is unusually low despite record highs, signaling continued accumulation and limited selling pressure that supports further upside. CryptoQuant's data show only 0.26M BTC realized in 30 days and minimal long-term holder movement, implying the rally may extend toward higher targets. Low realized profits: 0.26 million BTC taken in 30 days, roughly $30B. Long-term holders moved just 5,000 BTC this month, indicating strong conviction. CryptoQuant projects a potential range of $160,000–$200,000 if demand holds steady. Bitcoin profit-taking remains muted at record highs; CryptoQuant data point to ongoing accumulation and possible upside—read on for analysis and outlook. CryptoQuant reports low Bitcoin profit-taking despite record highs above $126K, suggesting strong holder confidence and potential rally continuation. What is Bitcoin profit-taking saying about the current market? Bitcoin profit-taking is currently low, with only 0.26 million BTC realized in the past 30 days, indicating most investors are accumulating rather than selling. This limited profit extraction suggests the market lacks the exhaustion typically seen near cycle tops and may support further price appreciation. How do realized profits and long-term holder activity affect price…
BitcoinEthereumNews2025/10/09 16:35
Pound Sterling slides further against US Dollar ahead of Fed Powell’s speech

The Pound Sterling (GBP) extends its losing streak for the third trading day against the US Dollar (USD) on Thursday. The GBP/USD pair slides to near 1.3365 as the US Dollar Index (DXY) rebounds after a slight corrective move. In the European session, the DXY, which tracks the Greenback's value against six major currencies, bounces back to near the two-month high of 99.00 after correcting to near 98.70. Three-week-long rally in the US Dollar faced slight selling pressure after the release of the Federal Open Market Committee (FOMC) minutes on Thursday of the September policy meeting, which stated that officials were confident about adjusting interest rates on the downside amid growing labour market risks. On inflation, policymakers expressed relief, stating that upside risks to price pressures have either diminished or not increased. The FOMC Minutes also showed that officials judged it would likely be "appropriate to ease policy further over the remainder of 2025". According to the CME FedWatch tool, traders also see a 78.6% chance that the Fed will cut interest rates by 25 basis points (bps) in each of its two remaining policy meetings this year. For more cues on the monetary policy outlook, investors await the speech from Fed Chair Jerome Powell at the Community Bank Conference in Washington, scheduled for 12:30 GMT. Investors would like to know the overall impact of the ongoing US government shutdown on the economic and monetary policy outlook. Pound Sterling trades lower against its major currency peers The Pound Sterling underperforms its major currency peers on Thursday, with investors turning cautious over the United Kingdom (UK) economic outlook ahead of the Autumn Budget release in late November. On Wednesday, UK Chief Secretary to the Treasury James Murray stated that the administration would not allow agencies to use emergency funds to fund…
BitcoinEthereumNews2025/10/09 16:30
NZD/USD falls below 0.5800 as traders adopt caution ahead of Fed Powell’s speech

NZD/USD extends its losses for the third successive session, trading around 0.5770 during the Asian hours on Thursday. The pair depreciates as the US Dollar (USD) gains ground ahead of the speech by Federal Reserve (Fed) Chair Jerome Powell due later in the day. However, the Greenback may face challenges as the latest Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes from the September meeting suggested policymakers are leaning toward further rate cuts this year. The CME FedWatch Tool suggests that markets are now pricing in a 92.5% chance of a 25-basis-point Fed rate cut in October and an 78% possibility of another reduction in December. Fed policymakers noted it would likely be appropriate to ease policy further over the remainder of 2025. Some officials mentioned the financial conditions, suggesting that policy may not be particularly restrictive. Most participants judged downside risks to employment to have increased, while upside risks to inflation had either diminished or not increased. Traders may adopt caution as the US government shutdown entered its ninth day with no sign of progress, as the Senate on Wednesday once again rejected competing funding proposals from Republicans and Democrats to end the stalemate. The NZD/USD pair also faced challenges as the New Zealand Dollar (NZD) struggled after a surprise larger-than-expected rate cut by the Reserve Bank of New Zealand on Wednesday. The central bank decided to cut its Official Cash Rate by 50 bps to 2.50%, the lowest level since July 2022. Traders are also expecting a 25 bps RBNZ rate cut at the next meeting in November. New Zealand Dollar FAQs The New Zealand Dollar (NZD), also known as the Kiwi, is a well-known traded currency among investors. Its value is broadly determined by the health of the New Zealand economy and the country's central bank policy. Still, there…
BitcoinEthereumNews2025/10/09 16:24
Bitcoin Could Face Historic Supply Crunch as Spot ETF Inflows Accelerate

