Zora: Redefiniendo el futuro de la propiedad del contenido multimedia

16 de julio de 2025MEXC
0m
Zora
MEXC ha listado oficialmente a ZORA para el trading en Spot y Futuros. Al mismo tiempo, los usuarios pueden visitar la página del evento Airdrop+ de MEXC para participar en tareas de depósito y trading de ZORA y tener la oportunidad de compartir 140,000 USDT.

Zora es una plataforma pionera de Web3 diseñada para empoderar a los creadores mediante la propiedad descentralizada de contenidos multimedia. Desde su lanzamiento en 2020, ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema sólido que integra un mercado de NFT, una red de capa 2 de alto rendimiento, funciones sociales y herramientas pensadas para creadores. En esencia, Zora busca transformar la forma en que se crea, comparte y monetiza el contenido digital, devolviendo el control a las personas que lo generan.

1. Antecedentes y visión del protocolo Zora


Internet ha evolucionado drásticamente desde los inicios de Web 1.0 hasta la era más sofisticada de Web 2.0, pasando de sistemas abiertos pero ineficientes a plataformas altamente eficientes, aunque cada vez más centralizadas. Esta centralización ha debilitado la relación directa entre los creadores y sus audiencias, ya que las grandes plataformas ejercen control sobre los datos de los usuarios y el acceso, monopolizando de hecho la forma en que se valora el contenido. Al mismo tiempo, la seguridad y la permanencia del contenido digital siguen siendo frágiles, con prohibiciones frecuentes a figuras públicas que generan serias preocupaciones sobre la censura y la libre circulación de la información.

El protocolo Zora surgió como respuesta a estos desafíos, con el objetivo de crear un protocolo universal para la propiedad de contenido multimedia. Empodera a los creadores para que realmente sean dueños de su contenido y puedan interactuar directamente con sus audiencias, sin depender de las plataformas centralizadas tradicionales. En esencia, Zora plantea un ecosistema multimedia descentralizado, resistente a la censura, accesible y propiedad de los propios usuarios. De este modo, permite a los creadores conservar el control sobre sus obras, decidir cómo se distribuye el valor, así como prosperar en un entorno creativo que es abierto y transparente.

Aprovechando el impulso del auge de los NFT, Zora captó rápidamente la atención de la comunidad Web3 gracias a su enfoque innovador sobre la propiedad de los contenidos multimedia. En mayo de 2022, la plataforma recaudó 50 millones de USD en una ronda de financiación liderada por Haun Ventures, con el respaldo de Coinbase Ventures, Kindred Ventures y otros inversores, lo que elevó su valoración a 600 millones de dólares. Esta financiación ha acelerado el crecimiento de Zora y ha reforzado su posición como actor clave en el panorama en constante evolución de los NFT.

2. Mecanismos clave y componentes técnicos del protocolo Zora


2.1 Mecanismos clave


Contenido multimedia como mercado: Zora reinventa la propiedad de los contenidos multimedia tratando cada pieza como su propio mercado. Los usuarios pueden hacer ofertas por determinados NFT, y los creadores tienen la autonomía de aceptar dichas ofertas y completar las transacciones. Este modelo también permite generar regalías por reventa, lo que garantiza que los creadores originales sigan beneficiándose de la actividad en el mercado secundario.

Mecanismo de regalías por reventa: Con su innovador marco de trabajo para regalías, Zora permite a los propietarios de contenidos multimedia conservar una parte de los ingresos de futuras reventas. Esto no solo incentiva la creación continua de contenido de alta calidad, sino que también ofrece a los inversores una perspectiva de retorno más estable. Así, se fomenta un ecosistema más sostenible impulsando el crecimiento del valor a largo plazo de los activos multimedia.

Concepto de criptomedia: Zora introdujo el concepto de "criptomedia" para describir contenidos multimedia tokenizados —como imágenes, audio y video— asegurados on-chain como NFT. Este enfoque garantiza la unicidad, la verificabilidad y la resistencia a la censura. Aunque el contenido pueda compartirse ampliamente, su procedencia y valor original permanecen protegidos.

2.2 Componentes técnicos


El Protocolo Zora se conforma con tres componentes principales:

Contratos inteligentes de Zora: Implementados en la mainnet de Ethereum para facilitar la creación, la presentación de pujas y el trading de activos multimedia.

