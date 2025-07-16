Recuperación impulsada por múltiples factores positivos: XRP restablece su posición en el mercado





Recientemente, el mercado de criptomonedas ha experimentado una notable tendencia alcista, con criptomonedas consolidadas volviendo a destacar, siendo especialmente llamativa la actuación de XRP . Según los datos de MEXC, el precio de XRP alcanzó un pico, superando con éxito la barrera de los 1.6 dólares, marcando así el nivel más alto en más de tres años.









En comparación con las criptomonedas meme, que son impulsadas por redes sociales y presentan alta volatilidad, XRP y otras criptomonedas consolidadas han redefinido su posición y peso en el mercado de criptomonedas gracias a su crecimiento constante y una base de mercado robusta durante su proceso de recuperación.





Este cambio no es fortuito, sino el resultado inevitable de la interacción de múltiples ventajas y oportunidades de criptomonedas establecidas como XRP . El impulso ascendente de XRP es, en realidad, un reflejo directo de la compleja combinación de factores que lo respaldan.









Con el próximo cambio de liderazgo en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el caso de Ripple, que ha permanecido sin resolver durante años, podría estar en un punto de inflexión. Desde diciembre de 2020, Ripple Labs ha estado inmersa en una larga batalla legal con la SEC, que acusa a la empresa de haber recaudado hasta 1,3 mil millones de dólares a través de la venta de XRP, considerada una seguridad no registrada desde 2013. Sin embargo, a medida que las decisiones del tribunal sobre las ventas de XRP por parte de Ripple se han vuelto más claras, la compañía ha logrado algunas victorias legales. El tribunal determinó que las ventas de XRP en el mercado secundario no constituyen una oferta de valores.





Recientemente, la SEC intentó apelar la última decisión de la jueza Analisa Torres sobre XRP, pero la inminente salida del presidente Gary Gensler ha inyectado un nuevo optimismo al mercado. Los inversionistas esperan que las demandas contra Ripple y otras empresas puedan suavizarse, llegar a un acuerdo o incluso ser retiradas. Este sutil cambio en la postura regulatoria sin duda crea un entorno más favorable para la recuperación de XRP.









Con la progresiva flexibilización del entorno regulatorio, varias instituciones están activamente buscando lanzar productos de ETF (fondos cotizados en bolsa) relacionados con XRP, lo que refuerza aún más la posición de XRP en el mercado.





Bitwise fue la primera en presentar una solicitud S-1 para un ETF de XRP ante la SEC el 2 de octubre; actualmente, la empresa gestiona con éxito el ETF de Bitcoin (BITB) y el ETF de Ethereum (ETHW). Posteriormente, el 8 de octubre, la firma de inversión en criptomonedas Canary Capital también presentó su solicitud para un ETF de XRP al contado, anunciando su intención de utilizar el índice CF Ripple de la Bolsa de Comercio de Chicago (CME) como referencia para rastrear el precio de XRP. Luego, el 2 de noviembre, 21Shares presentó su propia solicitud para el "21Shares Core XRP TRUST" ante la SEC de EE. UU. Además, Ripple ha estado muy activa, anunciando el 26 de noviembre el lanzamiento del primer fondo de mercado monetario tokenizado sobre el XRP Ledger, que tokenizará el fondo de liquidez de 4,770 millones de dólares de su socio abrdn.





James Seyffart, analista de ETF en Bloomberg, estima que, para 2025, el nuevo liderazgo de la SEC podría adoptar una postura más abierta hacia las criptomonedas, lo que permitiría la incorporación de funciones de staking en productos de ETF. Esta serie de señales positivas ha aliviado considerablemente las preocupaciones del mercado sobre la legitimidad de XRP. Sumado a la reciente aprobación de los ETF de Bitcoin y Ethereum al contado, la ola de solicitudes para ETF de XRP muestra un alto potencial de éxito, lo que sugiere una mayor integración y reconocimiento de XRP en el ámbito de las finanzas criptográficas.









Con los avances positivos en el litigio de Ripple y una mejora notable en el entorno regulatorio, la confianza del mercado en XRP está en plena recuperación y sigue en aumento. Los inversionistas comienzan a reevaluar su valor intrínseco y a ingresar al mercado para realizar nuevas inversiones, lo que acelera aún más el proceso de recuperación de XRP.





XRP, SOL y Según datos recientes, hasta el 18 de noviembre, el volumen semanal de transacciones de altcoins superó por primera vez los 300 mil millones de dólares desde 2021. Esta cifra no solo destaca la actividad del mercado, sino que también refleja un aumento significativo en la confianza de los inversionistas hacia criptomonedas consolidadas. Cabe destacar que, en esta ola de crecimiento del volumen de transacciones, cuatro tokens— DOGE PEPE —representaron el 60% del total, destacándose como los protagonistas en el foco de atención del mercado.













