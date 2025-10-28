El Hard Fork de Londres representa una de las actualizaciones más significativas en la historia de Ethereum, cambiando fundamentalmente la forma en que los usuarios interactúan con la red. Si alguna vez te has preguntado cuándo se implementó la actualización del Hard Fork de Londres en la red de Ethereum, la respuesta es el 5 de agosto de 2021, en el bloque 12,965,000. Esta actualización introdujo un mecanismo de comisiones revolucionario que hizo las transacciones más predecibles y comenzó a quemar una porción de cada comisión de transacción, creando presión deflacionaria sobre el suministro de Ether.

En este artículo, descubrirás la línea de tiempo exacta de implementación, comprenderás qué cambió para los usuarios cotidianos y aprenderás por qué esta actualización continúa dando forma a Ethereum hoy. Ya seas nuevo en criptomonedas o estés buscando entender la evolución de Ethereum, esta guía desglosa todo en términos simples y accesibles.





Puntos Clave

El Hard Fork de Londres se implementó el 5 de agosto de 2021, en el bloque 12,965,000, introduciendo EIP-1559 y cuatro mejoras de protocolo adicionales.

EIP-1559 reemplazó el sistema de comisiones basado en subastas de Ethereum con una comisión base algorítmica, haciendo los costos de transacción más predecibles para los usuarios.

La comisión base de cada transacción se quema permanentemente, creando presión deflacionaria que ha eliminado más de 4.3 millones de ETH de la circulación.

La actualización retrasó la bomba de dificultad hasta diciembre de 2021, proporcionando tiempo para la eventual transición de Ethereum a prueba de participación.

Combinado con The Merge en septiembre de 2022, la actualización de Londres cambió fundamentalmente la política monetaria y la dinámica de suministro de Ethereum.

Las comisiones base promedio han caído de 41 gwei a alrededor de 7 gwei debido a mejoras en el escalado de capa 2 y la actualización Dencun de marzo de 2024.





La actualización del Hard Fork de Londres se implementó en la red de Ethereum el 5 de agosto de 2021, precisamente a las 12:34 UTC. La activación ocurrió en el número de bloque 12,965,000, marcando un momento decisivo en el desarrollo de Ethereum. Antes de llegar a la red principal, la actualización se sometió a pruebas exhaustivas en tres redes de prueba comenzando el 24 de junio de 2021. La testnet Ropsten se lanzó primero en el bloque 10,499,401 el 24 de junio, seguida por Goerli el 30 de junio y finalmente Rinkeby el 7 de julio. Este cuidadoso período de prueba de tres semanas permitió a los desarrolladores identificar y corregir problemas potenciales antes del despliegue completo de la red. El enfoque gradual demostró el compromiso de Ethereum con la seguridad y estabilidad, asegurando que cuando la actualización de Londres finalmente se activó, lo hizo sin problemas en toda la red.





Un hard fork es una actualización incompatible con versiones anteriores que cambia las reglas fundamentales de cómo opera una blockchain. El Hard Fork de Londres introdujo cinco Propuestas de Mejora de Ethereum, comúnmente conocidas como EIPs, que mejoraron la funcionalidad de la red. EIP-1559 se destacó como la pieza central de esta actualización, reestructurando completamente cómo funcionan las comisiones de transacción en Ethereum. Las otras propuestas incluyeron EIP-3198, que dio a los contratos inteligentes acceso a la comisión base, EIP-3529, que redujo los reembolsos de gas para prevenir explotación, EIP-3541, que mejoró la validación de contratos, y EIP-3554, que retrasó la bomba de dificultad. La actualización obtuvo su nombre "Londres" siguiendo la tradición de Ethereum de nombrar actualizaciones importantes según ciudades que albergan conferencias de desarrolladores. Esta actualización particular generó atención sin precedentes porque EIP-1559 prometía hacer Ethereum más amigable para el usuario mientras potencialmente hacía Ether deflacionario.









EIP-1559 transformó la estructura de comisiones de Ethereum de un sistema de subasta caótico a un modelo predecible determinado algorítmicamente. Antes de la actualización de Londres, los usuarios pujaban entre sí por espacio en bloques, a menudo pagando de más durante períodos ocupados o esperando indefinidamente durante momentos más tranquilos. El nuevo sistema introdujo una comisión base que se ajusta automáticamente según la congestión de la red, apuntando a bloques que estén 50% llenos. Cuando los bloques superan este objetivo, la comisión base aumenta, y cuando los bloques caen por debajo, disminuye. Este mecanismo creó una predictibilidad de comisiones sin precedentes, permitiendo a los usuarios estimar costos con precisión antes de enviar transacciones. La comisión base se aplica universalmente a todas las transacciones en un bloque, eliminando las conjeturas que previamente plagaban a los usuarios de Ethereum.