Zora Developer Kit (ZDK): Un SDK basado en TypeScript que agiliza el desarrollo y la integración.

Zora Subgraph: Una capa de indexación y consulta de datos impulsada por The Graph, que permite un acceso eficiente a datos on-chain.

Además, Zora ha lanzado su propia red de capa 2 sobre Ethereum, Zora Network, construida sobre la base de OP Stack, el cual ofrece alto rendimiento y tarifas de transacción reducidas.

3. Distintivos técnicos del protocolo Zora


Zora Network es una blockchain de capa 2 desarrollada sobre Optimism OP Stack, que ha sido diseñada específicamente para dar soporte a aplicaciones centradas en NFT y contenido multimedia. Sus características clave incluyen:

Descentralización y resistencia a la censura: Construido sobre Ethereum, Zora permite a los creadores ser dueños, controlar y monetizar su contenido de forma independiente, sin depender de plataformas centralizadas. Su infraestructura blockchain garantiza la inmutabilidad de los datos y una sólida resistencia a la censura.

Verificación de unicidad e integridad del contenido: Para proteger la unicidad e integridad de los contenidos multimedia, Zora emplea la verificación mediante suma de comprobación SHA-256. Cada activo incluye dos URI: uno para los metadatos y otro para el contenido en sí, junto con los hashes correspondientes, lo que permite una validación transparente y en cadena de su autenticidad.

Compatibilidad con múltiples representaciones de valor: Zora admite diversas formas de representación de valor, lo que permite realizar transacciones con cualquier token ERC-20 basado en Ethereum. Esto incluye stablecoins, tokens de minería de liquidez e incluso tokens de gobernanza vinculados a la pertenencia a una DAO.

Componibilidad: Con el contenido como núcleo, el diseño de Zora fomenta la componibilidad: las plataformas se construyen en torno al contenido, y no al contrario. Los desarrolladores pueden integrar fácilmente Zora con otros protocolos blockchain, desbloqueando así una amplia gama de posibilidades creativas y funcionales.

4. La controversia del token Zora


Zora acaparó titulares cuando el equipo de Base lanzó el token "Base is for everyone" en su plataforma. Sin embargo, errores operativos y una gran confusión en torno a las memecoins provocaron una volatilidad extrema en el precio, lo que desencadenó críticas por parte de la comunidad.

A pesar de la controversia, Zora ha seguido creciendo, gracias a la atracción de una comunidad cada vez mayor de usuarios y desarrolladores. Tanto estudios como creadores independientes han adoptado la plataforma, aprovechando sus herramientas para crear, intercambiar y monetizar activos NFT. A medida que el ecosistema NFT evoluciona, Zora mantiene su enfoque en perfeccionar sus productos y servicios para respaldar mejor las necesidades de su base de usuarios en expansión.

5. Cómo comprar tokens ZORA en MEXC


A medida que las economías de plataformas y creadores siguen expandiéndose a gran velocidad, Zora está redefiniendo la forma en que se captura el valor, aprovechando un modelo de protocolo de internet descentralizado. Más que una nueva visión sobre los NFT, Zora se posiciona como una infraestructura fundamental para la economía de creadores en Web3.

Su alianza con MEXC, uno de los exchanges de activos digitales líderes a nivel mundial, aporta un impulso significativo a su crecimiento. Reconocido por sus tarifas ultrabajas, ejecución ultrarrápida, amplia cobertura de activos y gran profundidad de liquidez, MEXC se ha ganado la confianza de inversores en todo el mundo. Su compromiso con el apoyo a proyectos emergentes lo convierte en una plataforma de lanzamiento ideal para la innovación.

ZORA ya está disponible para hacer trading spot y de futuros en MEXC, ofreciendo a los usuarios acceso a alta liquidez y bajas tarifas de trading, lo que facilita más que nunca involucrarse en el proyecto.

Cómo comprar ZORA en MEXC:
1. Abre la app o el sitio web oficial de MEXC, e inicia sesión.
2. Busca "ZORA" y selecciona Spot o Futuros.
3. Elige el tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y confirma tu operación.

Aviso legal: La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro tipo de servicios relacionados; ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. MEXC Learn ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no brinda asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender plenamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. MEXC no se hace responsable por las decisiones de inversión de los usuarios.


