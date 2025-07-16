Confusión sobre el ETF de Futuros de XRP: Qué sucedió realmente y por qué es importante

La noche del 27 de abril, se difundieron rápidamente titulares que afirmaban “ProShares obtiene aprobación de la SEC para tres ETFs de XRP ”, lo que desató entusiasmo en el mercado cripto. El uso de la expresión “ETFs de XRP” llevó a muchos a creer erróneamente que EE. UU. había aprobado su primer ETF spot de una altcoin, tras los recientes lanzamientos de ETFs spot de BTC ETH . Esto provocó un repunte breve en el sentimiento del mercado.









Pero el entusiasmo duró poco. Pronto se aclaró que ProShares lanzará ETFs basados en futuros, no productos spot. A pesar de tratarse de una falsa alarma, el incidente demuestra cuán preparado está el mercado para un ETF spot de XRP y lo sensible que sigue siendo el sentimiento de los inversionistas frente a posibles avances regulatorios.









ProShares lanzará tres ETFs de futuros de XRP basados en contratos negociados en la Bolsa de Chicago (CME), ofreciendo exposición mediante acuerdos swap, sin poseer tokens XRP directamente.





El 30 de abril se lanzarán los siguientes ETFs: Ultra XRP ETF (que ofrece exposición a futuros de XRP con un apalancamiento de 2x), Short XRP ETF (que ofrece exposición inversa de 1x a futuros de XRP) y Ultra Short XRP ETF (que ofrece exposición inversa de 2x a futuros de XRP). Estos instrumentos permiten a los traders especular sobre los movimientos del precio de XRP, ya sea en long o en short, sin poseer el activo en sí.













Los ETFs de ProShares representan una nueva expansión del mercado de derivados de XRP. A diferencia de los ETFs spot, los ETFs de futuros siguen el rendimiento de contratos de futuros, no del activo directamente. Esto los hace ideales para traders a corto plazo, inversionistas apalancados y entidades que buscan cobertura sin los riesgos de custodia. Al reducir las barreras de entrada, estos ETFs diversifican las herramientas disponibles para interactuar con el precio de XRP.









Mientras EE. UU. aún debate la aprobación de un ETF spot de XRP, Brasil ha dado un paso al frente. El 25 de abril, Hashdex lanzó el primer ETF spot de XRP del mundo, bajo el ticker XRPH11 en la Bolsa B3 . Gestionado por Genial Investimentos, el ETF replica el índice Nasdaq XRP Reference Price e invierte al menos el 95% de sus activos directamente en XRP. Este hecho brinda a los inversionistas brasileños una vía regulada y directa al mercado de XRP, a la vez que refuerza su legitimidad y aceptación institucional global.













Aunque el lanzamiento de los ETFs de futuros de XRP proporciona más opciones de trading para el mercado, desde la perspectiva de los flujos de capital a mediano y largo plazo y la inversión en valor, el verdadero enfoque sigue estando en la aprobación eventual de un ETF spot de XRP. La introducción de un ETF spot atraerá capital institucional tradicional, lo que traerá un flujo adicional de capital. Eric Balchunas, analista senior de ETFs en Bloomberg, ha afirmado que, aunque aún no ha sido aprobado, las probabilidades de que se apruebe un ETF spot de XRP son bastante altas.













Dicho esto, la aprobación regulatoria no será fácil. La SEC ha mantenido una postura cautelosa hacia el mercado de criptomonedas, especialmente cuando se trata de ETFs spot. En el pasado, la SEC ha retrasado o denegado repetidamente las solicitudes para ETFs spot de Bitcoin Ethereum . Para XRP, los desafíos regulatorios pueden ser aún más complejos. Por un lado, el estatus legal de XRP en los EE. UU. sigue siendo incierto, ya que la batalla legal entre Ripple y la SEC aún está en curso. Por otro lado, el tamaño del mercado y la liquidez de XRP son relativamente menores, lo que podría dificultar el cumplimiento de los requisitos de la SEC en cuanto a liquidez de los ETFs, transparencia y protección al inversionista.









A pesar de los obstáculos regulatorios, muchas firmas de gestión de activos se están posicionando activamente en el mercado de ETFs spot de XRP. Además de ProShares, firmas como Grayscale, 21Shares y Bitwise también han presentado solicitudes similares para fondos spot. La participación de estas empresas no solo intensifica la competencia en el mercado, sino que también ayuda a acelerar el proceso de aprobación de los ETFs spot de XRP.









La aprobación y el lanzamiento de un ETF spot de XRP tendría implicaciones profundas y de gran alcance para el mercado de XRP. Mejoraría significativamente tanto la liquidez como la transparencia, acelerando al mismo tiempo la integración del activo en el sistema financiero global.





Al ofrecer un punto de entrada regulado y accesible para los inversionistas tradicionales, un ETF canalizaría un flujo constante de capital hacia XRP, mejorando la profundidad del mercado y facilitando las operaciones. Al mismo tiempo, la transparencia estructural de los ETFs haría que los inversionistas se enfocaran más en los fundamentos subyacentes de XRP—como su utilidad, adopción y desempeño en la red—en lugar de solo en la especulación. A medida que la actividad comercial impulsada por los ETFs aumente, el descubrimiento de precios se volvería más eficiente, ayudando al mercado a reflejar mejor las dinámicas reales de oferta y demanda. Esto, a su vez, reduciría la volatilidad, limitaría las oportunidades de manipulación y apoyaría un entorno de mercado más estable y sostenible.





En última instancia, la aprobación de un ETF de XRP spot marcaría un gran paso hacia la integración más profunda del token en las finanzas tradicionales, creando vínculos más estrechos entre los activos criptográficos y el ecosistema financiero más amplio.









Lo que comenzó como un malentendido mediático se convirtió en un momento clave para XRP. Aunque los ETFs de futuros de ProShares generaron confusión, también destacaron el creciente apetito institucional por XRP.





Sin embargo, el verdadero objetivo—un ETF spot aprobado en EE. UU.—sigue sin alcanzarse. La incertidumbre legal, el enfoque conservador de los reguladores y la competencia entre gestoras hacen que el camino no sea sencillo.





Aun así, a medida que caen las barreras y crece el interés, los ETFs de XRP—ya sean de futuros o spot—están llamados a desempeñar un papel clave en la próxima fase de convergencia entre las finanzas tradicionales y el mundo cripto.





Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.