Bitcoin supply crunch is underway as institutional buying through spot ETFs far outstrips new issuance, creating sustained scarcity and upward price pressure. Institutions bought ~944,000 BTC in 2025 while miners produced ~127,000 BTC, making ETF demand a dominant driver of market liquidity and allocation decisions. Institutional demand exceeds new issuance: Spot ETF inflows of $5–$10B per quarter are creating predictable, large-scale buying. Bitwise data: institutions acquired ~944,000 BTC vs ~127,000 BTC mined in 2025. Bitcoin supply crunch: Institutional buying via spot ETFs outpaces new issuance—learn how this scarcity affects price action and institutional allocation. Read now. What is the Bitcoin supply crunch? Bitcoin supply crunch refers to a market condition where institutional demand for BTC, especially via spot ETFs, outpaces new Bitcoin issuance. This creates persistent scarcity, shifts price drivers toward allocation flows, and reduces the influence of retail-driven volatility. How are spot ETFs driving institutional buying? Spot ETFs provide regulated access, transparent pricing, and settlement infrastructure that large allocators trust. Quarterly inflows of $5–$10 billion via these vehicles create steady, predictable purchases. According to Bitwise and industry commentary,…
BitcoinEthereumNews2025/10/09 16:14
Citi invests in stablecoin firm BVNK as Wall Street deepens crypto push

Citigroup’s venture arm has invested in London-based stablecoin firm BVNK as Wall Street accelerates its push into blockchain-powered payments. Citigroup’s venture arm, Citi Ventures, has invested in BVNK, a London-based stablecoin infrastructure firm building global payment rails for digital assets.BVNK declined to disclose the size of Citi’s investment or its current valuation. However, co-founder Chris Harmse told CNBC that the valuation now exceeds the $750 million reported at its last funding round. The firm is already backed by major investors, including Coinbase and Tiger Global.“You’re seeing an explosion of demand for building on top of stablecoin infrastructure,” Harmse told CNBC.Read more
Coinstats2025/10/09 16:04
Glassnode Explains Two Key Drivers Behind Rally to $126K

Bitcoin's latest breakout is being fueled by institutions and steady on-chain demand rather than speculation, according to new data from Glassnode. In the Oct. 8 edition of its "The Week On-chain" newsletter, the analytics firm said bitcoin's surge to a new all-time high near $126,000 earlier this week was powered by strong ETF inflows and consistent accumulation from smaller market participants. The move pushed bitcoin into fresh price discovery before consolidating near $122,500 on Wednesday. ETF demand returns Glassnode said more than $2.2 billion flowed into U.S. spot bitcoin ETFs within a single week, marking one of the strongest waves of institutional buying since April. Those inflows reversed the mild redemptions seen in September and helped absorb much of the available supply on exchanges. The firm noted that the fourth quarter has historically been bitcoin's most favorable season, as professional investors often rebalance portfolios toward higher-risk assets such as crypto and small-cap stocks. Sustained ETF demand, it added, could continue to anchor prices as year-end approaches. Smaller holders drive accumulation Glassnode's on-chain data show that mid-tier holders, or wallets containing between 10 and 1,000 BTC, have been the main buyers behind the latest leg higher. These accounts have apparently steadily increased their balances while larger whales have taken moderate profits, creating what the firm described as a "more organic accumulation phase." Nearly 97% of circulating supply is now in profit, a level that typically marks late-stage bull cycles but does not yet show signs of exhaustion. The report highlighted the $117,000–$120,000 zone as a key area of on-chain support, with roughly 190,000 BTC last transacted there — a price range where new buyers may step in if markets pull back. Leverage adds a note of caution While Glassnode described market conditions as "robust but maturing," it cautioned that futures open…
BitcoinEthereumNews2025/10/09 16:04
5 Essential Factors Driving Its Increasing Value

In recent developments, XRP has gained renewed momentum as it moves beyond speculation towards tangible real-world use cases and institutional adoption. Following the resolution of its legal battles and increasing regulatory clarity across key markets, XRP is emerging as a viable player in cross-border payments, loyalty programs, and blockchain-based financial services. Growing network effects and [...]
Crypto Breaking News2025/10/09 15:42
Swiss bank AMINA launches compliant staking service for Polygon token POL

