WorldShards: Guía para principiantes sobre cómo jugar el nuevo juego NFT MMORPG





Entre los numerosos MMORPG, WorldShards destaca por su ambientación única y su jugabilidad innovadora. Desarrollado por LowKick Games, este juego de rol multijugador masivo en línea de tipo sandbox transporta a los jugadores a un mundo de fantasía llamado Murrlandia, un mundo fragmentado de islas flotantes. En WorldShards, los jugadores pueden explorar, combatir y construir libremente, al tiempo que poseen realmente los activos del juego mediante tecnología blockchain. Este artículo ofrece una visión detallada del trasfondo del juego, sus mecánicas de jugabilidad, el sistema económico y las características del token.









WorldShards es un MMORPG que combina elementos de sandbox con tecnología blockchain. Ambientado en Murrlandia, un mundo destrozado por un evento catastrófico, el juego presenta innumerables islas flotantes que puedes explorar. Como explorador, descubrirás secretos perdidos, combatirás invasores y te esforzarás por reconstruir el mundo. WorldShards renuncia a los sistemas tradicionales de niveles y clases, ofreciendo una progresión flexible basada en combinaciones de equipamiento y habilidades, lo que te permite crear tu propio camino y adaptar tu experiencia.









WorldShards redefine la jugabilidad de los MMORPG con varias características innovadoras:





1) Sin progresión basada en niveles: En lugar de seguir los sistemas tradicionales de niveles y clases, WorldShards te permite personalizar tu progresión mediante una combinación de equipamiento y habilidades que se adapten a tu estilo de juego.





2) Sistema de combate dinámico: El combate enfatiza la estrategia, permitiéndote enfrentarte a los enemigos usando una variedad de tácticas, desde ataques directos y sigilo hasta el uso de objetos y combinaciones de armas.





3) Construcción en islas flotantes: Cada jugador posee una isla flotante personal donde puede construir un hogar, instalar estaciones de trabajo, procesar recursos y fabricar equipamiento.





4) Economía impulsada por los jugadores: El juego cuenta con una economía dirigida por los jugadores que gira en torno a la recolección, el procesamiento y el comercio de recursos.





5) Propiedad de activos en blockchain: Gracias a la tecnología blockchain, posees realmente tus activos del juego, incluidas las islas, el equipamiento y los tokens.









Empezar en WorldShards es fácil, y estos son los pasos esenciales:





1) Obtén acceso: WorldShards está actualmente en la etapa de acceso anticipado. Los jugadores necesitan comprar una clave de acceso a través de la plataforma OpenLoot o poseer un artículo coleccionable de fundador para entrar.





2) Elige tu senda de desarrollo: Al no haber progresión por niveles, eres libre de centrarte en la fabricación, el combate o la exploración. Moldea a tu personaje según tus preferencias.





3) Adquiere equipamiento: Tu elección de armas y equipamiento define tu estilo de juego. Combina diferentes elementos para desarrollar tus estrategias de combate preferidas.





4) Construye y personaliza tu isla flotante: Individualiza tu isla flotante reuniendo recursos, fabricando y adaptándola para reflejar tu identidad.





5) Únete a misiones y actividades sociales: Forma equipo con un gremio, participa en misiones cooperativas PvE o adéntrate en mazmorras para obtener recompensas valiosas. La ciudad capital sirve como centro de interacción comunitaria, comercio y alianzas.









WorldShards ofrece una economía impulsada por los jugadores, que se centra en la recolección de recursos, el procesamiento y el comercio. Los jugadores pueden obtener recursos explorando islas, completando misiones y derrotando enemigos, y luego refinarlos en sus islas flotantes para crear una variedad de equipos y objetos. Estos objetos pueden usarse para el avance personal o venderse en la casa de subastas del juego.





Una mecánica única llamada "Ancient Rifts" permite a los jugadores coleccionar y refinar estas fisuras para mejorar la rareza y los atributos de su equipamiento, lo que incrementa su valor de mercado. WorldShards también lanzará un sistema completo de subastas en el segundo trimestre de 2025 para impulsar aún más el comercio entre jugadores y la actividad económica.









SHARDS es el token principal del juego, lanzado de forma justa e impulsado por la comunidad. El suministro total es de 5,000 millones de tokens, liberados gradualmente durante seis años. El 60% del suministro se asigna a recompensas para jugadores; el 25%, al desarrollo del ecosistema; y el 15%, al marketing y al crecimiento de la comunidad.













Puedes obtener tokens SHARDS a través de:

Drops aleatorios: Cuando estés equipado con un coleccionable que tenga el efecto Fuerza de Atracción, tienes la posibilidad de recibir tokens de forma aleatoria mientras realizas ciertas acciones en el juego, como combatir enemigos, recolectar recursos o abrir cofres.

Importación desde billeteras cripto: También puedes introducir SHARDS en el juego importándolos directamente desde tu billetera cripto para usarlos en el juego.









Los tokens SHARDS tienen diversos usos dentro del juego, entre ellos:

Mejora de las estadísticas de artículos coleccionables: Cuando mejoras tus coleccionables, el atributo Suerte debe incrementarse por separado usando SHARDS.

Aumento de la rareza: Incrementa la rareza de tus coleccionables para mejorar su valor y rendimiento.

Procesamiento de fisuras: utiliza tokens SHARDS para procesar Fisuras, lo que aumenta la rareza de los objetos.

Compra de artículos raros: Puedes usar SHARDS para adquirir diversos objetos raros y valiosos en el juego.

Realeatorización de las estadísticas de artículos: Vuelve a aleatorizar las estadísticas del equipamiento para buscar mejores combinaciones o valores.

Trading: Como criptomoneda, los SHARDS pueden retirarse del juego y intercambiarse en exchanges de criptomonedas.





También puedes retirar SHARDS a tu criptobilletera personal a través de la plataforma OpenLoot e intercambiarlos en exchanges externos.









Con su combinación de jugabilidad inmersiva y propiedad de activos impulsada por blockchain, WorldShards establece un nuevo estándar para el futuro de los MMORPG. Tanto si prefieres explorar, combatir, fabricar o comerciar, este juego ofrece algo para todos. A medida que el juego evoluciona y su comunidad crece, WorldShards está preparado para convertirse en un título destacado en el espacio de los juegos blockchain. ¡Únete a este mundo fantástico ahora y comienza tu viaje en Murrlandia!



