Bitcoin moet binnen 100 dagen uitbreken of de bullmarkt is voorbij

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Bitcoin koers nadert een cruciaal moment. Analisten wijzen op een opvallend patroon in de bekende technische indicator Bollinger Bands. Deze indicator, die de mate van volatiliteit meet, is zelden zo strak samengetrokken geweest als nu. Dat betekent dat de markt de komende tijd een grote beweging kan maken. De richting van die beweging, omhoog of omlaag, blijft onzeker. Bijzonder zeldzame krapte in de markt Volgens handelaar Tony “The Bull” Severino kan het nog ruim drie maanden duren voordat de daadwerkelijke uitbraak zichtbaar wordt. Hij stelt dat een dagelijkse candle die door een van de buitenste banden breekt, het definitieve signaal zal zijn. Bitcoin’s weekly Bollinger Bands recently hit record tightness For now, BTCUSD has failed to break out above the upper band with strength According to past local consolidation ranges, it could take as long as 100+ days to get a valid breakout (or breakdown, if BTC dumps… pic.twitter.com/uCpcxvKzX1 — Tony "The Bull" Severino, CMT (@TonyTheBullCMT) October 8, 2025 Toch waarschuwt hij voor zogenaamde “head fakes”: schijnbewegingen waarbij de koers kortstondig uitbreekt, maar vervolgens weer terugvalt. De spanning bouwt zich op omdat de Bollinger Bands op weekbasis de kleinste bandbreedte in de geschiedenis van Bitcoin laten zien. Dit wijst erop dat de markt langere tijd in een consolidatiefase verkeert. In eerdere cycli leidde een dergelijke krapte vrijwel altijd tot een krachtige beweging, vaak binnen een periode van ongeveer honderd dagen. Severino claimt dat dit moment cruciaal is voor de toekomst van de huidige bullmarkt, die in 2023 begon. Een uitbraak omhoog kan de start zijn van een parabolische fase waarin de Bitcoin koers nieuwe hoogtes bereikt. Maar een uitbraak omlaag zou volgens hem ook het einde kunnen inluiden van een rijpe driejarige bullmarkt. De koersgeschiedenis van Bitcoin is belangrijk Andere analisten, zoals Rekt Capital, kijken vooral naar de historische lengte van eerdere cycli. Volgens hem is het onwaarschijnlijk dat Bitcoin zijn piek al bereikt heeft. Als dat wel zo zou zijn, dan zou dit de kortste bullmarkt ooit zijn geweest. Dat past niet in de lijn van de afgelopen jaren, waarin de cycli juist steeds langer werden. #BTC If Bitcoin is going to peak in its Bull Market in September/October 2025 as per historical Halving cycles… That’s only 2-3 months away$BTC #Crypto #Bitcoin — Rekt Capital (@rektcapital) July 5, 2025 Rekt Capital stelt dat de huidige fase mogelijk de opmaat vormt naar een nieuw “price discovery uptrend”. Dat betekent dat de markt klaarstaat om nieuwe recordniveaus te verkennen, voorbij de eerdere top van ruim 126.000 dollar. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Bitcoin moet binnen 100 dagen uitbreken of de bullmarkt is voorbij document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Marktpsychologie en verwachtingen De onzekerheid maakt dat handelaren verdeeld zijn. Sommigen zien de zijwaartse beweging als een gezonde adempauze, anderen vrezen dat de bullmarkt zijn laatste adem uitblaast. De psychologische factor speelt daarbij een grote rol. Historisch gezien eindigen bullmarkten vaak met een zogenoemde blow off top: een korte, extreme stijging die gevolgd wordt door een scherpe daling. Tot nu toe is dat scenario nog niet zichtbaar geweest. Beleggers kijken daarom gespannen naar de komende maanden. Een overtuigende uitbraak boven de 126.000 dollar zou de weg vrijmaken naar veel hogere niveaus. Maar een neerwaartse beweging kan het vertrouwen ernstig ondermijnen. Komende 100 dagen beslissend voor Bitcoin De komende honderd dagen worden volgens analisten beslissend voor de toekomst van Bitcoin. De huidige technische signalen duiden op een grote beweging, maar geven nog geen richting aan. Of de bullmarkt een nieuwe parabolische fase ingaat of juist eindigt, zal afhangen van de kracht en overtuiging van de volgende uitbraak. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin moet binnen 100 dagen uitbreken of de bullmarkt is voorbij is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.