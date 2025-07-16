El mercado de criptomonedas se encuentra en un posible punto de inflexión tras la victoria de reelección de Donald Trump en noviembre de 2024, con su propuesta de la "Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU." tomando el centro del escenario. Esta iniciativa sin precedentes promete reconfigurar no solo el mercado de Bitcoin, sino potencialmente todo el sistema financiero global. A medida que Trump se prepara para asumir el cargo, tanto los participantes del mercado como los responsables de políticas están monitoreando de cerca la viabilidad y el cronograma de este ambicioso plan, que podría marcar un cambio histórico en la forma en que los gobiernos abordan los activos digitales.









La base para una Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU. se estableció mucho antes de las promesas de campaña de Trump. El Bitcoin Act de 2024, propuesto por la senadora Cynthia Lummis el 31 de julio de 2024, planteaba el ambicioso objetivo de acumular 1 millón de Bitcoin en un período de cinco años mediante compras sistemáticas por parte del gobierno de 200,000 BTC anuales. Este marco legislativo proporcionó el plan para las promesas posteriores de la campaña de Trump.





La visión de Trump va más allá de la mera acumulación de Bitcoin. Su promesa de convertirse en el "Presidente de las Criptomonedas" abarca la creación de un marco integral para las criptomonedas a través de órdenes ejecutivas, incluyendo el establecimiento de una reserva de Bitcoin, garantizar el acceso bancario para la industria de criptomonedas y crear un Consejo Asesor de Criptomonedas. El 17 de diciembre de 2024, el Bitcoin Policy Institute (BPI) publicó un borrador de una orden ejecutiva sugiriendo que el gobierno de EE. UU. asignara entre el 1% y el 5% de los activos del Tesoro para comprar *URLS-BTC_USDT* como parte de una reserva a largo plazo. La propuesta sería dirigida por el Departamento del Tesoro con la gestión colaborativa de la Reserva Federal. Aunque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, aboga por la supervisión del Congreso, el nombramiento de un Secretario del Tesoro favorable a las criptomonedas sugiere una posible implementación rápida mediante acción ejecutiva.









Dada la dificultad burocrática de ajustar las políticas actuales e introducir nuevas políticas relacionadas con las tecnologías emergentes de blockchain, la gestión financiera y la implementación necesarias para establecer una Reserva Estratégica de Bitcoin probablemente no serán un proceso fácil. La creación de esta reserva enfrenta dos caminos de implementación distintos, cada uno con su propio cronograma y desafíos. La elección entre una orden ejecutiva y la legislación del Congreso tendrá un impacto significativo tanto en la velocidad como en la sostenibilidad de la iniciativa.





Orden Ejecutiva (Implementación más temprana: segunda mitad de 2025)

Emitir una orden ejecutiva presidencial sería la forma más rápida de establecer la Reserva Estratégica de Bitcoin. Una orden ejecutiva permitiría a Trump eludir la oposición de la Reserva Federal y del Congreso, acelerando la creación de la reserva. La propuesta del Bitcoin Policy Institute sugiere utilizar el Fondo de Estabilización de Cambios (ESF) para compras de *URLS-BTC_USDT*. Sin embargo, este enfoque corre el riesgo de enfrentar resistencia del Congreso y de ser revertido por administraciones futuras, lo que plantea dudas sobre su estabilidad a largo plazo.





Legislación del Congreso (Implementación más temprana: segunda mitad de 2026)

Aunque más lento, el camino legislativo ofrece una mayor estabilidad a largo plazo. Este proceso requiere una investigación política exhaustiva a través del Consejo Asesor de Criptomonedas, seguida de una revisión congresional extensa, que incluye el escrutinio del Comité Bancario del Senado y votaciones en ambas cámaras. A pesar de ofrecer bases legales más sólidas, este enfoque enfrenta la posible oposición de los legisladores conservadores, lo que podría retrasar su implementación hasta finales de 2026 o más allá.





