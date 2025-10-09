2025-10-12 Sunday

Noticias sobre criptos

Sharps Technology expands Solana treasury with Coinbase partnership

The post Sharps Technology expands Solana treasury with Coinbase partnership appeared on BitcoinEthereumNews.com. Sharps Technology Inc. announced on Thursday that it is expanding its Solana digital asset treasury strategy through a partnership with Coinbase Global. The collaboration will enable Sharps Technology to use Coinbase Prime for custody, liquidity, and over-the-counter (OTC) trading as it manages more than 2 million SOL — currently valued at roughly $400 million with SOL trading above $210. According to strategic advisor James Zhang, the partnership gives Sharps Technology institutional-grade infrastructure and deep liquidity to support its growing treasury initiative. The company, traditionally focused on medical device sales and distribution, has adopted an unusual digital asset strategy aimed at leveraging blockchain-based yield generation within the Solana ecosystem. The decision aligns Sharps Technology with a broader trend of public firms incorporating digital assets into balance sheet strategies, echoing earlier moves by Tesla and MicroStrategy. While Coinbase provides regulatory-grade custody, Sharps Technology’s pivot into crypto introduces volatility risk tied to SOL price fluctuations and evolving US oversight of corporate digital asset holdings. The collaboration highlights Coinbase’s continued expansion into institutional services amid a more moderate regulatory posture by the SEC in 2025. Sharps Technology said it views this partnership as a cornerstone for advancing decentralized finance participation. This is a developing story. This article was generated with the assistance of AI and reviewed by editor Jeffrey Albus before publication. Get the news in your inbox. Explore Blockworks newsletters: Source: https://blockworks.co/news/sharps-technology-expands-solana-treasury-with-coinbase-partnership
BitcoinEthereumNews2025/10/09 22:39
The Roughrider Coin: North Dakota Pioneers State-Backed Crypto For 2026

North Dakota has moved to create its own state-backed stablecoin, a step that aims to bring banks and public finance closer to token-based money. Related Reading: Bitcoin Is The Standard Now: Outperform It, Or Get Left Behind – CEO Reports have disclosed the project will be called Roughrider Coin and that it is being built […]
Bitcoinist2025/10/09 22:30
Shiba Inu Spikes, But Investors Rotate To Avalon X (AVLX) Presale With Countdown To Price Increase.

Shiba Inu spiked and drew fast attention today. Some traders lock gains and scan for presales that promise real usage. Avalon X (AVLX) fits that brief and shows a live countdown to its next price step. The setup mixes momentum with access that feels more tangible. The Avalon X team can be joined for a […] The post Shiba Inu Spikes, But Investors Rotate To Avalon X (AVLX) Presale With Countdown To Price Increase. appeared first on Live Bitcoin News.
LiveBitcoinNews2025/10/09 22:30
A First in Europe: A State Fund Announces Investment in Bitcoin!

The Luxembourg Sovereign Wealth Fund (FSIL) has invested 1% of its assets in Bitcoin ETFs, becoming the first sovereign wealth fund in the European region to do so. Continue Reading: A First in Europe: A State Fund Announces Investment in Bitcoin!
Coinstats2025/10/09 22:10
France Calls on EU to Give ESMA Direct Oversight of Major Crypto Firms

France has urged the European Union to give ESMA direct authority over major cryptocurrency firms operating across the bloc.
Coinstats2025/10/09 22:08
Why More Bitcoin Fans Are Jumping on the SpacePay Bandwagon

Bitcoin fans are joining SpacePay because it enables them to spend their crypto at regular stores through existing card machines with 0.5% fees and instant merchant settlements.
Coinstats2025/10/09 22:07
Zcash stuitert terug na correctie – volumes blijven uitzonderlijk hoog