Junto con la comisión base, los usuarios ganaron la capacidad de agregar una comisión de prioridad opcional, a veces llamada "propina", para incentivar un procesamiento de transacción más rápido. Este sistema de dos niveles da a los usuarios más control sobre su experiencia de transacción. Si necesitas confirmación inmediata, agregas una comisión de prioridad más alta; si puedes esperar, la mantienes mínima. La configuración de comisión máxima permite a los usuarios limitar su gasto total, protegiéndolos de picos inesperados. Cuando la comisión base real en la ejecución es más baja que tu máximo, la diferencia se reembolsa automáticamente. Esta flexibilidad marcó una mejora significativa sobre el sistema antiguo donde los usuarios pagaban de más por certeza o arriesgaban el fracaso de la transacción.

El aspecto más revolucionario de EIP-1559 fue introducir la quema de comisiones a Ethereum. La comisión base de cada transacción se elimina permanentemente de la circulación en lugar de pagarse a mineros o validadores. Este mecanismo aborda directamente una de las críticas de larga data de Ethereum: su suministro ilimitado. Mientras que se continúa emitiendo nuevo Ether como recompensas de bloque, el mecanismo de quema compensa esta inflación. Las implicaciones económicas se hicieron evidentes de inmediato cuando millones de dólares en Ether comenzaron a desaparecer del suministro diariamente. Esta quema ocurre automáticamente con cada transacción individual, creando una presión deflacionaria constante que beneficia a todos los tenedores de Ether.

EIP-3554 retrasó la bomba de dificultad, un mecanismo diseñado para hacer que la minería de prueba de trabajo sea progresivamente más difícil, posponiendo la fecha límite hasta diciembre de 2021. Esto dio a los desarrolladores tiempo adicional para prepararse para The Merge, la eventual transición de Ethereum a prueba de participación. Los mineros vieron cambiar su modelo de ingresos ya que ya no recibían la comisión base, dependiendo en su lugar de las recompensas de bloque y las comisiones de prioridad. Aunque inicialmente controvertido, este cambio demostró ser esencial para la sostenibilidad a largo plazo de Ethereum. El retraso aseguró la estabilidad de la red mientras continuaba el desarrollo del sistema de prueba de participación que eventualmente reemplazaría la minería por completo.









El precio de Ether saltó inmediatamente después de la activación de la actualización de Londres, cotizando alrededor de $2,630 el día de implementación. El mercado reaccionó positivamente al mecanismo deflacionario y la experiencia de usuario mejorada. Los inversores reconocieron que la quema de comisiones podría potencialmente crear escasez en el suministro de Ether con el tiempo. El volumen de operaciones aumentó a medida que los usuarios probaban la nueva estructura de comisiones, con muchos reportando experiencias significativamente mejores en comparación con el antiguo sistema de subastas. La actualización generó una cobertura mediática sustancial, trayendo atención renovada a la hoja de ruta de desarrollo de Ethereum y sus ventajas sobre blockchains competidoras.

La volatilidad de las comisiones de transacción disminuyó dramáticamente en las primeras semanas después de la implementación. Los usuarios ya no enfrentaban la experiencia frustrante de establecer precios de gas demasiado bajos y ver transacciones sin confirmar durante horas. Las aplicaciones de billetera adaptaron rápidamente sus interfaces para soportar los nuevos parámetros de comisión base y comisión de prioridad. La predictibilidad significaba que las aplicaciones descentralizadas podían proporcionar estimaciones de costos más precisas a sus usuarios. Durante eventos de alto tráfico como lanzamientos populares de NFT, el sistema manejó la congestión con más elegancia que el modelo de subasta anterior, aunque las comisiones aún aumentaron durante la demanda pico.

La red de Ethereum comenzó a quemar miles de Ether diariamente inmediatamente después de la actualización de Londres. Los tamaños de bloque se volvieron más flexibles, ocasionalmente superando el límite duro anterior cuando la demanda aumentaba, para luego contraerse durante períodos más tranquilos. Esta elasticidad ayudó a suavizar patrones de congestión que previamente causaban picos severos de comisiones. Los tiempos de confirmación de transacciones permanecieron consistentes, y la red manejó la transición sin problemas técnicos importantes. Los desarrolladores que monitoreaban la actualización reportaron una implementación exitosa en todo el software cliente, sin divisiones de cadena ni errores significativos descubiertos.





