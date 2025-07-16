¿Quién debería convertirse en trader en MEXC Copy Trade?









El sistema de copy trade de MEXC ofrece a los traders profesionales y a los seguidores comunes funciones de trading sencillas y profesionales. Los seguidores pueden seguir fácilmente a los traders profesionales y, cuando los traders inicien operaciones líderes, el sistema replicará la misma estrategia para sus seguidores. Al hacerlo, los traders también pueden obtener una parte de las ganancias generadas por sus seguidores.





Si tienes una amplia experiencia en trading, posees un método de trading único y tienes un alto nivel de precisión en el análisis de mercado, te invitamos a seguir los pasos de la Guía para principiantes de Copy Trade (Trader) para solicitar convertirte en trader.





Antes de convertirte en trader, es necesario:





① Tener una estrategia de trading madura y profesional

Tanto si eres un trader de tendencias como si operas a corto plazo, debes tener tu propia estrategia de trading madura y profesional. En concreto, tu estilo de trading, ya sea agresivo o conservador, la forma en que evalúas las tendencias del mercado, si utilizas indicadores de trading o un análisis exhaustivo de volumen y precio, cómo estableces puntos de entrada, añades posiciones, reduces posiciones y puntos de salida: todo ello debería formar una estrategia de trading completa y replicable.





② Poseer un excelente historial de trading

Tu historial de trading es un reflejo directo de tu desempeño y muestra tus capacidades de trading reales. Tu tasa de órdenes ganadas, tasa de rendimiento de activos, beneficio total, PNL de operaciones individuales y otras métricas están claramente documentadas en tu historial de operaciones. Una vez que te conviertas en un trader en MEXC Copy Trade, estas estadísticas se divulgarán públicamente y servirán como criterio crucial para los seguidores al momento de seleccionar un trader para seguir.





③ Implementar una gestión estricta de riesgos

Las criptomonedas son conocidas por su alta liquidez y volatilidad, con precios de mercado capaces de experimentar fluctuaciones rápidas y significativas. Frente a una volatilidad repentina del mercado, los traders experimentados deben contar con estrategias de gestión de riesgos efectivas, incluidos puntos de salida flexibles de TP/SL. Sin una gestión de riesgos estricta, existe el riesgo de caídas significativas o incluso liquidaciones cuando se producen eventos de cisne negro.





④ Comprender la misión, visión y valores de MEXC

En noviembre de 2022, MEXC se sometió a una actualización de marca, cambiando su color de "verde bosque" a "azul marino". El "azul marino" representa la nueva visión de MEXC, destacando los valores de seguridad y profesionalismo, apertura e inclusión, y una exploración llena de esperanza.

Seguridad y profesionalismo: MEXC se destaca en auditorías de seguridad, mecanismos de gestión de riesgos y seguridad de fondos.

Apertura e inclusión: con un equipo y una base de usuarios que abarcan más de 170 países y regiones, MEXC fomenta un entorno para crear más posibilidades juntos.

Exploración llena de esperanza: como líder en el mundo de las criptomonedas, MEXC explora los principales activos en varios campos del ecosistema Web3.





⑤ Estar familiarizado con los valores de la marca MEXC

Desde su creación en 2018, MEXC se ha destacado por identificar y listar proyectos de alta calidad, lo que la ha convertido en una estrella en ascenso en la industria del intercambio de criptomonedas. En el transcurso de cinco años, MEXC ha prestado servicios a más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. Si bien ha experimentado un rápido crecimiento, MEXC ha mantenido la filosofía de servicio de "Los usuarios primero, cambiando por ti", brindando a los clientes una experiencia de trading excepcional.





⑥ Mantente informado sobre los productos de MEXC

MEXC ofrece una amplia variedad de productos, una gama integral de ofertas comerciales y una amplia variedad de eventos, que incluyen operaciones al contado, operaciones de futuros, MEXC Ahorros (que ofrece formas flexibles de ganar criptomonedas a través de ahorros bloqueados y flexibles), Launchpool, Kickstarter y M-Day, entre otros. Los copy traders deben estar familiarizados con los productos de MEXC, utilizar de manera eficaz las funciones de MEXC y promover activamente la plataforma de operaciones de MEXC.





⑦ Estar emocionado de crecer con MEXC

El mercado de criptomonedas evoluciona rápidamente y surgen nuevos conceptos de manera constante. MEXC posee una gran capacidad de aprendizaje, lo cual permite identificar con precisión las tendencias del mercado, brindando así una importante ventaja competitiva. Esperamos que los copy traders sean curiosos y adaptables, lo que les permitirá seguir el ritmo de las tendencias del mercado, aprovechar las oportunidades de trading y crecer y aprender junto con MEXC.