BitMine (BMNR) Stock on Short-Sellers Radar as ETH Treasury Firm Loses Premium

BitMine (BMNR) Stock on Short-Sellers Radar as ETH Treasury Firm Loses Premium

The post BitMine (BMNR) Stock on Short-Sellers Radar as ETH Treasury Firm Loses Premium appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Notes Kerrisdale argued that BitMine’s aggressive BMNR equity issuance, of over $10 billion, is losing effectiveness. It pointed out issues such as slower ETH-per-share growth and fading investor enthusiasm that once mirrored MicroStrategy’s model. Analyst Donald Dean observed short-term weakness and a possible retest near $56 support. BitMine Technologies (NASDAQ: BMNR) stock has once again come onto short-sellers’ radar after a staggering 17,000% year-to-date rally. Short-selling firm Kerrisdale Capital has recently published a report declaring its short position on the BMNR stock, noting that the ETH ETH $4 374 24h volatility: 2.7% Market cap: $527.90 B Vol. 24h: $39.30 B treasury firm is “overvalued” and that the company’s NAVG premium is collapsing. BMNR Stock in Pressure after Short-Seller’s Report In the pre-trading session on Oct. 9, the BMNR stock cracked by 3% slipping to $58, after Kerrisdale Capital opened a short position on the stock while questioning the company’s fundraising strategy. In a very short time period since June 2025, the company has acquired a massive 2.83 million ETH coins. Recently, it also became the second-largest crypto treasury firm by AUM, after Michael Saylor’s Strategy (MSTR). Drawing a leaf from Strategy, BitMine Technologies has been increasing its ETH per share. The Tom Lee firm issued more than $10 billion in new stock over the past three months, averaging roughly $170 million per day. Back in August, the BMNR stock also surpassed giants like Tesla and Apple in daily trading volume. Although BitMine total ETH holdings have continued to rise, the ETH-per-share growth rate has slowed considerably. The BMNR Stock’s mNAV premium dropped sharply, falling from over 2.0x in August to approximately 1.2x a month later. However, Kerrisdale analysts noted that this model of fundraising is losing effectiveness. They added that the scarcity and “meme” enthusiasm that previously fueled MSTR’s…
BitcoinEthereumNews2025/10/09 19:38
Insiders who control 60% of YEPE have sold some of their tokens and made a profit of $1.4 million

Insiders who control 60% of YEPE have sold some of their tokens and made a profit of $1.4 million

PANews reported on October 9th that blockchain analysis platform Bubblemaps published a post on the X platform claiming that insiders are dumping YEPE tokens, having profited $1.4 million so far and still holding 50% of the token supply. Previous tweets have demonstrated how insiders control 60% of YEPE. The connection is clear: multiple holders invested in YEPE through the same centralized exchange (CEX) at similar times. These addresses have been selling off YEPE since its launch. Previously, on October 5, Bubblemaps disclosed that a meme coin called "YEPE" promoted by James Wynn was held by insiders with a 60% stake.
PANews2025/10/09 19:23
Citi Ventures Invests in BVNK as Wall Street Accelerates Stablecoin Adoption

Citi Ventures Invests in BVNK as Wall Street Accelerates Stablecoin Adoption

The post Citi Ventures Invests in BVNK as Wall Street Accelerates Stablecoin Adoption appeared first on Coinpedia Fintech News The rise of stablecoins has been one of the strongest signals that traditional finance and blockchain technology are no longer moving on separate tracks. On 9th Oct 2025, Citi Ventures announced a strategic investment in BVNK, a London-based company that builds global stablecoin infrastructure.Here’s why Citi Ventures invested in a stablecoin infrastructure platform. Why Citi …
CoinPedia2025/10/09 19:17
Bitcoin moet binnen 100 dagen uitbreken of de bullmarkt is voorbij

