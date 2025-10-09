XRP en Solana krijgen alle aandacht, maar SpacePay maakt zich klaar om de winnaar van de cyclus te worden

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Ripple en Solana zijn tegenwoordig het gesprek van de dag en dat is helemaal niet vreemd. Binnenkort wordt namelijk bepaald of de eerste ETF’s gelanceerd mogen worden voor deze altcoins. Dat is een grote stap richting de bredere acceptatie vanuit traditionele beleggers. Een ETF maakt het voor deze investeerders immers net zo makkelijk om geld in crypto te steken als in aandelen. Tussen 18 en 25 oktober zal bekend gemaakt worden of de ETF’s er komen. De kans op groen licht wordt momenteel erg hoog ingeschat. Grote asset managers hebben de SOL en XRP ETF’s aangevraagd, zoals Grayscale en Franklin Templeton. Worden de ETF’s goedgekeurd, dan kan dat miljarden aan nieuw kapitaal naar de crypto sector brengen en de prijzen flink omhoog stuwen. Ondertussen komt ook SpacePay steeds meer onder de aandacht. Terwijl XRP en SOL momenteel zich richten op traditionele beleggers, wil dit platform de daadwerkelijke adoptie van crypto in het dagelijks leven versnellen. SpacePay: crypto gebruiken alsof het gewoon geld is De presale van SpacePay (SPY) verloopt opvallend goed. Er is inmiddels meer dan $ 1,3 miljoen opgehaald, tegen een prijs van $ 0,003181 per SPY coin. Dat is een indrukwekkend resultaat voor een nieuw project. Het idee achter SpacePay is eenvoudig maar krachtig. In plaats van een compleet nieuw betalingssysteem te bouwen, maakt het project slim gebruik van bestaande technologie. SpacePay werkt namelijk met meer dan 325 bestaande crypto wallets en koppelt direct aan betaalterminals die winkels nu al gebruiken. Met andere woorden: je kunt straks gewoon met je favoriete crypto wallet betalen aan de kassa, net als met je pinpas. Zonder ingewikkelde nieuwe apps of aparte hardware. Dat maakt het systeem erg toegankelijk voor consumenten én winkeliers. Die praktische insteek is precies wat de crypto sector nodig heeft. Veel projecten beloven vernieuwing, maar blijven hangen in theorie. SpacePay richt zich op iets wat mensen meteen kunnen gebruiken: betalen met cryptomunten op een eenvoudige en veilige manier. Lage kosten en snelle afhandeling SpacePay biedt duidelijke voordelen voor zowel klanten als bedrijven. De transactiekosten bedragen slechts 0,5%. Dat is aanzienlijk minder dan de 2 à 3 procent die creditcardmaatschappijen vaak rekenen. Voor winkeliers betekent dat directe besparingen en hogere marges. Daarnaast worden betalingen onmiddellijk verwerkt. Waar traditionele systemen soms dagen doen over een overboeking, is het geld bij SpacePay meteen beschikbaar. Ondernemers hoeven niet te wachten tot een betaling wordt vrijgegeven. En de klanten ervaren het als een naadloze, snelle betaalervaring. SpacePay combineert in feite het gemak van moderne fintech met de kracht van blockchaintechnologie, zonder dat gebruikers daar iets van hoeven te merken. Bescherming tegen koersschommelingen Een veelgehoord bezwaar tegen cryptobetalingen is de volatiliteit van koersen. Bedrijven willen geen risico lopen dat de waarde van hun ontvangen cryptomunten binnen een uur daalt. SpacePay pakt dat slim aan met een ingebouwde stabilisatiefunctie. Zodra een betaling plaatsvindt, wordt het bedrag direct vastgezet. De winkelier ontvangt het juiste bedrag in euro’s of dollars, ongeacht wat de cryptokoers op dat moment doet. Deze aanpak haalt een belangrijke drempel weg voor adoptie. Voor het eerst kunnen bedrijven cryptomunten accepteren zonder zich zorgen te maken over plotselinge waardedalingen. Voordelen voor holders van SPY coins Naast de praktische toepassingen biedt SpacePay ook voordelen voor wie SPY coins bezit. Holders ontvangen loyaliteitsbeloningen, zoals maandelijkse airdrops voor de meest actieve wallets. Ook krijgen ze stemrecht over de ontwikkeling van het platform en vroegtijdige toegang tot nieuwe functies. Daarnaast wordt een deel van de inkomsten gedeeld met holders van SPY coins en donaties aan goede doelen worden verdubbeld. Er is veel aandacht voor transparantie en het vertrouwen binnen de gebruikersgroep. Daarom organiseert het team elk kwartaal een webinar waarin plannen, resultaten en toekomstige ontwikkelingen worden besproken. De bedoeling van deze voordelen is dat de deelnemers betrokken blijven en hun SPY coins niet snel verkopen, zodat de stabiliteit van het project gewaarborgd blijft. Snel groeiend project met erkenning SpacePay heeft in korte tijd een uitstekende reputatie opgebouwd. Nog vóór de publieke presale haalde het project al meer dan $ 750.000 op bij particuliere investeerders. Ook won het de titel ‘New Payment Platform of the Year’ bij de CorporateLiveWire Global Awards 2022/23. De innovatiekracht van SpacePay wordt dus door experts erkend en dat is een mooie opsteker. De eerste werkende versie van het systeem is inmiddels afgerond en de technologie is beschermd met intellectueel eigendom. SpacePay voldoet aan internationale regelgeving, waardoor het wereldwijd kan opereren met de focus op duurzame groei in plaats van snelle winst. Klaar voor wereldwijde adoptie SpacePay richt zich dan ook niet op één regio of specifieke doelgroep, maar op de wereldmarkt. Het systeem is ontworpen om overal te werken, zowel in fysieke winkels als online. Omdat het aansluit op bestaande kassasystemen hoeven bedrijven geen dure nieuwe apparatuur aan te schaffen en is de overstap heel gemakkelijk. Ook voor gebruikers is de overstap eenvoudig. SpacePay ondersteunt honderden wallets, waardoor de meeste mensen meteen aan de slag kunnen. Dit soort compatibiliteit is zeldzaam in de crypto sector, maar essentieel voor echte massale adoptie. Crypto kan alleen mainstream worden als het overal even makkelijk werkt. SpacePay lijkt dat goed te begrijpen en bouwt bruggen tussen blockchain en het dagelijks leven. Meedoen aan de presale van SPY De presale loopt nog. De SPY coins zijn voorlopig nog verkrijgbaar tegen een lage instapprijs. Iedereen met een wallet zoals MetaMask kan deelnemen. Betalen kan met ETH, BNB, MATIC, AVAX, USDC, USDT of een bankpas. Wie vroeg instapt, profiteert van de laagste prijs en kan meeliften op de groei zodra de adoptie verder toeneemt. Naarmate meer winkels en gebruikers SpacePay gaan gebruiken, kan de vraag naar SPY flink gaan stijgen. De belangstelling groeit snel. Steeds meer investeerders stappen in voordat de volgende ronde van de presale de prijs verder verhoogt. DOE NU MEE MET DE SPACEPAY (SPY) PRESALE Website | (X) Twitter | Telegram i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht XRP en Solana krijgen alle aandacht, maar SpacePay maakt zich klaar om de winnaar van de cyclus te worden is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.