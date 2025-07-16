Zypher Network: Construyendo una IA en cadena segura e inteligente





Zypher Network es una capa de computación impulsada por ZK diseñada para agentes de inteligencia artificial (IA) sin confianza. A través de soluciones middleware como Proof of Prompt y Proof of Inference, garantiza la consistencia e integridad de los datos sin revelar contenido sensible. Al habilitar una infraestructura de aplicaciones impulsada por ZK, Zypher permite que tanto los humanos como los agentes de IA lleven a cabo operaciones seguras, autónomas y financieramente sensibles en la cadena.









Zypher Network es la primera capa de computación basada en pruebas de conocimiento cero (ZK) adaptada para agentes de IA sin confianza y aplicaciones descentralizadas (dApps) a gran escala. Soporta operaciones de IA seguras, autónomas y verificables en la cadena. Sus soluciones middleware—Proof of Prompt y Proof of Inference—verifican los datos de entrada y salida de los agentes de IA, preservando la confidencialidad.





Construido sobre una infraestructura de conocimiento cero, Zypher permite a los desarrolladores crear y desplegar aplicaciones de IA para escenarios críticos de misión, financieros y sensibles a la privacidad. Su infraestructura sin gas y su abstracción sin servidor ofrecen servicios de IA de alto rendimiento, bajos costos y escalabilidad, haciendo que la IA en la cadena sea tan fácil de usar como las aplicaciones tradicionales de Web2.









Middleware ZK: verifica las entradas (Proof of Prompt) y salidas (Proof of Inference) de los modelos de IA sin exponer los datos originales.

Ejecución sin servidor: operaciones paralelas y sin gas garantizan cálculos de IA de baja latencia y alto rendimiento.

Agentes de IA descentralizados: modelos de IA autónomos y sin confianza en los sectores financieros, de juegos y sociales.

Ecosistema abierto: infraestructura sin permisos y componible, que permite la integración sin problemas de modelos y datos de terceros.









Más de 500,000 miembros activos de la comunidad contribuyen al desarrollo del ecosistema.

Zytron, la cadena pública centrada en IA de Zypher, ha alcanzado los 3 millones de usuarios, impulsando más de 50 aplicaciones basadas en IA.









Zytron es la cadena pública centrada en IA de Zypher Network construida sobre Linea, marcando el lanzamiento oficial de la mainnet Zytron Capa 3 (Layer-3). Zytron es un marco Rollup sin gas diseñado específicamente para agentes de IA sin confianza, optimizado para la verificación mediante pruebas ZK. Con plantillas integradas para agentes de IA, los usuarios y desarrolladores pueden implementar fácilmente soluciones basadas en IA.









Zytron ofrece un procesamiento de conocimiento cero superior en comparación con las soluciones típicas de Layer-2, con un procesamiento hasta 10 veces más rápido y tarifas de gas 200 veces más bajas. Sus contratos precompilados permiten una funcionalidad más avanzada, especialmente adecuada para operaciones intensivas en recursos como la adición de puntos de curvas elípticas, multiplicación escalar y operaciones de emparejamiento, esenciales para la verificación eficiente y segura de zkSNARK en la cadena.





Optimización de rendimiento: Profundamente integrada y altamente optimizada a nivel de protocolo para cálculos criptográficos.





Tarifas de gas más bajas: Reducción significativa de los costos de gas mediante contratos precompilados.





Transacciones más rápidas: Con el límite de gas de Ethereum en 30 millones por bloque, los contratos precompilados reducen el sobrecoste de gas relacionado con zkSNARK, permitiendo más transacciones por bloque.





Desarrollo más rápido: Los desarrolladores evitan la codificación criptográfica compleja aprovechando la funcionalidad incorporada.





Seguridad mejorada: Zytron introduce una curva elíptica más amigable con SNARK y segura, abordando las limitaciones de altbn128 de Ethereum (con solo 100-110 bits de seguridad).









Zypher Network introduce un modelo de token de nueva generación diseñado para impulsar la economía descentralizada de IA emergente y construir una base económica sólida para el futuro Web3 impulsado por ZK + IA.





Su sistema de tokens dual incluye ZYPH para gobernanza e incentivos ecosistémicos y ZKASH para minería y utilidad funcional, lo que permite un crecimiento a gran escala de aplicaciones de IA y usuarios sin permisos.





Incentivos nativos: soporta tanto los mecanismos Proof of Prompt como Proof of Inference.

Minería multimodal: cubre computación de IA, interacciones y contribuciones conductuales.

Minería social incorporada: mejora la participación y el compromiso de la comunidad.

Alineación de valor: el valor a largo plazo está estrechamente vinculado con la contribución real en la cadena, actividad computacional e involucramiento de los usuarios.









Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.