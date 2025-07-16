Explicación de YieldNest (YND): Explorando un nuevo motor de rendimiento para el resttaking de Ethereum

A medida que la economía de staking de Ethereum madura, la gestión eficiente de los activos apostados y la mejora del rendimiento se han convertido en un tema central en el mundo de DeFi. YieldNest surge para satisfacer esta necesidad. Como una plataforma de agregación de rendimientos enfocada en LSDFi (Liquid Staking Derivatives Finance), YieldNest tiene como objetivo desbloquear el valor total de los activos en stake en Ethereum mediante estrategias modulares y mecanismos automatizados de reequilibrio.









YieldNest es una plataforma inteligente de gestión de activos especializada en el restaking de derivados de staking líquido basados en Ethereum (LSD). Al integrar EigenLayer y varios protocolos LSD principales como Lido, Ether.fi y Renzo, convierte automáticamente los activos LSD de los usuarios en tokens basados en estrategias (llamados yTokens) que son restakeables, componibles y capaces de generar compuestos sostenibles. Esto proporciona a los usuarios una vía de rendimiento más eficiente y segura.





La misión de YieldNest es construir una infraestructura modular, automatizada y altamente segura de LSDFi para restaking, lo que permite a los usuarios maximizar su rendimiento sin comprometer la seguridad.





Aspectos destacados de la plataforma:





Estrategias automáticas de restaking: Integración fluida con EigenLayer y protocolos LSD, sin necesidad de operaciones manuales.

Custodia de nivel institucional: Asociaciones con Sygnum Bank, Fireblocks y otros custodios para garantizar la seguridad de los activos.

Arquitectura modular: Módulos de estrategias personalizables que admiten la integración de múltiples activos y protocolos.

Gobernanza flexible y transparente: Gobernanza comunitaria y actualizaciones de estrategias impulsadas por el token YND.









El núcleo de YieldNest radica en su Motor de Estrategia y en el modelo yTokens, construido sobre un marco modular con automatización en cadena, lo que permite a los usuarios participar fácilmente en estrategias avanzadas de rendimiento LSDFi. Exploremos los tres componentes clave.









Cuando los usuarios depositan activos LSD como stETH, weETH o ezETH en YieldNest, estos se convierten automáticamente en yTokens (por ejemplo, yETH). Cada yToken representa una estrategia de restaking inteligente única que reinvierte continuamente las ganancias para amplificar el compuesto, mientras registra de manera transparente la composición de los activos y los rendimientos.





Características clave de los yTokens:





Representan una parte de un portafolio de estrategias diversificadas de restaking.

Visibilidad en cadena de las fuentes de rendimiento y la asignación de activos.

Soporte futuro para LSD adicionales y despliegue cruzado en cadenas.









Una ventaja clave de YieldNest es su motor de estrategias modular, diseñado para integrarse con varios protocolos LSD y AVSs (Servicios de Validación Activos). Ajusta dinámicamente las configuraciones basadas en los perfiles de riesgo, el peso de los protocolos y los parámetros de optimización de rendimiento para equilibrar la seguridad y el rendimiento.





La capa de estrategia permite:





Selección automática de combinaciones óptimas de riesgo/recompensa de staking.

Integración nativa con EigenLayer para capturar recompensas AVS.

Servicios de custodia expandibles para DAOs, fondos e instituciones.









En un entorno donde los protocolos de restaking han experimentado fallos repetidos, YieldNest prioriza la seguridad por encima de todo. Las estrategias de custodia incluyen:





Integraciones de custodia de confianza: Asociaciones con Sygnum Bank, Fireblocks y otros custodios de nivel 1.

Multisig y separación de permisos: Los contratos clave están gobernados por multisig, y las actualizaciones de estrategias requieren la aprobación del DAO.

Auditorías transparentes: Todas las estrategias son visibles en cadena y se someten a auditorías de terceros (por ejemplo, OtterSec).









YieldNest adopta un modelo de token dual: YND (token nativo de utilidad y gobernanza) y veYND (token de voto en custodia). Juntos, forman la base de la gobernanza y los mecanismos de incentivos de YieldNest, equilibrando los incentivos a corto plazo con la participación estratégica a largo plazo.









