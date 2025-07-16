¿Por qué el token meme PAIN se volvió viral? Reembolso del 80%, respaldo de celebridades y una locura de memes impulsada por internet





Los memecoins se han convertido en un fenómeno único dentro del mercado de criptomonedas, fusionando la cultura de internet con la tecnología financiera para atraer atención masiva. Recientemente, PAIN, un proyecto meme inspirado en el personaje de meme de internet "Hide the Pain Harold", ha captado un gran interés en el mercado. Este artículo profundiza en los orígenes, el desempeño en la preventa, los desafíos y el potencial futuro de PAIN.









La creación de PAIN debe mucho al ingeniero húngaro András István Arató, cuyo viaje en el mundo de los memes comenzó alrededor de 2010, cuando participó en una sesión fotográfica de aficionados. Estas imágenes fueron adquiridas por un sitio de fotos de stock y utilizadas comercialmente. Con el tiempo, una imagen en particular de Arató, en la que muestra una expresión sonriente con un toque de amargura, ganó fama mundial. Esta imagen se convirtió en el rostro icónico del meme "Hide the Pain Harold", ampliamente reconocido como un símbolo de sonrisas forzadas y frustraciones ocultas. En 2025, Arató se unió al equipo de Memeland para lanzar PAIN, transformando el meme viral en un proyecto de criptomoneda.













El éxito del token PAIN no se puede separar de la fuerza impulsora de la influencia de las celebridades. Además de la promoción activa del propio András István Arató, el proyecto también atrajo la atención de otras figuras conocidas. Por ejemplo, en octubre de 2024, Arató se tomó una foto con el fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), durante la Binance Blockchain Week. Esta foto se hizo viral en las redes sociales, atrayendo más atención hacia PAIN.





Además, el apoyo de Memeland amplificó significativamente la influencia de PAIN. Memeland promovió frecuentemente PAIN a través de sus canales oficiales, ampliando el alcance del token. Además, el fundador de 9GAG, Ray Chan, apoyó indirectamente a PAIN a través de Memeland. En varios eventos, destacó la sinergia entre la cultura de los memes y la tecnología blockchain, utilizando el humor para respaldar el proyecto.













La preventa de PAIN captó la atención de numerosos inversionistas, convirtiéndose en un hito destacado en el mercado de criptomonedas. En tan solo 48 horas, el proyecto recaudó aproximadamente 185,976 SOL (alrededor de 38 millones de dólares), superando con creces a otras monedas meme populares como SLERF (alrededor de 10 millones de dólares) y BOME (alrededor de 1.8 millones de dólares), recaudando 3.8 veces y 21 veces sus respectivos totales. Este rendimiento estableció un nuevo récord en el mercado de monedas meme, destacando el atractivo de la cultura de memes y el entusiasmo del mercado por PAIN.





Con el fin de fortalecer la confianza dentro de la comunidad, el equipo de PAIN anunció un plan de reembolso a gran escala. A pesar de haber recaudado una cantidad sustancial de capital, el equipo decidió devolver el 80% del monto recaudado a los participantes, quedándose solo con el 20% para necesidades importantes del proyecto, como la provisión de liquidez, lanzamientos de plataformas y posibles tarifas de listado. Este movimiento ha sido visto como una señal del compromiso del proyecto con la comunidad, demostrando un enfoque altamente transparente. A diferencia de muchos proyectos de memes que "recaudan y huyen", la estrategia centrada en la comunidad de PAIN mejoró significativamente su credibilidad y reputación.









El surgimiento de PAIN significa una integración más profunda de la cultura de los memes con la criptomoneda y la tecnología blockchain. Con la influencia global de "Hide the Pain Harold", PAIN ha asegurado una posición sólida en el mercado de las monedas meme. Su enfoque transparente, particularmente con respecto a la devolución del 80% de los fondos recaudados, demuestra una actitud responsable hacia la comunidad, estableciendo una sólida reputación en un mercado frecuentemente plagado de estafas y especulaciones.