Bitcoin moet binnen 100 dagen uitbreken of de bullmarkt is voorbij

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Bitcoin koers nadert een cruciaal moment. Analisten wijzen op een opvallend patroon in de bekende technische indicator Bollinger Bands. Deze indicator, die de mate van volatiliteit meet, is zelden zo strak samengetrokken geweest als nu. Dat betekent dat de markt de komende tijd een grote beweging kan maken. De richting van die beweging, omhoog of omlaag, blijft onzeker. Bijzonder zeldzame krapte in de markt Volgens handelaar Tony “The Bull” Severino kan het nog ruim drie maanden duren voordat de daadwerkelijke uitbraak zichtbaar wordt. Hij stelt dat een dagelijkse candle die door een van de buitenste banden breekt, het definitieve signaal zal zijn. Bitcoin’s weekly Bollinger Bands recently hit record tightness For now, BTCUSD has failed to break out above the upper band with strength According to past local consolidation ranges, it could take as long as 100+ days to get a valid breakout (or breakdown, if BTC dumps… pic.twitter.com/uCpcxvKzX1 — Tony "The Bull" Severino, CMT (@TonyTheBullCMT) October 8, 2025 Toch waarschuwt hij voor zogenaamde “head fakes”: schijnbewegingen waarbij de koers kortstondig uitbreekt, maar vervolgens weer terugvalt. De spanning bouwt zich op omdat de Bollinger Bands op weekbasis de kleinste bandbreedte in de geschiedenis van Bitcoin laten zien. Dit wijst erop dat de markt langere tijd in een consolidatiefase verkeert. In eerdere cycli leidde een dergelijke krapte vrijwel altijd tot een krachtige beweging, vaak binnen een periode van ongeveer honderd dagen. Severino claimt dat dit moment cruciaal is voor de toekomst van de huidige bullmarkt, die in 2023 begon. Een uitbraak omhoog kan de start zijn van een parabolische fase waarin de Bitcoin koers nieuwe hoogtes bereikt. Maar een uitbraak omlaag zou volgens hem ook het einde kunnen inluiden van een rijpe driejarige bullmarkt. De koersgeschiedenis van Bitcoin is belangrijk Andere analisten, zoals Rekt Capital, kijken vooral naar de historische lengte van eerdere cycli. Volgens hem is het onwaarschijnlijk dat Bitcoin zijn piek al bereikt heeft. Als dat wel zo zou zijn, dan zou dit de kortste bullmarkt ooit zijn geweest. Dat past niet in de lijn van de afgelopen jaren, waarin de cycli juist steeds langer werden. #BTC If Bitcoin is going to peak in its Bull Market in September/October 2025 as per historical Halving cycles… That’s only 2-3 months away$BTC #Crypto #Bitcoin — Rekt Capital (@rektcapital) July 5, 2025 Rekt Capital stelt dat de huidige fase mogelijk de opmaat vormt naar een nieuw “price discovery uptrend”. Dat betekent dat de markt klaarstaat om nieuwe recordniveaus te verkennen, voorbij de eerdere top van ruim 126.000 dollar. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Bitcoin moet binnen 100 dagen uitbreken of de bullmarkt is voorbij document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Marktpsychologie en verwachtingen De onzekerheid maakt dat handelaren verdeeld zijn. Sommigen zien de zijwaartse beweging als een gezonde adempauze, anderen vrezen dat de bullmarkt zijn laatste adem uitblaast. De psychologische factor speelt daarbij een grote rol. Historisch gezien eindigen bullmarkten vaak met een zogenoemde blow off top: een korte, extreme stijging die gevolgd wordt door een scherpe daling. Tot nu toe is dat scenario nog niet zichtbaar geweest. Beleggers kijken daarom gespannen naar de komende maanden. Een overtuigende uitbraak boven de 126.000 dollar zou de weg vrijmaken naar veel hogere niveaus. Maar een neerwaartse beweging kan het vertrouwen ernstig ondermijnen. Komende 100 dagen beslissend voor Bitcoin De komende honderd dagen worden volgens analisten beslissend voor de toekomst van Bitcoin. De huidige technische signalen duiden op een grote beweging, maar geven nog geen richting aan. Of de bullmarkt een nieuwe parabolische fase ingaat of juist eindigt, zal afhangen van de kracht en overtuiging van de volgende uitbraak. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin moet binnen 100 dagen uitbreken of de bullmarkt is voorbij is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/09 19:16
Sharps Technology Partners with Coinbase to Expand Digital Asset Finance Strategy

