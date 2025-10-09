2025-10-12 Sunday

Noticias sobre criptos

Disfruta de las noticias más destacadas sobre criptoactivos y las últimas actualizaciones del mercado
Bisheng Capital establishes $100 million BNB ecosystem fund, backed by Nano Labs

Bisheng Capital establishes $100 million BNB ecosystem fund, backed by Nano Labs

PANews reported on October 9th that Bitrise Capital announced the establishment of a $100 million BNB Ecosystem Fund, aimed at supporting high-quality projects and infrastructure built on the BNB Chain. The fund has received subscription intent and strategic support from Nasdaq-listed Nano Labs (NASDAQ: NA). Founded in 2017, Bisheng Capital is an investment institution focusing on the cryptocurrency and blockchain fields. It mainly engages in primary and secondary market investment and project incubation business, and currently manages funds of over US$500 million. Nano Labs is a leading global Web3 infrastructure company and the first publicly listed company in the world to hold a BNB strategic reserve.
Binance Coin
BNB$1,125-0.99%
FUND
FUND$0.0197--%
Compartir
PANews2025/10/09 16:42
Compartir
Dogecoin (DOGE) Price Jumps Following Nvidia CEO Comments on Elon Musk Partnership

Dogecoin (DOGE) Price Jumps Following Nvidia CEO Comments on Elon Musk Partnership

TLDR Dogecoin price jumped 2% after Nvidia CEO Jensen Huang said he wants to follow Elon Musk in everything Whales moved nearly $100 million worth of DOGE in the last 24 hours with continued accumulation Token hit resistance at $0.26 and pulled back to $0.253 after institutional profit-taking Large holders added 30 million DOGE tokens [...] The post Dogecoin (DOGE) Price Jumps Following Nvidia CEO Comments on Elon Musk Partnership appeared first on CoinCentral.
DOGE
DOGE$0.18657-4.09%
Dogelon Mars
ELON$0.00000007618-0.44%
TokenFi
TOKEN$0.00861+2.86%
Compartir
Coincentral2025/10/09 16:34
Compartir
Ethereum Landed Its Biggest Partner — SWIFT, Confirms Joe Lubin

Ethereum Landed Its Biggest Partner — SWIFT, Confirms Joe Lubin

The post Ethereum Landed Its Biggest Partner — SWIFT, Confirms Joe Lubin appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Landed Its Biggest Partner — SWIFT, Confirms Joe Lubin Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. Jake Simmons has been a Bitcoin enthusiast since 2016. Ever since he heard about Bitcoin, he has been studying the topic every day and trying to share his knowledge with others. His goal is to contribute to Bitcoin’s financial revolution, which will replace the fiat money system. Besides BTC and crypto, Jake studied Business Informatics at a university. After graduation in 2017, he has been working in the blockchain and crypto sector. You can follow Jake on Twitter at @realJakeSimmons. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/ethereum-biggest-partner-swift-joe-lubin/
JOE
JOE$0.1109-1.42%
BRC20.COM
COM$0.009971+2.01%
Sign
SIGN$0.04055-4.63%
Compartir
BitcoinEthereumNews2025/10/09 16:28
Compartir
Coinbase Launches Integrated DEX Experience for Onchain Trading

Coinbase Launches Integrated DEX Experience for Onchain Trading

TLDR Coinbase Launches DEX: Trade Base Tokens Seamlessly in Main App Coinbase Unveils Built-In DEX, Expanding Access to Base-Native Tokens Trade Onchain Directly: Coinbase Integrates DEX into Main Platform Coinbase Adds Base-Powered DEX for Fast, Non-Custodial Trading Coinbase’s Integrated DEX Brings Millions of Tokens Onchain Coinbase has launched a new integrated decentralized exchange (DEX) feature, [...] The post Coinbase Launches Integrated DEX Experience for Onchain Trading appeared first on CoinCentral.
Polytrade
TRADE$0.08322+2.95%
RWAX
APP$0.001559-10.04%
Compartir
Coincentral2025/10/09 16:26
Compartir
XRP en Solana krijgen alle aandacht, maar SpacePay maakt zich klaar om de winnaar van de cyclus te worden