PANews reported on October 9th that Swiss crypto bank AMINA has become the first bank in the world to offer compliant institutional staking services for POL, the native token of the Polygon blockchain. Through its partnership with the Polygon Foundation, AMINA clients can earn up to 15% in staking rewards, including base returns and additional incentives. This service provides institutional clients, such as asset management firms and corporate treasuries, with a compliant path to participate in blockchain network security, while also expanding AMINA's existing POL custody and trading services. Polygon Labs CEO stated that this demonstrates a shift in institutions from simply purchasing tokens to deeply engaging with the blockchain ecosystem.
PANews2025/10/09 15:22
Hoe Wall Street de cryptomarkt volledig heeft overgenomen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Toen Bitcoin in 2009 begon, was dit vooral een markt voor tech experts; mensen die echt boven op de nieuwste innovaties zaten. Op den duur kwamen particuliere handelaren hierbij; mensen die gewoon wat extra geld hadden om te investeren en wilden experimenteren. Nu, in 2025, ziet de markt er heel anders uit. De cryptomarkt wordt nu gedomineerd door grote financiële spelers. Volgens nieuwe cijfers en uitspraken tijdens de Token49 conferentie in Singapore is het institutionele kapitaal nu de drijvende kracht achter vrijwel alle grote bewegingen in de cryptowereld. Van retail naar Wall Street Tijdens Token49 zeiden Hong Kim, CTO en oprichter van Bitwise, en Elliot Andrews, CEO van Aspen Digital, dat institutionele beleggers inmiddels de dominante positie innemen in de cryptomarkt. De omslag kwam na de lancering van de eerste Bitcoin ETF’s, die volgens Kim “het IPO moment van Bitcoin” waren. Sinds hun introductie is er meer dan $50 miljard aan nieuw kapitaal de markt binnengekomen, vooral via gereguleerde fondsen. Kim zei: “De Bitcoin markt is getransformeerd van korte termijn speculatie naar lange termijn allocatie. Publieke bedrijven, vermogensbeheerders en family offices domineren nu de handelsstromen die vroeger door particulieren werden bepaald.” 6,8% van de totale markt Volgens data van SoSoValue hebben Amerikaanse Bitcoin ETF’s inmiddels een gezamenlijke waarde van $167,37 miljard aan beheerd vermogen, goed voor ongeveer 6,78% van de totale Bitcoin market cap. De fondsen trokken samen al $61,24 miljard aan netto instroom sinds hun lancering, met de Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) als grootste holder ($25,2 miljard, 1,04% van de totale supply). Daarachter volgt Grayscale’s Bitcoin Trust (GBTC) met $21,48 miljard (0,88% van de supply). Volgens Kim is de groei mede te danken aan de opkomst van gereguleerde custodians, zoals Coinbase Custody, Anchorage Digital en Fidelity, die zorgen voor veilige opslag van institutionele crypto assets. Ook heeft de SEC bevestigd dat door de staat beheerde trusts nu officieel kwalificeren als custodians, een belangrijke stap voor verdere institutionele deelname. Ethereum volgt met sterke instroom Ook Ethereum ETF’s laten indrukwekkende cijfers zien. Amerikaanse ETF’s hebben inmiddels $30,86 miljard aan assets, goed voor 5,67% van de totale ETH market cap. Sinds hun lancering hadden ze al $15 miljard aan instroom, met BlackRock’s iShares Ethereum Trust aan kop ($18,14 miljard, 3,33% marktaandeel), gevolgd door Grayscale’s Ethereum Trust ($4,78 miljard, 0,88% marktaandeel). Deze cijfers bevestigen dat institutionele interesse zich niet beperkt tot Bitcoin. Ethereum profiteert van zijn rol als platform voor tokenisatie, stablecoins en DeFi, thema’s die steeds vaker aansluiten bij de wereld van traditionele financiën. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en een aantal altcoins, zoals BNB, hebben een nieuwe all-time high bereikt. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en… Continue reading Hoe Wall Street de cryptomarkt volledig heeft overgenomen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Een nieuwe beleggingsfilosofie Volgens Elliot Andrews van Aspen Digital is de manier waarop institutionele beleggers naar crypto kijken fundamenteel veranderd. Waar particuliere investeerders in het verleden vooral op zoek waren naar “100x winst”, draait het nu om stabiele rendementen, waarbij er meer met risico rekening gehouden wordt. Andrews zei: “Crypto is geen gok meer. Het is een onderdeel geworden van een gebalanceerde portefeuille, naast aandelen, vastgoed en goud.” Hij laat zien dat verbeterde regelgeving en duidelijker belastingkaders, met name in de VS en Azië, het vertrouwen van grote beleggers hebben versterkt. Ook Sergey Nazarov, oprichter van Chainlink, zei eerder dit jaar dat de volgende fase van crypto adoptie zal worden gedreven door tokenisatie en institutionele infrastructuur, geleid door partijen als BlackRock en Fidelity International. Building critical infrastructure for the future of how all agreement works is something I am lucky to be doing. If you see Web3 as the future of the internet and real world asset tokenization/digital assets as the future of the global financial system, then you should seriously… — Sergey Nazarov (@SergeyNazarov) March 15, 2024 Bitcoin als hedge tegen onzekerheid De opkomst van institutioneel geld valt samen met een periode van politieke en economische onrust in de VS. De aanhoudende government shutdown in het Congres vergroot de onzekerheid rond de Amerikaanse dollar. Volgens Hong Kim zien steeds meer bedrijven en investeerders Bitcoin als bescherming tegen valuta devaluatie. Dat heeft de koers op 6 oktober naar een nieuwe ATH gebracht van $126.198. Met ETF’s die een groot deel van het circulating supply vasthouden, lijkt Bitcoin nu meer op een strategisch macro-actief dan op een speculatieve munt Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Hoe Wall Street de cryptomarkt volledig heeft overgenomen is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/09 15:16
Polymarket Founder, Now a Billionaire, Sparks Buzz With Native Token Tease

Polymarket founder Shayne Coplan hinted at a potential $POLY token launch, sparking speculation as the prediction market gains mainstream traction.
Coinstats2025/10/09 15:02