Sharps Technology Partners with Coinbase to Expand Digital Asset Finance Strategy

PANews reported on October 9th that Sharps Technology, Inc. (NASDAQ: STSS) and Coinbase Global, Inc. announced a strategic partnership. Under the agreement, STSS will work with Coinbase to expand its previously announced Solana digital asset treasury strategy. To date, STSS has acquired over 2 million SOL tokens, valued at over $400 million at the current price of over $210. As part of the partnership, the company plans to utilize Coinbase Prime's custody infrastructure and over-the-counter (OTC) trading platform.
PANews2025/10/09 19:15
Luxembourg Fund Enters Bitcoin ETFs, a First for the Eurozone

Luxembourg Fund Enters Bitcoin ETFs, a First for the Eurozone

The post Luxembourg Fund Enters Bitcoin ETFs, a First for the Eurozone appeared first on Coinpedia Fintech News Luxembourg’s Intergenerational Sovereign Wealth Fund (FSIL) has allocated 1% of its portfolio to Bitcoin ETFs, marking the first such investment by a Eurozone state fund. This strategic move reflects growing acceptance of digital assets within European institutional investors. FSIL’s updated investment framework permits up to 15% allocation in alternative assets like digital currencies. The decision …
CoinPedia2025/10/09 19:04
Ripple is expanding in the Middle East through a partnership with Bahrain's FinTech Bay

Ripple is expanding in the Middle East through a partnership with Bahrain's FinTech Bay

PANews reported on October 9th that, according to CoinDesk, Ripple is expanding its presence in the Middle East through a new partnership with Bahrain Fintech Bay, the Kingdom of Bahrain's leading fintech incubator and ecosystem platform. This move is part of Ripple's strategy to integrate blockchain and stablecoin infrastructure into regulated financial markets. Under the agreement, Ripple and Bahrain Fintech Bay will collaborate on pilot projects, educational programs, and local accelerator programs aimed at expanding the application of digital assets, such as asset tokenization, cross-border payments, and stablecoin applications.
PANews2025/10/09 19:02
Bitcoin.com and VERSE Community Approve Historic 86B Token Burn, Redefining the Future of Bitcoin.com’s Ecosystem Token

Bitcoin.com and VERSE Community Approve Historic 86B Token Burn, Redefining the Future of Bitcoin.com’s Ecosystem Token

The Bitcoin.com and Verse community has overwhelmingly voted in favor of the Verse Mega Burn Initiative, marking the most ambitious tokenomics transformation since VERSE’s inception. Two governance proposals received 99.99% YES votes from a combined 1.8 billion+ voting power: Proposal 1: Burn of unutilized Development Fund (68.8B VERSE) — View Proposal Proposal 2: Burn of […]
Coinstats2025/10/09 19:00
Opinion, a prediction market invested by YZi Labs, hints at launching a mainnet points program

Opinion, a prediction market invested by YZi Labs, hints at launching a mainnet points program

PANews reported on October 9th that Opinion Labs, a prediction market service provider backed by YZi Labs, hinted at the upcoming launch of its mainnet points program. According to Opinion's tweet, before the mainnet trading incentives launch, users can join the X-ray Army and earn social points by posting high-quality content and actively interacting on social media. Alternatively, they can participate in the Pioneer Program, where they can upgrade their roles based on their contributions, unlocking points and potential mainnet incentives.
PANews2025/10/09 18:56
The Machines That Make Music: Inside the Global Boom of AI-Generated Songs

The Machines That Make Music: Inside the Global Boom of AI-Generated Songs

AI music is no longer niche: 12M+ users are creating songs, from Times Square billboards to Douyin raps. Platforms like Suno and Sora merge making with remixing, raising new questions about copyright, creativity, and culture.
Hackernoon2025/10/09 13:54