XRP en Solana krijgen alle aandacht, maar SpacePay maakt zich klaar om de winnaar van de cyclus te worden

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Ripple en Solana zijn tegenwoordig het gesprek van de dag en dat is helemaal niet vreemd. Binnenkort wordt namelijk bepaald of de eerste ETF’s gelanceerd mogen worden voor deze altcoins. Dat is een grote stap richting de bredere acceptatie vanuit traditionele beleggers. Een ETF maakt het voor deze investeerders immers net zo makkelijk om geld in crypto te steken als in aandelen. Tussen 18 en 25 oktober zal bekend gemaakt worden of de ETF’s er komen. De kans op groen licht wordt momenteel erg hoog ingeschat. Grote asset managers hebben de SOL en XRP ETF’s aangevraagd, zoals Grayscale en Franklin Templeton. Worden de ETF’s goedgekeurd, dan kan dat miljarden aan nieuw kapitaal naar de crypto sector brengen en de prijzen flink omhoog stuwen. Ondertussen komt ook SpacePay steeds meer onder de aandacht. Terwijl XRP en SOL momenteel zich richten op traditionele beleggers, wil dit platform de daadwerkelijke adoptie van crypto in het dagelijks leven versnellen. SpacePay: crypto gebruiken alsof het gewoon geld is De presale van SpacePay (SPY) verloopt opvallend goed. Er is inmiddels meer dan $ 1,3 miljoen opgehaald, tegen een prijs van $ 0,003181 per SPY coin. Dat is een indrukwekkend resultaat voor een nieuw project. Het idee achter SpacePay is eenvoudig maar krachtig. In plaats van een compleet nieuw betalingssysteem te bouwen, maakt het project slim gebruik van bestaande technologie. SpacePay werkt namelijk met meer dan 325 bestaande crypto wallets en koppelt direct aan betaalterminals die winkels nu al gebruiken. Met andere woorden: je kunt straks gewoon met je favoriete crypto wallet betalen aan de kassa, net als met je pinpas. Zonder ingewikkelde nieuwe apps of aparte hardware. Dat maakt het systeem erg toegankelijk voor consumenten én winkeliers. Die praktische insteek is precies wat de crypto sector nodig heeft. Veel projecten beloven vernieuwing, maar blijven hangen in theorie. SpacePay richt zich op iets wat mensen meteen kunnen gebruiken: betalen met cryptomunten op een eenvoudige en veilige manier. Lage kosten en snelle afhandeling SpacePay biedt duidelijke voordelen voor zowel klanten als bedrijven. De transactiekosten bedragen slechts 0,5%. Dat is aanzienlijk minder dan de 2 à 3 procent die creditcardmaatschappijen vaak rekenen. Voor winkeliers betekent dat directe besparingen en hogere marges. Daarnaast worden betalingen onmiddellijk verwerkt. Waar traditionele systemen soms dagen doen over een overboeking, is het geld bij SpacePay meteen beschikbaar. Ondernemers hoeven niet te wachten tot een betaling wordt vrijgegeven. En de klanten ervaren het als een naadloze, snelle betaalervaring. SpacePay combineert in feite het gemak van moderne fintech met de kracht van blockchaintechnologie, zonder dat gebruikers daar iets van hoeven te merken. Bescherming tegen koersschommelingen Een veelgehoord bezwaar tegen cryptobetalingen is de volatiliteit van koersen. Bedrijven willen geen risico lopen dat de waarde van hun ontvangen cryptomunten binnen een uur daalt. SpacePay pakt dat slim aan met een ingebouwde stabilisatiefunctie. Zodra een betaling plaatsvindt, wordt het bedrag direct vastgezet. De winkelier ontvangt het juiste bedrag in euro’s of dollars, ongeacht wat de cryptokoers op dat moment doet. Deze aanpak haalt een belangrijke drempel weg voor adoptie. Voor het eerst kunnen bedrijven