Según informes recientes, la industria de las criptomonedas está presionando activamente al equipo de Trump para que emita una orden ejecutiva en su primer día en el cargo, con el objetivo de poner en marcha las reformas políticas prometidas en torno a las criptomonedas y acelerar su adopción masiva. Si la administración Trump opta por establecer la Reserva Estratégica de Bitcoin a través de una orden ejecutiva, podrían verse avances tangibles tan pronto como a mediados de 2025. Este movimiento decisivo cumpliría un doble propósito: acelerar la aceptación generalizada de las criptomonedas dentro de los marcos financieros tradicionales y establecer precedentes legales cruciales para una regulación integral de las criptomonedas y blockchain. El efecto combinado de estos desarrollos podría remodelar fundamentalmente la dinámica del mercado de Bitcoin y la participación institucional.









En el proceso de avanzar con la Reserva Estratégica de Bitcoin, los siguientes hitos clave influirán significativamente en el ritmo de implementación de las políticas, lo que podría desencadenar fluctuaciones en el mercado





El discurso de inauguración de Trump y las acciones ejecutivas iniciales ofrecerán indicadores clave del compromiso de la administración con el plan de la reserva. Los participantes del mercado seguirán de cerca cualquier mención de iniciativas relacionadas con criptomonedas durante este período de transición.





Se espera que el recién establecido Consejo Asesor de Criptomonedas complete su estudio de viabilidad sobre la Reserva Estratégica de Bitcoin y presente recomendaciones y reportes relacionados para mediados de 2025. Este hito marcará la transición oficial del plan de la Reserva Estratégica de Bitcoin a la fase de implementación. Si Trump opta por avanzar con el plan mediante una orden ejecutiva, se anticipa que las órdenes relevantes se firmen alrededor de este tiempo, iniciando formalmente la adquisición y gestión de reservas de *URLS-BTC_USDT*.





Una vez que se firme la orden ejecutiva, agencias gubernamentales relevantes, como el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal, comenzarán a redactar protocolos de implementación detallados para la Reserva Estratégica de Bitcoin. Estos abordarán cuestiones clave como el proceso de compra de *URLS-BTC_USDT*, las proporciones de reservas y las estrategias de gestión de activos. Sin embargo, esta etapa probablemente enfrentará una oposición significativa e intervención del Congreso, especialmente de los legisladores conservadores. Como resultado, aunque una orden ejecutiva podría agilizar el plan, su ejecución y finalización definitiva seguramente se encontrarán con difíciles negociaciones políticas y retrasos.





Si la estrategia de la Reserva de Bitcoin avanza sin problemas y proporciona los beneficios económicos anticipados, podría acelerar aún más el proceso legislativo, lo que podría reformular el panorama global del mercado de criptomonedas.









La Reserva Estratégica de Bitcoin se erige como uno de los elementos más ambiciosos de la agenda de criptomonedas de Trump, aunque actualmente se encuentra en la etapa conceptual y de planificación. Sus implicaciones potenciales van más allá de las dinámicas del mercado inmediato para remodelar fundamentalmente la intersección de la política gubernamental con los activos digitales. Mientras que una vía de orden ejecutiva ofrece una implementación acelerada, introduce incertidumbre en cuanto a la durabilidad institucional a largo plazo. La legislación del Congreso, a pesar de su cronograma extendido que podría alargarse hasta 2026, proporcionaría la base legal y regulatoria robusta necesaria para una iniciativa transformadora como esta. El compromiso claro de la administración con este concepto de reserva, junto con los marcos políticos emergentes, ya ha catalizado el discurso global sobre la participación gubernamental en los mercados de criptomonedas y ha impulsado un aumento en la investigación sobre las reservas soberanas de criptomonedas.





En este momento monumental de políticas, seleccionar una plataforma de trading confiable se vuelve cada vez más crucial. Como líder global en el comercio de criptomonedas, MEXC ha ganado la confianza de numerosos inversores de Bitcoin con su seguridad excepcional, diversas opciones de trading, experiencia de usuario sin interrupciones y servicio al cliente profesional. Aunque la trayectoria futura de Bitcoin sigue siendo incierta, aprovechar las oportunidades de inversión actuales es crucial. Con tarifas de transacción altamente competitivas, MEXC permite a los usuarios operar con *URLS-BTC_USDT* a un costo mínimo, reduciendo efectivamente el umbral de inversión y empoderando a los inversores para aprovechar esta oportunidad histórica.