Desde la implementación del Hard Fork de Londres, la red de Ethereum ha quemado más de 4.3 millones de Ether, con un valor de más de $12.7 mil millones a varios precios de mercado. Esto representa una reducción permanente en el suministro que nunca habría ocurrido bajo el sistema antiguo. Cuando se combina con The Merge en septiembre de 2022, Ethereum se volvió verdaderamente deflacionario durante muchos períodos ya que la emisión reducida se emparejó con quemas continuas de comisiones. La actividad de la red se correlaciona directamente con la tasa de quema: mayor uso significa más comisiones quemadas. Esto crea un modelo económico único donde la popularidad de la red beneficia directamente a los tenedores de tokens existentes.

La actualización de Londres sentó bases cruciales para The Merge al retrasar la bomba de dificultad y probar cambios importantes de protocolo. La implementación exitosa de EIP-1559 demostró que Ethereum podía ejecutar actualizaciones complejas sin interrumpir las operaciones de la red. El mecanismo de quema de comisiones ganó aún más importancia después de The Merge, ya que la emisión reducida combinada con las quemas continuas creó períodos donde el suministro de Ether realmente disminuyó. La política monetaria de Ethereum hoy es resultado directo de las innovaciones introducidas en la actualización de Londres, creando un modelo económico sostenible para el futuro de la red.

Datos recientes muestran que la tasa de quema se ha ralentizado debido a mejoras en soluciones de escalado de capa 2 y la actualización Dencun de marzo de 2024, que redujo los costos de capa 2 hasta en un 98%. Las comisiones base promedio han caído del promedio de 41 gwei durante los primeros 1,000 días a alrededor de 7 gwei en meses recientes. Esto refleja el éxito de Ethereum en el escalado a través de redes de capa 2, aunque también significa que se quema menos Ether. La red debe mantener comisiones base por encima de aproximadamente 23 gwei para permanecer deflacionaria bajo las tasas de emisión actuales, creando un equilibrio interesante entre los costos de usuario y la tokenómica.









Entender cuándo se implementó la actualización del Hard Fork de Londres en la red de Ethereum ayuda a los principiantes a comprender la evolución de Ethereum de un sistema de comisiones altas e impredecibles a la plataforma más amigable de hoy. La actualización del 5 de agosto de 2021 eliminó gran parte de la complejidad que previamente intimidaba a los recién llegados a las criptomonedas. Cuando usas Ethereum hoy a través de billeteras o exchanges descentralizados, te estás beneficiando de la estructura de comisiones predecible que introdujo Londres. El cálculo automático de la comisión base significa que no necesitas entender estrategias complicadas de precio de gas para usar la red exitosamente. Para aquellos que consideran usar plataformas como MEXC para operar Ether, reconocer cómo Londres mejoró los fundamentos de Ethereum proporciona contexto valioso para las decisiones de inversión. Esta actualización demostró que Ethereum evoluciona activamente para resolver problemas reales, distinguiéndose de proyectos blockchain estáticos.









1. ¿En qué número de bloque fue el hard fork de Londres?

El Hard Fork de Londres se activó en el bloque 12,965,000 de la red de Ethereum.





2. ¿Cuándo implementó Ethereum EIP-1559?

EIP-1559 se implementó como parte del Hard Fork de Londres el 5 de agosto de 2021.





3. ¿Cuál fue el propósito del hard fork de Londres?

La actualización de Londres tenía como objetivo hacer las comisiones de transacción más predecibles e introducir un mecanismo de quema de comisiones para crear presión deflacionaria sobre el suministro de Ether.





4. ¿La actualización de Londres redujo las comisiones de gas?

La actualización de Londres hizo las comisiones más predecibles pero no necesariamente las redujo—eliminó el sobrepago y mejoró la experiencia del usuario en su lugar.





5. ¿Cuándo se volvió deflacionario Ethereum?

Ethereum se volvió deflacionario después de The Merge en septiembre de 2022, construyendo sobre el mecanismo de quema de comisiones introducido en el Hard Fork de Londres.





La actualización del Hard Fork de Londres se implementó en la red de Ethereum el 5 de agosto de 2021, cambiando para siempre cómo la blockchain maneja las comisiones de transacción. Esta actualización introdujo el revolucionario sistema de comisión base de EIP-1559, comenzó a quemar Ether con cada transacción y preparó el escenario para la transición de Ethereum a prueba de participación. El impacto se extiende mucho más allá de ese día de agosto, con más de 4.3 millones de Ether quemados y una experiencia de usuario fundamentalmente mejorada que continúa beneficiando a millones de usuarios hoy. Entender este momento crucial en la historia de Ethereum proporciona contexto esencial para cualquiera que explore criptomonedas, ya sea que estés realizando tu primera transacción o construyendo la próxima generación de aplicaciones descentralizadas. La actualización de Londres demostró que las redes blockchain pueden evolucionar para satisfacer las necesidades de los usuarios mientras mantienen seguridad y descentralización.