cryptomunten accepteren zonder zich zorgen te maken over plotselinge waardedalingen. Voordelen voor holders van SPY coins Naast de praktische toepassingen biedt SpacePay ook voordelen voor wie SPY coins bezit. Holders ontvangen loyaliteitsbeloningen, zoals maandelijkse airdrops voor de meest actieve wallets. Ook krijgen ze stemrecht over de ontwikkeling van het platform en vroegtijdige toegang tot nieuwe functies. Daarnaast wordt een deel van de inkomsten gedeeld met holders van SPY coins en donaties aan goede doelen worden verdubbeld. Er is veel aandacht voor transparantie en het vertrouwen binnen de gebruikersgroep. Daarom organiseert het team elk kwartaal een webinar waarin plannen, resultaten en toekomstige ontwikkelingen worden besproken. De bedoeling van deze voordelen is dat de deelnemers betrokken blijven en hun SPY coins niet snel verkopen, zodat de stabiliteit van het project gewaarborgd blijft. Snel groeiend project met erkenning SpacePay heeft in korte tijd een uitstekende reputatie opgebouwd. Nog vóór de publieke presale haalde het project al meer dan $ 750.000 op bij particuliere investeerders. Ook won het de titel ‘New Payment Platform of the Year’ bij de CorporateLiveWire Global Awards 2022/23. De innovatiekracht van SpacePay wordt dus door experts erkend en dat is een mooie opsteker. De eerste werkende versie van het systeem is inmiddels afgerond en de technologie is beschermd met intellectueel eigendom. SpacePay voldoet aan internationale regelgeving, waardoor het wereldwijd kan opereren met de focus op duurzame groei in plaats van snelle winst. Klaar voor wereldwijde adoptie SpacePay richt zich dan ook niet op één regio of specifieke doelgroep, maar op de wereldmarkt. Het systeem is ontworpen om overal te werken, zowel in fysieke winkels als online. Omdat het aansluit op bestaande kassasystemen hoeven bedrijven geen dure nieuwe apparatuur aan te schaffen en is de overstap heel gemakkelijk. Ook voor gebruikers is de overstap eenvoudig. SpacePay ondersteunt honderden wallets, waardoor de meeste mensen meteen aan de slag kunnen. Dit soort compatibiliteit is zeldzaam in de crypto sector, maar essentieel voor echte massale adoptie. Crypto kan alleen mainstream worden als het overal even makkelijk werkt. SpacePay lijkt dat goed te begrijpen en bouwt bruggen tussen blockchain en het dagelijks leven. Meedoen aan de presale van SPY De presale loopt nog. De SPY coins zijn voorlopig nog verkrijgbaar tegen een lage instapprijs. Iedereen met een wallet zoals MetaMask kan deelnemen. Betalen kan met ETH, BNB, MATIC, AVAX, USDC, USDT of een bankpas. Wie vroeg instapt, profiteert van de laagste prijs en kan meeliften op de groei zodra de adoptie verder toeneemt. Naarmate meer winkels en gebruikers SpacePay gaan gebruiken, kan de vraag naar SPY flink gaan stijgen. De belangstelling groeit snel. Steeds meer investeerders stappen in voordat de volgende ronde van de presale de prijs verder verhoogt. DOE NU MEE MET DE SPACEPAY (SPY) PRESALE  Website    |    (X) Twitter    |  Telegram i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht XRP en Solana krijgen alle aandacht, maar SpacePay maakt zich klaar om de winnaar van de cyclus te worden is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
XRP
XRP$2.358-2.09%
MANTRA
OM$0.1006-7.28%
niggaliquid
NL$0.000442-15.32%
Compartir
Coinstats2025/10/09 16:16
Compartir
XRP’s Institutional Climb and ADA’s Recovery in Focus, While BullZilla Roars to Life Among the Top Coins to Join This Week