YND es el token nativo de YieldNest, con una oferta total de mil millones. Sus casos de uso clave incluyen:





Gobernanza: YND puede bloquearse para acuñar veYND y participar en la gobernanza.

Distribución de ingresos: YND bloqueado genera veYND, lo que permite a los poseedores ganar una parte de las tarifas de la plataforma.

Incentivos ecosistémicos: Se usa para asociaciones estratégicas, recompensas de restaking, airdrops y más.





YND se distribuirá gradualmente a través de programas de incentivos para asegurar un lanzamiento justo y controlar la inflación.









veYND (YND en Votación de Custodia) es un token no transferible que representa YND bloqueado. Inspirado en el modelo de veToken de Curve, los usuarios bloquean YND por un período (mínimo 1 semana, hasta 1 año) para recibir veYND.





Más tiempo de bloqueo = más veYND.

veYND decae a medida que disminuye el período de bloqueo.

Se utiliza para gobernanza, participación en ingresos y votación de estrategias.





Esto alinea los incentivos de los usuarios con el crecimiento a largo plazo de la plataforma y desalienta la especulación a corto plazo.









Los poseedores de veYND pueden votar sobre una amplia gama de cuestiones de gobernanza, como:





Selección de estrategias y ajustes de parámetros de yToken.

Estructuras de tarifas del protocolo y reglas de distribución.

Propuestas para nuevos activos, planes de incentivos y crecimiento del ecosistema.





La gobernanza se ejecuta en cadena para garantizar transparencia y empoderamiento de los usuarios.









YieldNest gana ingresos por recompensas de restaking, tarifas de gestión de estrategias y tarifas de trading. Una parte se redistribuye a los poseedores de veYND como incentivos a largo plazo:





Compartición de ingresos del protocolo: Los poseedores de veYND ganan una parte proporcional de los ingresos del protocolo.

Incentivos extra: Los tokens YND se distribuyen según el peso de veYND para recompensar a los seguidores a largo plazo.

Mecanismo de impulso: Los poseedores de veYND reciben mayores ponderaciones de rendimiento de yTokens.









Para incentivar a los primeros adoptantes, YieldNest lanza la campaña Y-Airdrop, premiando con puntos YND a:





Usuarios que realicen restaking a través de EigenLayer.

Poseedores de LSD que depositen en estrategias de yToken.

Participantes en tareas comunitarias y campañas promocionales.





Después del Evento de Generación de Tokens (TGE), estos puntos podrán canjearse por tokens YND, fortaleciendo la alineación de la comunidad.









YieldNest se lanzó a finales de 2023. Su equipo incluye veteranos de Ethereum Avalanche , StarkWare y BitDAO, con una profunda experiencia en DeFi, staking y finanzas en cadena.





Hitos clave:





Q1 2024: Pruebas en mainnet y validación de estrategias.

Q2 2024: Se recaudaron $3.5 millones en fondos de semilla de GSR, Bankless Ventures, Figment Capital, entre otros.

Q3 2024: Lanzamiento oficial de yETH y programa de puntos comunitarios.









YieldNest continúa expandiendo su ecosistema LSDFi de restaking. Los planes futuros incluyen:





Lanzamiento de nuevas estrategias de yToken (por ejemplo, weETH, sfrxETH).

Expansión de soporte cruzado de cadenas (L2s, EigenDA, rollups de Ethereum).

Plan de Incentivos YND 2.0 (tesorería comunitaria, recompensas de staking a largo plazo).

Herramientas de gestión de activos modulares para DAOs e inversionistas institucionales.

Iniciativas educativas a través de la Academia YieldNest para fomentar la alfabetización en gobernanza.









Con el crecimiento de infraestructuras de restaking como EigenLayer, plataformas de estrategia como YieldNest pueden convertirse en la próxima frontera después de los LSTs. La arquitectura de YieldNest (NestVaults modulares, derivados de staking líquido y gestión inteligente de estrategias) lo convierte en un fuerte competidor para conectar a usuarios profesionales y minoristas, abriendo el camino hacia la adopción masiva en el espacio de restaking.