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Zcash (ZEC) kreeg donderdag een klap van zo’n 10%, kort nadat de privacycoin eerder in oktober met meer dan 140% was gestegen. De koers daalde van $179 naar rond $165, terwijl handelsvolumes juist door het dak gingen. Analisten spreken van een logische correctie na een oververhitte rally. Handel explodeert na winstnemingen Volgens cijfers van Messari liep het dagelijkse handelsvolume in één dag op van ongeveer $500 miljoen naar ruim $4 miljard. Die toename duidt op een mix van winstnemingen en nieuwe speculatieve posities. In de derivatenmarkten steeg het open interest met meer dan 50%, wat wijst op oplopende hefboomposities. “Het is een klassiek patroon,” zegt marktanalist Sean Dawson. “Traders nemen winst na een snelle run-up, terwijl nieuw geld gokt op een volgende opleving. Dat zorgt voor extra schommelingen.” De plotselinge toename in activiteit zorgde voor flinke liquidaties van shortposities, met in totaal bijna $2 miljoen aan posities die werden gesloten. So, @Zcash had a stupidly insane week last week. How insane? @elonmusk coked out in a toga tied to one of his rockets to Mars insane. Last week was $ZEC’s best week, ever. And it’s highest volume week, ever. pic.twitter.com/eH7YoAbtTk — Jonathan Morgan (@jonmorgan_HODL) October 6, 2025 Technische signalen ZEC Technische indicatoren wijzen erop dat ZEC voorlopig wat gas moet terugnemen. De RSI staat boven de 70 en de Stochastic RSI bevindt zich diep in overbought-gebied, wat volgens handelaren vaak voorafgaat aan een correctie. Volgens gegevens van Token Terminal is slechts 30% van het totale ZEC-aanbod daadwerkelijk in omloop. Die beperkte liquiditeit vergroot de koersuitslagen tijdens periodes van hoge activiteit. “Wanneer maar een klein deel van de supply vrij verhandelbaar is, kan elke grote order de prijs flink bewegen,” legt Peter Chung van Presto Research uit aan Decrypt. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Bitcoin start sterk aan Q4, en dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat altcoins snel gaan volgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit artikel nemen we je mee langs de projecten die eruit springen en mogelijk… Continue reading Zcash stuitert terug na correctie – volumes blijven uitzonderlijk hoog document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Institutionele aandacht en sociale hype De rally van de afgelopen weken kwam voort uit een mix van institutionele toegang en online aandacht. Grayscale maakte het mogelijk voor geaccrediteerde beleggers om ZEC via een fonds te kopen, terwijl invloedrijke figuren als Naval Ravikant de munt publiekelijk steunden. Sindsdien steeg de sociale aandacht rond Zcash volgens Messari met meer dan 1.000%. Ravikant omschreef Zcash als “verzekering tegen Bitcoin” — een verwijzing naar het privacyaspect van de munt, waarmee gebruikers volledig afgeschermde transacties kunnen uitvoeren. Zcash leads weekly mindshare with a 1,000% increase, while its price has risen by 162.55%. Mindshare free access expires in 5 days. Upgrade now. pic.twitter.com/oIycJgVJzn — Messari (@MessariCrypto) October 3, 2025 Correctie of trendomslag? Zcash stabiliseert voorlopig rond $175. Handelaren letten op de steun tussen $150 en $155, terwijl $185 het volgende weerstandsniveau vormt. Breekt de koers daarboven, dan kan het momentum terugkeren. Blijft dat uit, dan ligt een verdere correctie voor de hand. Voorlopig lijkt de daling eerder een gezonde afkoeling dan een trendomslag. De combinatie van hoge volumes, beperkte circulatie en groeiende interesse houdt Zcash voorlopig in het vizier van handelaren. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Zcash stuitert terug na correctie – volumes blijven uitzonderlijk hoog is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/09 22:01
AMINA Bank Launches Polygon (POL) Staking for Corporate Investors

Polygon Foundation and Swiss-regulated crypto bank AMINA have inked a strategic deal to offer institutional staking services to users. The post AMINA Bank Launches Polygon (POL) Staking for Corporate Investors appeared first on Coinspeaker.
Coinspeaker2025/10/09 21:54
Europe’s Digital Asset Rules Miss Key Transferability Insights

Europe continues to navigate the evolving landscape of crypto regulation, particularly regarding the tokenization of non-transferable assets. With current frameworks like MiCA and MiFID II often overlooking assets that are inherently non-transferable, regulators are exploring innovative approaches. The EU Blockchain Sandbox offers a promising pathway by establishing clear standards for digital twins — faithful digital [...]
Crypto Breaking News2025/10/09 21:46
Shiba Inu (SHIB) Could Slump Again This Month as New Alternative Meme Coin Eyes 18736% Upside

Shiba Inu (SHIB), once a dominant force in the meme coin arena, now finds itself at a precarious crossroads.
Cryptodaily2025/10/09 21:25