XRP’s Institutional Climb and ADA’s Recovery in Focus, While BullZilla Roars to Life Among the Top Coins to Join This Week

XRP and Cardano have reignited attention across the altcoin market as volatility tightens and investors search for fresh opportunities. Market […] The post XRP’s Institutional Climb and ADA’s Recovery in Focus, While BullZilla Roars to Life Among the Top Coins to Join This Week appeared first on Coindoo.
XRP
XRP$2.358-2.09%
Cardano
ADA$0.6389-1.40%
Life Crypto
LIFE$0.00003658-1.16%
Compartir
Coindoo2025/10/09 16:15
Compartir
Pi Network’s Strategic Push: What Protocol v23 Could Mean for the Blockchain

Pi Network’s Strategic Push: What Protocol v23 Could Mean for the Blockchain

Over the past month, Pi Network has been fervently conducting trials of its Protocol v23 on the test network. Community feedback has been optimistic, hinting at a possible shift to the main network in this quarter.Continue Reading:Pi Network’s Strategic Push: What Protocol v23 Could Mean for the Blockchain
Pi Network
PI$0.202-0.33%
EPNS
PUSH$0.02615-2.57%
Compartir
Coinstats2025/10/09 16:12
Compartir
Dive into Pi Network’s Latest Protocol 23 Tests for Improved Efficiency

Dive into Pi Network’s Latest Protocol 23 Tests for Improved Efficiency

Pi Network intensively tests Protocol 23, aiming for improved efficiency and scalability. Tests focus on minimizing errors and include decentralized exchange and AMM features. Continue Reading:Dive into Pi Network’s Latest Protocol 23 Tests for Improved Efficiency The post Dive into Pi Network’s Latest Protocol 23 Tests for Improved Efficiency appeared first on COINTURK NEWS.
Pi Network
PI$0.202-0.33%
Compartir
Coinstats2025/10/09 16:09
Compartir
Bitcoin and Ethereum Crowd Sentiment Points to Contrarian Opportunities

Bitcoin and Ethereum Crowd Sentiment Points to Contrarian Opportunities

A new analysis from on-chain intelligence firm Santiment shows that social sentiment still plays a major role in timing market tops and bottoms – especially for Bitcoin and Ethereum. The report tracks how retail investors talk about price levels on social media and uses those discussions to identify moments of extreme fear or greed. Santiment’s
Major
MAJOR$0.08693+10.51%
CrypTalk
TALK$0.0289+44.50%
Compartir
Coinstats2025/10/09 16:00
Compartir
Polymarket Co-Founder Hints at POLY Token Issuance

Polymarket Co-Founder Hints at POLY Token Issuance

Polymarket co-founder Shane Coplan has hinted at the upcoming issuance of the POLY token. The entrepreneur published the corresponding post on social network X (formerly Twitter). $BTC$ETH$BNB$SOL$POLY 🤔 https://t.co/HmMobU6nBh – Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) October 8, 2025 The announcement coincided with a major investment deal. As part of it, Intercontinental Exchange (ICE), owner of the […] Сообщение Polymarket Co-Founder Hints at POLY Token Issuance появились сначала на INCRYPTED.
TokenFi
TOKEN$0.00861+2.86%
Bitcoin
BTC$110,995.24-1.32%
Ethereum
ETH$3,809.8+0.26%
Compartir
Incrypted2025/10/09 15:52
Compartir

Noticias en tendencia

Más

What Is Fully Diluted Valuation (FDV) In Crypto?

CME Group to launch options on XRP and SOL futures

UK and US Seal $42 Billion Tech Pact Driving AI and Energy Future

Big Money Ready to Take Over Crypto by 2028 as Altcoins Ready to Burst

Bitfarms Secures $300M Financing to Boost AI Infrastructure at Panther Creek